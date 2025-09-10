Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng

Mới đây, trường ĐH VinUni và Hệ thống Y tế Vinmec đã công bố tài trợ học bổng toàn phần cho bác sĩ nội trú (BSNT) giai đoạn 2025-2030 với tổng giá trị lên đến 1.300 tỷ đồng. Hoạt động này là nỗ lực nhằm thu hút và bồi dưỡng những tài năng trẻ, tiếp thêm động lực để các bác sĩ tương lai toàn tâm cống hiến cho y học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với sứ mệnh đào tạo thế hệ bác sĩ xuất sắc, kết nối chặt chẽ giữa học thuật, thực hành lâm sàng và phụng sự xã hội, chương trình học bổng toàn diện này sẽ được áp dụng cho 5 khóa BSNT liên tiếp, từ năm học 2025–2026 đến 2029–2030.

Theo đó chương trình học bổng này sẽ miễn 100% học phí. Toàn bộ chi phí đào tạo ước tính 932,4 triệu VNĐ/năm trong suốt 4–5 năm học được hỗ trợ, gồm 80% từ VinUni và 20% từ Vinmec. Bên cạnh đó các BSNT còn được phụ cấp sinh hoạt 10 triệu VNĐ/tháng trong suốt thời gian đào tạo, do Vinmec tài trợ.

Các chuyên ngành BSNT áp dụng mức học bổng trên gồm: Nội, Ngoại, Nhi, Chấn thương Chỉnh hình, Chẩn đoán Hình ảnh, Gây mê Hồi sức, Sản phụ khoa (dự kiến mở), cùng những chuyên ngành tiềm năng khác khi đủ điều kiện triển khai đào tạo.

Song với mức đãi ngộ trên, nhà trường và Hệ thống Y tế Vinmec cũng cam kết nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Cụ thể, tối thiểu 7 năm đối với các chương trình đào tạo 5 năm (Ngoại khoa, Chấn thương Chỉnh hình). Tối thiểu 6 năm đối với các chương trình đào tạo 4 năm (Nội, Nhi, Chẩn đoán Hình ảnh, Gây mê Hồi sức, Sản phụ khoa).

Ngoài ra, tham gia chương trình BSNT tại VinUni, người học còn có cơ hội đào tạo chuyên sâu, định hình lộ trình sự nghiệp bền vững, hội nhập quốc tế. Theo đó môi trường học tập được thiết kế theo tiêu chuẩn Thiết kế theo tiêu chuẩn ACGME-I. Người học có cơ hội observership tại Cleveland Clinic (Mỹ) và fellowship cùng Open Medical Institute (OMI).

Song song với đó, các BSNT theo chương trình của VinUni sẽ được luân phiên đào tạo tại Hệ thống Vinmec (Vinmec Times City - bệnh viện đạt chuẩn JCI); Thực tập tại các bệnh viện tuyến trung ương: Bệnh viện 108, Nhi Trung ương, Bạch Mai, Tim Hà Nội…

Tại VinUni, người học không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng lâm sàng, mà còn được bổ sung kỹ năng giao tiếp, y học chứng cứ, lãnh đạo, nghiên cứu và giảng dạy - những năng lực cốt lõi của bác sĩ thế hệ mới.

Với chính sách học bổng toàn phần cùng phụ cấp sinh hoạt, VinUni - Vinmec mong muốn các bác sĩ nội trú an tâm học tập, tự tin phát triển năng lực và cống hiến hết mình cho sự nghiệp y khoa.

Theo Fanpage VinUni Graduate Programs in Health Sciences