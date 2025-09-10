Đừng để mỗi mình mẹ dạy con nữa vì có 5 việc bố làm tốt hơn nhiều: Thề đấy!

Trong nhiều gia đình, hình ảnh mẹ thường gắn liền với việc nuôi dưỡng, chăm sóc, đồng hành cùng con cái. Nhưng thực tế, vai trò của bố trong việc dạy dỗ con cái ngày càng được nhấn mạnh. Sự hiện diện của bố không chỉ tạo nên sự cân bằng trong giáo dục mà còn bổ sung những yếu tố mà mẹ khó thay thế.

1. Rèn sự tự lập

Bố thường kiềm chế bản năng “lao vào giúp con” như mẹ, mà chọn cách đứng ngoài quan sát và khuyến khích con tự xoay xở. Từ việc tự buộc dây giày, sửa lỗi bài tập, đến việc học cách đưa ra quyết định, trẻ học được rằng mình có thể làm chủ tình huống. Cảm giác được tin tưởng từ bố khiến con tự tin hơn, và chính điều đó là nền tảng cho tính độc lập.

2. Dạy con đối diện thử thách

Trong khi mẹ dễ mềm lòng trước những lần con vấp ngã, bố lại kiên định để con trải nghiệm khó khăn. Khi con thua một trận bóng, bị điểm kém hay gặp thất bại nhỏ, bố không vội dỗ dành mà thường động viên con đứng lên làm lại. Chính sự “không nuông chiều” này giúp con rèn ý chí, học được cách đối diện với thất bại, đó là một bài học quan trọng cho cả cuộc đời.

Ảnh minh họa

3. Truyền đạt kỹ năng thực tế

Bố thường là người dẫn con vào thế giới trải nghiệm thực tế: từ việc thay bóng đèn, sửa xe đạp, nấu một món ăn đơn giản, đến những kỹ năng sinh tồn như bơi lội hay định hướng ngoài thiên nhiên. Những kỹ năng này không chỉ giúp con trưởng thành mà còn khơi gợi sự tò mò, sáng tạo. Với trẻ, bố giống như “người thầy đời” mà những bài học trong sách vở không thể thay thế.

4. Tư duy logic và định hướng nghề nghiệp

Nhiều ông bố có thói quen không trả lời trực tiếp mà đặt ngược lại câu hỏi: “Vì sao con nghĩ thế?”, “Nếu chọn cách này thì điều gì xảy ra?”... Cách dẫn dắt này buộc con phải tư duy, phân tích và phản biện. Khi lớn hơn, bố cũng thường là người có ảnh hưởng mạnh đến lựa chọn nghề nghiệp của con, nhất là trong những ngành đòi hỏi logic, chiến lược như kỹ thuật, tài chính hay quản lý.

5. Làm gương trong cách ứng xử xã hội

Bố chính là “tấm gương sống” để con quan sát và học hỏi. Từ cách bố nói chuyện với hàng xóm, cư xử với đồng nghiệp đến việc bố giữ bình tĩnh trong những tình huống khó xử, tất cả đều trở thành những bài học thực tế về cách làm đàn ông trưởng thành. Đặc biệt với con trai, hình ảnh người bố là mẫu hình để con định hình phong cách sống và ứng xử.

Sau tất cả, mẹ có sự dịu dàng, tinh tế, còn bố lại mang đến bản lĩnh, lý trí và thực tế. Nếu chỉ để mẹ gánh hết việc dạy con thì rõ ràng thiếu đi một nửa quan trọng. Trẻ lớn lên vừa cần có vòng tay che chở, vừa cần có sự rèn giũa để trưởng thành nên các ông bố đừng vắng mặt trong hành trình dạy con nhé!