Chỉ có 13 trường trên cả nước đào tạo bác sĩ nội trú: Bạn biết hết chưa?

Trong hệ thống đào tạo y khoa, bác sĩ nội trú luôn được xem là "tinh hoa" vì họ vừa giỏi lý thuyết, vừa dạn dày thực hành. Để trở thành bác sĩ nội trú, sinh viên y khoa phải trải qua kỳ thi gắt gao bậc nhất, và nếu trúng tuyển thì sẽ được rèn luyện trong bệnh viện với cường độ cao, môi trường chuyên nghiệp, khả năng làm việc độc lập. Chính vì vậy, số lượng trường được giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam luôn được quan tâm đặc biệt.

Trở thành bác sĩ nội trú là niềm mơ ước của bất kỳ sinh viên y khoa nào.

Theo thống kê, hiện cả nước chỉ có 13 trường/học viện đủ điều kiện đào tạo chương trình này. Đây là danh sách cụ thể:

13 trường đại học đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam

1. Trường Đại học Y Hà Nội: Đây là cái nôi khai sinh mô hình bác sĩ nội trú từ năm 1974, đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau, chiếm tỷ lệ tốt nghiệp nội trú lớn nhất cả nước.

2. Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội: Trường mới tham gia đào tạo từ 2021, đã mở các chuyên ngành như Ngoại khoa, Ung thư...

3. Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh: Trường có quy mô đào tạo lớn, mỗi năm tốt nghiệp hàng trăm bác sĩ nội trú.

4. Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế: Đây là một trong những trung tâm đào tạo y khoa lớn của miền Trung.

5. Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: Trường có truyền thống đào tạo y khoa lâu đời, phục vụ khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

6. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: Đây là trung tâm đào tạo y bác sĩ hàng đầu miền Tây, trong đó có chương trình nội trú.

7. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - TP. HCM: Trường tập trung mạnh vào y khoa ứng dụng, đào tạo nội trú nhiều chuyên ngành.

8. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cho khu vực duyên hải Bắc Bộ.

9. Trường đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP. HCM: Trường mới được giao đào tạo nội trú và chuyên khoa cấp I, đánh dấu bước phát triển mới.

10. Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Đây là trường y truyền thống với nhiều chuyên ngành đào tạo sau đại học.

11. Học viện Quân y: Đây là nơi đào tạo đội ngũ y bác sĩ phục vụ quân đội và dân sự, có chương trình nội trú riêng.

12. Học viện Y Dược học cổ truyền: Cơ sở đào tạo nội trú cho lĩnh vực y học cổ truyền, một mảng đặc thù trong hệ thống y tế.

13. Trường Đại học VinUni: Trường đại học tư thục đầu tiên có chương trình bác sĩ nội trú theo chuẩn quốc tế ACGME-I; khóa đầu tiên đã tốt nghiệp ở chuyên ngành Nội tổng quát và Nhi khoa.

Mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng 900 bác sĩ nội trú tốt nghiệp, trong khi nhu cầu thực tế cao gấp nhiều lần. Các trường trong danh sách trên không chỉ giữ trọng trách đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn phải đảm bảo tiêu chuẩn bệnh viện thực hành, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất.

Với nhiều sinh viên y khoa, tấm vé trở thành bác sĩ nội trú vẫn luôn được xem là ước mơ lớn nhất trong đời, vừa là thử thách khắc nghiệt vừa là niềm tự hào đáng quý. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, vai trò của đội ngũ bác sĩ nội trú càng cho thấy sự cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong tương lai.

