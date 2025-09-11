Tân bác sĩ nội trú gây sốt vì quyết định ĐỘC NHẤT: Dân mạng đồng loạt khen quá nể!

Ngày Match Day - sự kiện chọn chuyên ngành của các tân bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội năm nay dù đã diễn ra từ 9/9 nhưng đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Cứ mỗi đoạn clip được tung ra là dân mạng lại bàn tán rần rần trước sự giỏi giang của các "siêu nhân" y khoa. Nhưng giữa dàn tinh hoa ấy, có một nhân vật đặc biệt khiến mọi người thật sự bất ngờ vì quyết định táo bạo và "độc nhất vô nhị".

Đó chính là Nguyễn Đình Tiến Trung - tân bác sĩ mang số thứ tự 372 trong ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Anh là người đầu tiên và cũng là duy nhất trong kỳ Match Day 2025 lựa chọn chuyên ngành Giải phẫu người. Trong khi bạn bè phần lớn "đổ xô" về các chuyên ngành hot hit như Sản, Nhi, hay Phẫu thuật tạo hình... thì Trung lại lặng lẽ đặt dấu mốc riêng, trở thành cái tên "secret" nhưng khiến ai nấy đều phải nhớ mặt. Theo nhiều thông tin thì Trung không chỉ là người duy nhất chọn chuyên ngành Giải phẫu người của năm 2023 mà còn là người duy nhất có lựa chọn này trong vòng 3 năm gần đây.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tiến Trung

Tân bác sĩ nội trú đầu tiên và duy nhất của chuyên ngành Giải phẫu người Match Day 2025

Giải phẫu người - "môn gốc" của y khoa

Nếu ví ngành Y như một tòa nhà đồ sộ thì Giải phẫu người chính là phần móng vững chắc. Đây là chuyên ngành nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người từ hệ xương, cơ, mạch máu, thần kinh cho đến từng chi tiết nhỏ nhất. Sinh viên Y thường phải học giải phẫu ngay từ những năm đầu tiên, bởi nó là "chìa khóa mở cánh cửa y khoa". Không hiểu rõ cơ thể người, bác sĩ sẽ khó mà chẩn đoán hay điều trị đúng.

Tuy nhiên, trở thành một bác sĩ nội trú Giải phẫu người lại là chuyện hoàn toàn khác. Đây không chỉ là việc học để qua môn mà là nghiên cứu chuyên sâu, đào tạo, thậm chí tham gia giảng dạy thế hệ sinh viên Y tiếp theo. Nội trú giải phẫu phải dành hàng giờ liền trong phòng thí nghiệm, kiên nhẫn mổ xẻ, quan sát, ghi chép từng chi tiết trên cơ thể hiến tặng. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đến cực độ, khả năng tập trung bền bỉ và cả một tinh thần thép để vượt qua những cảm xúc đặc biệt khi tiếp xúc thường xuyên với thi thể.

Chuyên ngành Giải phẫu người được đánh giá là khá khó nhằn và áp lực.

Nghe thôi đã thấy "khó nuốt" nhưng chính ngành này lại mang một giá trị vô cùng đặc biệt. Các thầy cô, bác sĩ giải phẫu thường được ví như "người thầm lặng đứng sau hậu trường", bởi nhờ có họ, sinh viên Y mới có kiến thức nền vững chắc để sau này trở thành bác sĩ giỏi. Nếu không có giải phẫu, sẽ không có y khoa hiện đại.

Vậy nên để theo đuổi ngành này, không chỉ cần trí tuệ và sự kiên nhẫn, mà còn cần một tình yêu đặc biệt dành cho khoa học và sứ mệnh đào tạo thế hệ bác sĩ tương lai.

Lựa chọn "khó nhằn" nhưng ý nghĩa

Chính vì tính chất đặc biệt đó, rất hiếm người chọn Giải phẫu người làm chuyên ngành. Phần vì áp lực nặng nề, phần vì cơ hội nghề nghiệp không "hào nhoáng" như các khoa điều trị. Bởi thế, khi thông tin Trung là bác sĩ nội trú Giải phẫu người duy nhất được chia sẻ, dân mạng đã không tiếc lời khen:

- 372 xứng đáng viral, một khi đã chọn thì chọn độc nhất, không đụng hàng, chất lượng!

- Thật sự nể, học ngành này không chỉ cần giỏi mà còn phải có tâm lý thép.

- Nói thật, ai chọn Giải phẫu người thì trong mắt tôi đều xứng đáng được gọi là người hùng thầm lặng.

- Nếu không có bác sĩ giải phẫu giỏi, làm sao sinh viên y có thể được đào tạo bài bản. Nể phục thật sự!

- Đúng kiểu tinh hoa trong tinh hoa. Ai cũng muốn làm bác sĩ cứu người, nhưng lại ít ai nghĩ tới người thầy đứng sau đào tạo cả một thế hệ.