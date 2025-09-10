Match Day - Màn gọi tên các TINH HOA gay cấn hơn thi Hoa hậu!

Nếu với sinh viên quốc tế, Match Day là ngày các bác sĩ trẻ công bố nơi họ sẽ thực tập thì tại Đại học Y Hà Nội, sự kiện này lại mang màu sắc rất riêng. Sau kỳ thi nội trú vốn được mệnh danh là "khốc liệt nhất", các tân bác sĩ sẽ bước lên bục, giữa tiếng vỗ tay rộn ràng, để xướng lên chuyên ngành mà mình chọn. Điểm càng cao, cơ hội giành chỗ trong ngành hot càng lớn.

Ngày 9/9 hằng năm, hội trường Y Hà Nội luôn chật kín bởi thầy cô, bạn bè, và cả những vị giáo sư kỳ cựu – những người hồi hộp chờ xem "thế hệ kế cận" sẽ là ai. Nói không ngoa, đây là "đặc sản" chỉ Y Hà Nội mới có. Không đăng ký nguyện vọng trước, không chốt slot từ xa – ai điểm cao hơn thì gọi tên trước, ngành hot về tay trước. Chính vì thế, khoảnh khắc xướng ngành nào là y như bốc thăm trúng thưởng, vô cùng căng thẳng.

Năm nay, top 10 thí sinh điểm cao nhất vừa bước lên gọi tên đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Sản phụ khoa vẫn giữ vững "ngôi vương", hút 6/10 bạn chọn. Phẫu thuật tạo hình bám sát với 2 slot. Một số ngành còn lại như Ung thư (1) hay Nội tim mạch (1) cũng nhanh chóng có chủ.

Màn gọi tên chuyên ngành của top 10 trong Match Day ĐH Y Hà Nội

Chương trình bác sĩ nội trú vốn là "tinh hoa" của ngành Y, bắt nguồn từ Pháp và lan rộng khắp thế giới. Tại Việt Nam, có 13 trường đào tạo, trong đó Y Hà Nội là cái nôi lâu đời nhất, mở từ năm 1974. Để trở thành bác sĩ nội trú, sinh viên chỉ có một cơ hội duy nhất: thi ngay sau khi tốt nghiệp. Cuộc đua diễn ra vào tháng 8 mỗi năm, với hàng nghìn ứng viên từ khắp các trường Y cả nước.

Năm nay có gần 1.000 thí sinh thi, chỉ 600 qua được mức điểm sàn, trong khi chỉ tiêu gói gọn 426 người cho 38 chuyên ngành. Tức là, cứ 2 người thì 1 người phải ra về tay trắng. Chính vì vậy, khoảnh khắc chọn ngành không chỉ đơn thuần là "thích gì thì chọn", mà còn là quyết định cả sự nghiệp tương lai.

Thi bác sĩ nội trú vốn được gọi là kỳ thi "khốc liệt nhất" ngành Y.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các thí sinh năm nay là khóa đầu tiên học theo chương trình đào tạo đổi mới toàn diện. Đề thi gồm hẳn ngân hàng 2.000 câu hỏi mới toanh, được đánh giá là "sát năng lực nhất từ trước tới nay".

Ông nhắn gửi: "Ngành nào cũng đáng giá, cũng vất vả như nhau. Ba năm nội trú phía trước sẽ là giai đoạn khắc nghiệt nhất – vừa học vừa làm, với vô số thử thách. Các bạn cần chuẩn bị tinh thần thật kỹ".

Tính đến nay, hơn 5.000 bác sĩ đã bước ra từ chương trình này. Và với mỗi mùa Match Day, không chỉ là việc chọn ngành, mà còn là thời khắc thế hệ trẻ chính thức tiếp nối con đường y khoa đầy gian nan nhưng cũng rực rỡ tự hào.