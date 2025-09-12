Thi đỗ đại học chỉ là bước đầu, Gen Z còn phải đối mặt loạt thách thức mà thế hệ trước chưa từng có

Gen Z ngày nay phải đối mặt với hàng loạt thách thức mà thế hệ trước chưa từng trải qua từ tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đến sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động. Bởi vậy, việc chọn trường đại học không chỉ là chuyện học trong 4 năm, mà còn là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Giữa bối cảnh xã hội và giáo dục thay đổi nhanh chóng, Gen Z ngày nay không còn quá đóng khung mình vào một con đường cố định. Các bạn trẻ sẵn sàng rẽ hướng khi tìm thấy cơ hội mới, môi trường phù hợp hơn để phát triển.

Ngược lại, nhiều phụ huynh vẫn giữ tâm lý tìm một ngôi trường có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, đảm bảo tương lai ổn định cho con. Chính sự khác biệt này đã tạo nên một xu hướng chọn trường mới để dung hòa cả hai mong muốn khi vừa định hướng tốt, vừa cho phép sinh viên tự do trải nghiệm và khám phá bản thân.

Có nhiều yếu tố quyết định đến việc chọn trường của Gen Z.

Điều gì khiến Gen Z “yêu” ngôi trường đại học của mình?

Với nhiều bạn trẻ hiện nay, đại học là một hệ sinh thái toàn diện, nơi sinh viên có cơ hội khám phá bản thân, thử sức ở những lĩnh vực mới, rèn luyện kỹ năng mềm và tạo dựng mối quan hệ lâu dài. Họ cần một môi trường đủ rộng để đi xa nhưng cũng đủ linh hoạt để “đổi hướng” khi cần.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn phải là chương trình học bài bản, cơ hội việc làm cao, định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây chính là điểm giao nhau giữa mong muốn của phụ huynh và khát vọng trải nghiệm của sinh viên.

Một trường đại học được coi là “bệ phóng” cho thế hệ mới cần hội tụ nhiều yếu tố:

- Chương trình và môi trường học luôn được cập nhật theo xu hướng mới nhất để sinh viên không bị tụt hậu trong thời đại toàn cầu hóa.

- Kết hợp lý thuyết - thực hành - trải nghiệm, giúp sinh viên vừa có nền tảng học thuật, vừa rèn kỹ năng thực tế.

- Cơ hội tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, dự án thực tế, mở rộng trải nghiệm và nuôi dưỡng đam mê.

- Mạng lưới liên kết doanh nghiệp và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, đưa sinh viên đến gần hơn với thị trường lao động.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, những trường đại học chú trọng đến trải nghiệm thực tế, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa hoạt động ngoại khóa ngày càng được đánh giá cao.

HUFLIT luôn là cái tên “hot” mỗi mùa tuyển sinh.

Là một trong những trường đại học đầu tiên tại khu vực phía Nam, trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) đã và đang đáp ứng gần như trọn vẹn những tiêu chí đó. Với hơn 30 năm ứng dụng Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập, HUFLIT mang đến cho sinh viên lợi thế hội nhập quốc tế và sự linh hoạt để chuyển hướng nghề nghiệp khi cần.

Điểm nổi bật của HUFLIT nằm ở chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết - thực hành - trải nghiệm. Sinh viên có cơ hội tham gia các dự án thực tế, hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ học thuật, văn hóa và thể thao, từ đó phát triển toàn diện cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức trên lớp, HUFLIT còn sở hữu mạng lưới liên kết doanh nghiệp rộng khắp, mở ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm chất lượng. Đây chính là nền tảng giúp sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động ngay khi còn đang học tập.

Đặc biệt, HUFLIT còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cơ sở vật chất, tạo nên một không gian học tập tiện nghi và hiện đại. Thư viện, phòng lab chuẩn quốc tế, nhà đa năng, khuôn viên rộng rãi cùng hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến giúp sinh viên thỏa sức tìm tòi, thực hành và sáng tạo. Trong kỷ nguyên AI, việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy trở thành tất yếu, và HUFLIT đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này để giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn biết cách vận dụng vào thực tiễn.

HUFLIT còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống cơ sở vật chất.

Hành trình trưởng thành của mỗi người không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Quan trọng nhất là tìm được một bệ phóng đủ vững chắc, để dù có rẽ hướng, bạn vẫn có thể đi xa. HUFLIT chính là môi trường như thế: linh hoạt, hội nhập và luôn đồng hành cùng sinh viên trên con đường chinh phục tương lai.