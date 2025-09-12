"Rốt cuộc tiền đồ to lớn đến cỡ nào mà đáng để họ bỏ lỡ cả bốn mùa?"

Mọi công việc trên đời đều có giá trị riêng, từ người lao công quét dọn đường phố đến những kỹ sư, thầy cô giáo, nhà nghiên cứu... ai cũng đang góp phần duy trì và phát triển xã hội. Thế nhưng trong số đó, nghề y luôn được xem là một trong những nghề đặc biệt và cao quý nhất. Bởi lẽ, nghề này gắn liền trực tiếp với sinh mệnh con người, đòi hỏi không chỉ kiến thức và kỹ năng, mà còn là sự tận tụy, bền bỉ và hy sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp ở một góc bệnh viện, khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn lòng. Và một lần nữa, người ta hiểu rõ hơn thế nào là "thiên chức" của nghề y.

Hình ảnh giản dị nhưng lại gây xúc động mạnh

Bức ảnh không có nhiều chi tiết hào nhoáng. Chỉ là một căn phòng nhỏ với chiếc ghế dài đặt ở góc tường và một sinh viên y nằm gục xuống nghỉ ngơi. Người ấy vẫn còn nguyên bộ áo blouse trắng, đầu đội mũ phẫu thuật, trên mặt là chiếc khẩu trang che kín, bàn tay vẫn đeo găng y tế.

Có lẽ ca trực vừa qua quá dài và quá mệt mỏi, đến mức cậu hoặc cô sinh viên ấy không còn đủ sức để tháo bỏ đồ bảo hộ, chỉ biết ngả người xuống chỗ nào đó tạm bợ để chợp mắt. Tư thế ngủ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc bàn cứng nhắc nhìn thôi đã thấy ê ẩm thay, nhưng hẳn là người trong ảnh không có sự lựa chọn nào khác. Bởi nghề y là thế: căng thẳng, liên tục và đầy khắc nghiệt.

Đính kèm tấm ảnh là một dòng caption khiến nhiều người đọc mà suy ngẫm: "Rốt cuộc tiền đồ to lớn đến cỡ nào mà đáng để ta bỏ lỡ hết bốn mùa?". Một câu hỏi như lời than thở, nhưng cũng là sự giãi bày rất thật của những người đang khoác lên mình chiếc áo blouse. Họ đã chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ, những ngày tháng hồn nhiên, cả thời gian bên gia đình, bè bạn… để dấn thân vào con đường đầy gian nan này. Và tất cả chỉ để thực hiện một sứ mệnh, đó là chữa bệnh, cứu người.

Trước đó cũng có nhiều hình ảnh xúc động liên quan đến các y bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên y được lan truyền trên MXH

Ngay khi được chia sẻ, tấm ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Rất nhiều bình luận xúc động được để lại dưới bức ảnh.

- Nhưng cảm ơn những người như các bạn, đã cứu bố tôi, cứu mẹ tôi, đã dốc hết toàn lực giúp ông bà tôi ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Các bạn không bỏ lỡ bốn mùa đâu, chính các bạn đã tạo thành bốn mùa của thế giới này.

- Có lẽ bạn đã bỏ lỡ bốn mùa của riêng mình, nhưng sự hy sinh của các bạn đã đem lại bốn mùa trọn vẹn cho rất nhiều người khác. Và đó chính là giá trị không thể đo đếm được.

- Nhìn ảnh mà vừa thương vừa biết ơn, bởi nhờ các bạn, nhiều gia đình vẫn còn được ngồi quây quần bên nhau.

- Các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các sinh viên y khoa và cả người nhà của họ nữa, thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Nghề Y là nghề đặc biệt và cao quý

Nghề y đặc biệt và cao quý không chỉ vì mang đến cơ hội sống cho bệnh nhân, mà còn bởi chỉ những ai thật sự giàu lòng nhân ái và kiên định mới có thể theo đuổi đến cùng. Thu nhập có thể là lý do khởi đầu, nhưng chắc chắn không đủ để níu chân họ trong những ca trực xuyên đêm, những ngày Tết phải xa nhà, hay những lần phải đối diện với sự ra đi của bệnh nhân. Điều giữ họ lại chính là trách nhiệm, là sự thấu hiểu nỗi đau của người khác, và hơn hết là tình yêu thương con người. Chính điều đó khiến nghề y khác biệt và được xã hội tôn vinh như một trong những nghề cao quý nhất.

Câu hỏi trong caption "Rốt cuộc tiền đồ to lớn đến cỡ nào mà đáng để ta bỏ lỡ hết bốn mùa?" nghe qua tưởng như không thể có lời đáp. Nhưng có lẽ, với những người đang ngày đêm khoác áo blouse trắng, họ cũng không cần một câu trả lời rõ ràng. Bởi với họ, việc cứu được một bệnh nhân, chứng kiến một sinh mệnh nhỏ bé hồi sinh, hay nhìn thấy nụ cười bình phục của gia đình người bệnh đã là tiền đồ lớn lao nhất.

Cũng có lẽ, trong sâu thẳm trái tim những người theo nghề y, họ chưa bao giờ thật sự bỏ lỡ bốn mùa. Bởi chính họ, mỗi ngày, đang gieo trọn vẹn bốn mùa cho cuộc đời của biết bao người khác.