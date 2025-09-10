Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng

Tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục phổ thông của Sở GD-ĐT TP HCM, ngày 10-9, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cho biết trường học không được tổ chức học thứ 7 để dạy chương trình GDPT 2018.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông - Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết Văn phòng sở sẽ tham mưu để ban hành văn bản hướng dẫn về thời gian biểu trong ngày học nhằm đảm bảo sự ổn định trong tổ chức hoạt động giáo dục cho năm học 2025 - 2026.

Trước đây, ở cấp THCS và THPT chưa có hướng dẫn rõ ràng về học hai buổi. Hiện nay, kế hoạch tập trung vào việc xác định thời lượng tối thiểu 7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần (đối với trường chưa triển khai hai buổi) và tối đa 11 buổi/tuần. "Tuy nhiên, tối đa không có nghĩa là bắt buộc, các trường linh hoạt theo điều kiện thực tế” - bà Thuý nhấn mạnh.

Một số trường đã chuyển thứ 7 thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là hướng đi đáng cân nhắc

Cũng theo bà Thúy, ngay cả cấp tiểu học đến THCS, không phải trường nào cũng có điều kiện tổ chức 2 buổi/ngày. Nếu sắp xếp được, các trường nên hạn chế học vào thứ 7. Một số trường đã linh hoạt chuyển thứ 7 thành buổi tự học hoặc học trực tuyến, đây là một hướng đi đáng cân nhắc.

Theo Sở GD-ĐT, có 15 danh mục hoạt động giáo dục dịch vụ hỗ trợ, được phép thu từ nguồn xã hội hóa. Trong đó có nội dung như học ngoại ngữ, có đến 6 danh mục nhỏ. Tuy nhiên, không có nghĩa là trường tổ chức hết cả 6 nội dung. Việc lựa chọn cần phù hợp, không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh. Một số trường "ôm hết" nội dung thu, bắt học sinh học với giáo viên nước ngoài, học thêm toán, học phần mềm... gây bức xúc. Đề nghị các trường cân nhắc, lựa chọn tối đa 2 nội dung bổ sung trong phần học ngoại ngữ (ngoài chương trình chính khóa).

Theo bà Thúy, hiện có rất nhiều phản ánh, tin nhắn từ phụ huynh về việc xếp thời khóa biểu không hợp lý, nhất là ở cấp THCS và THPT. "Vì vậy, chúng tôi đề nghị các trường rà soát lại, sắp xếp linh hoạt, đảm bảo không gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi năm học mới chỉ vừa bắt đầu"- bà Thúy nói.

Những ngày qua, việc học sinh phải học ngày thứ 7 là vấn đề "nóng" được nhiều phụ huynh phản ánh khi năm học mới vừa bắt đầu, cũng là khó khăn của các trường khi sắp xếp thời khóa biểu chỉ còn 7 tiết/ngày theo quy định của Bộ GD-ĐT. Do vậy, có tình trạng, để đảm bảo đủ số tiết theo quy định, một số trường đã sắp xếp thời khóa biểu học ngày thứ 7, gây nhiều khó khăn cho phụ huynh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT TP HCM, nhấn mạnh các nhà trường cần đảm bảo tính ổn định trong việc học sinh đến trường. Cụ thể, giờ giấc buổi sáng ra sao, buổi trưa thế nào và giờ tan học buổi chiều để phụ huynh có thể đưa đón con em một cách thuận tiện và hợp lý nhất. Hiện có một số hiệu trưởng cho rằng mình có toàn quyền sắp xếp thời khóa biểu và từ đó dẫn đến phản hồi như: "Học sinh học 2 tiết rồi về" hoặc "Thứ 7 chỉ học 3 tiết rồi về".

"Hiệu trưởng cần rà soát lại cách tổ chức năm ngoái và cân nhắc kỹ lưỡng khi thay đổi trong năm nay để tránh gây ra phản ứng từ phụ huynh, tránh sự thay đổi quá đột ngột" - ông Quốc đề nghị.

Phòng giáo dục phổ thông đã có trao đổi với lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD- ĐT và thống nhất quan điểm 7 tiết/ngày chỉ dành để thực hiện chương trình chính khoá

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, khó khăn lớn nhất hiện nay các trường đang gặp phải là việc quy định thời lượng dạy 7 tiết/ngày theo văn bản của Bộ GD- ĐT. Phòng giáo dục phổ thông đã có trao đổi với lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD- ĐT và thống nhất quan điểm 7 tiết/ngày chỉ dành để thực hiện chương trình chính khoá.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM cũng lưu ý việc tổ chức học cũng cần chú ý đến sự tham gia chủ động của học sinh. Một số trường có thể sắp xếp bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc phụ đạo vào các buổi khác trong tuần, thay vì thứ 7.

"Các trường được chủ động, linh hoạt nhưng phải đảm bảo 7 tiết/ngày là cho chương trình GDPT 2018. Nếu vượt quá 7 tiết/ngày để dạy thêm chương trình chính khóa thì không được phép. Đối với các trường tư thục, các trường sẽ chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đồng thời phải có sự đồng thuận và thống nhất về học phí, chi phí học tập với phụ huynh học sinh" - ông Quốc nhấn mạnh.