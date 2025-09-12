Bé gái 2 tuổi gây sốt toàn cầu với hơn 360 lượt xem chỉ bằng video theo góc nhìn "con muỗi"

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của một bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 6/9, video lần đầu được mẹ của bé chia sẻ trên mạng xã hội vào tháng 4. Sau đó, khi được hãng sản xuất máy ảnh Yingshi đăng tải lại, đoạn clip đã thu hút hơn 360 triệu lượt xem , không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Điểm độc đáo của video nằm ở góc quay: một chiếc camera mini gắn trên vành mũ của bé, ghi lại thế giới đúng theo tầm mắt trẻ nhỏ. Đặc biệt, đôi mắt tròn xoe đáng yêu của bé thường xuyên chiếm trọn khung hình, khiến cư dân mạng gọi vui là góc quay “con muỗi” ( mosquito’s-eye view ) – gợi cảm giác như một sinh vật bé xíu đang nhìn thế giới từ rất gần.

Đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của một bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc theo góc nhìn ‘con muỗi’ đã gây sốt toàn cầu, vượt mốc hơn 300 triệu lượt xem. (Ảnh: chụp màn hình Douyin) 09.09.2025.

Trong video, cô bé chạy nhảy trong công viên, ăn vặt, thậm chí có lúc vấp ngã trên cầu thang và òa khóc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ khi được cha mẹ ôm vào lòng. Sự hồn nhiên ấy khiến nhiều người xem bồi hồi nhớ về tuổi thơ và nhận được vô số lời khen ngợi.

Mẹ bé chia sẻ: “Tôi nghĩ video chạm đến trái tim mọi người vì ghi lại khoảnh khắc chân thật và cuốn hút của con gái. Chúng tôi thậm chí còn nhận được lời mời cho bé tham gia chương trình thiếu nhi quốc tế, nhưng đã từ chối. Điều quan trọng nhất lúc này là con được ăn ngon, ngủ yên. Tôi sẽ tiếp tục ghi lại và chia sẻ hành trình khôn lớn của con”.

Phản ứng của cư dân mạng vô cùng sôi nổi: “Ai nghĩ ra góc quay này thật sáng tạo, bé dễ thương quá!”, “Giống hệt nhân vật hoạt hình Ponyo ngoài đời thật”. Một số người còn hài hước bình luận: “Đây chắc là video do chính phủ làm để khuyến khích kết hôn và sinh con mất thôi!”.

Hình ảnh em bé gắn camera trên vành mũ. (Ảnh: chụp màn hình Douyin) 09.09.2025.

Điều khiến đoạn video trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở góc quay lạ mắt, mà còn bởi nó khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ trong lòng người xem. Thông qua ống kính mini gắn trên mũ, thế giới hiện lên đúng theo cách một em bé hai tuổi nhìn thấy: gần gũi, hồn nhiên và tràn ngập sự tò mò. Mỗi cái ngã, mỗi giọt nước mắt, rồi nụ cười bừng sáng khi được cha mẹ vỗ về - tất cả đều gợi nhắc khán giả về một tuổi thơ trong trẻo mà ai cũng từng trải qua. Chính sự đồng cảm này khiến người xem không chỉ thấy đáng yêu mà còn cảm động sâu sắc.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhiều video trên mạng thường dàn dựng hoặc mang tính giải trí nhất thời, hình ảnh chân thật của cô bé lại mang đến cảm giác “nguyên sơ”, tự nhiên và rất đời thường. Nó đáp ứng đúng nhu cầu của người xem hiện đại: tìm kiếm sự giản dị, thuần khiết và gắn kết cảm xúc. Thêm nữa, việc clip được chia sẻ rộng rãi qua một thương hiệu lớn càng góp phần khuếch đại sức lan tỏa, biến câu chuyện nhỏ thành hiện tượng toàn cầu.

Có thể nói, thành công của video này không chỉ nhờ sự dễ thương của em bé, mà còn bởi nó chạm đến khát khao sâu thẳm của mỗi người - được sống lại những khoảnh khắc vô tư, trong sáng và đầy yêu thương của tuổi thơ.

Nguồn: newsis.com