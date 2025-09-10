Top 20 người giỏi nhất kỳ thi "tinh hoa trong tinh hoa" đang chiếm trọn spotlight trên MXH chọn chuyên ngành nào?

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025”. Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt sau khi vượt qua dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển đào tạo Bác sĩ nội trú (1974 – 2024). Được biết, đây là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà - Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học của trường ĐH Y Hà Nội cho biết. Năm nay, chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho Trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày Match Day 2025 diễn ra trong không khí cực kỳ trang trọng nhưng cũng đầy hồi hộp. Các thí sinh xuất sắc lần lượt bước lên sân khấu, được xướng tên theo thứ tự kết quả thi, và chỉ trong 30 giây, họ phải hô vang nguyện vọng chuyên ngành mà mình ao ước.

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội long trọng tổ chức “Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2025” (Ảnh Fanpage: Đại học Y Hà Nội).

20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú đã “chọn mặt gửi vàng” cho các chuyên ngành sau:

- 7 người theo chuyên ngành Sản phụ khoa

- 4 người theo Phẫu thuật tạo hình

- 3 người theo Ung thư

- 2 người theo Chẩn đoán hình ảnh

- 2 người chọn Nội tim mạch

- 1 người chọn Nha khoa

- 1 người chọn Gây mê hồi sức.