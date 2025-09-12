Trước khi học trò bước vào 30 giây "cân não" chọn chuyên ngành, thầy Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội dặn: Không có nội trú nào nhàn, bác sĩ nội trú nhàn không thành chuyên gia giỏi

Ngày 9/9, tại trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra buổi "Match Day" - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành. Theo quy trình, mỗi thí sinh được gọi theo thứ tự kết quả thi và có 30 giây để hô vang nguyện vọng chuyên ngành của mình. Mỗi lời hô vang ấy như một lời tuyên ngôn tự hào, khẳng định con đường mà họ quyết tâm theo đuổi.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội - cho biết kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội năm nay có số thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với 987 người đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu chỉ 426.

Sau kỳ thi tuyển chọn gắt gao, chỉ có 690 người vượt ngưỡng điểm sàn, có cơ hội hô tên chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học

Vì mỗi chuyên ngành có chỉ tiêu giới hạn, quyền lựa chọn được xếp theo thứ tự điểm thi từ cao đến thấp, chỉ tiêu đã kín chỗ thì thí sinh phía sau không có quyền lựa chọn. Chính nguyên tắc này đã tạo nên một bầu không khí lựa chọn đầy hồi hộp và kịch tính.

Trước khi các tân bác sĩ đưa ra lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú khóa 50, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, đã có những lời dặn đầy tâm huyết tới các ứng viên bác sĩ nội trú.

Theo ông Tú, sự đặc biệt của ngành y - nơi đôi khi là “nghề chọn người” chứ không phải “người chọn nghề”.

"Trước đây chỉ người đỗ đầu bác sĩ nội trú mới được chọn chuyên ngành, còn lại theo sự phân công. Nhưng hiện các giáo sư đầu ngành của trường hầu hết đều không phải từng đứng đầu trong kỳ thi bác sĩ nội trú. Bởi vậy, các bạn hãy yên tâm khi không chọn được nghề yêu thích thì nghề sẽ chọn mình. Nếu cố gắng sẽ thành công", ông Tú nói.

Các bác sĩ nội trú trong phần hô tên chọn chuyên ngành tại Match Day 2025 của Trường đại học Y Hà Nội

Kết quả buổi Match Day - hô tên chọn chuyên ngành, phẫu thuật tạo hình (6 chỉ tiêu) về đích sớm nhất tại thí sinh số 26; sản phụ khoa (15 suất) về đích ở số 33; gây mê hồi sức (8 chỉ tiêu) về đích tại vị trí 51; ung thư (15 suất) kết thúc ở số 75...

Việc lựa chọn chuyên ngành kết thúc ở số 488 với chuyên ngành giải phẫu người phân hiệu Thanh Hóa.

Không khí hội trường nhiều lúc lắng đọng trong sự hồi hộp, phấp phỏng, thoáng chút âu lo…nhưng cũng đôi khi bùng nổ bởi những tràng vỗ tay chúc mừng khi từng bác sĩ trẻ khẳng định và chính thức bước sang một hành trình mới. Match Day vì thế không chỉ là buổi đăng ký chuyên ngành mà còn là “lễ trưởng thành” của một thế hệ bác sĩ trẻ luôn kiên định với đam mê, vững vàng y thuật và hết lòng vì người bệnh.