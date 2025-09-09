Đặt camera theo dõi ngày tựu trường của nhóm bạn Doraemon: Nobita suýt đi muộn, Shizuka vẫn chuẩn "ngoan xinh yêu"

Doraemon không chỉ là bộ truyện thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, mà còn là "tấm gương thu nhỏ" phản chiếu đủ kiểu tính cách học trò: người thì ham chơi, kẻ chăm chỉ, có người mơ mộng, lại có người chỉ quan tâm đến... canteen trường học. Chính vì thế, nếu đặt nhóm bạn Doraemon vào tình huống quen thuộc mà học sinh nào cũng phải trải qua, chẳng hạn như ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ hè thì chắc chắn sẽ có vô vàn phản ứng thú vị cho xem.

Vậy ngày đi học trở lại của nhóm bạn Doraemon sẽ diễn ra như thế nào? AI đã thử tưởng tượng và vẽ nên bức tranh "ngày tựu trường" đầy sinh động này.

Nobita

Có thể Nobita sẽ là người cuống cuồng nhất trước ngày tựu trường. Bài tập hè chưa hoàn thành, đồng phục thì nhàu nát, sáng ra lại ngủ quên. Nhiều fan đoán cậu sẽ đến lớp với gương mặt "khó ở" vì chưa kịp ôn lại chữ nào.

Shizuka

Shizuka sẽ trái ngược hoàn toàn với Nobita. Cô bé dễ thương hẳn đã sẵn sàng từ tối hôm trước, áo trắng tinh tươm, cặp sách gọn gàng. Cô có thể sẽ mang theo ít quà bánh để chia cho bạn bè, vừa để chúc mừng năm học mới, vừa để làm không khí lớp học bớt căng thẳng.

Jaian

Jaian chắc chắn sẽ mở màn năm học mới bằng... một màn hát to ngay trong sân trường. Nhiều người đoán cậu sẽ không hề lo lắng bài tập hè, vì "âm nhạc quan trọng hơn hết". Tuy nhiên, cậu cũng sẽ khoe về quyết tâm "cai ngủ trưa" để học tốt hơn, dù khả năng cao là… thất bại ngay tuần đầu tiên.

Suneo

Không cần đoán cũng biết Suneo sẽ là người diện mốt nhất ngày tựu trường. Cậu có thể khoe chiếc bút máy hàng hiệu hoặc ba lô mới tinh. Nhưng không ít fan dự đoán, chỉ vài ngày sau, cậu sẽ… than phiền vì trường chưa có chỗ check-in nào thật sự xứng tầm để chụp ảnh.

Doraemon

Có khả năng Doraemon sẽ chuẩn bị sẵn vài bảo bối cho "kịch bản quen thuộc": Nobita quên bài, Jaian gây ồn, Suneo khoe khoang. Mèo ú có thể sẽ bận rộn nhất trong ngày tựu trường, lo giữ trật tự cho cả nhóm. Đương nhiên, Doraemon cũng sẽ không giấu nổi chút hồi hộp trong ngày đi học trở lại như bạn bè mình.

Còn bạn thì sao, trong ngày đi học trở lại, bạn thấy mình giống ai trong nhóm bạn rắc rối kể trên?