Ai sướng như Khánh Vy?

Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2016 với đoạn clip “nói” 7 thứ tiếng gây bão mạng xã hội. Nét duyên dáng, khả năng ngoại ngữ ấn tượng cùng gương mặt rạng rỡ đã giúp Khánh Vy nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong thế hệ MC trẻ, thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi Khánh Vy với danh xưng “chuẩn mực Gen Z).

Chỉ sau vài năm, Khánh Vy liên tục góp mặt ở những chương trình lớn. Ở mỗi chương trình, cô đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, không ngừng hoàn thiện phong cách dẫn. Càng theo dõi, khán giả càng bất ngờ bởi mỗi năm Khánh Vy lại thêm phần chín chắn, duyên dáng và bản lĩnh hơn.

Từ fan nhí thành người dẫn chương trình Olympia

Trong một video kỷ niệm 55 năm Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Vy đã xúc động nhớ về những ký ức tuổi thơ gắn liền với Olympia. Cô kể lại, ngày còn học cấp 1, mỗi dịp chung kết năm, cả gia đình lại cùng ngồi xem truyền hình trực tiếp. Hình ảnh các anh chị thí sinh khoác chiếc áo đỏ đã in sâu trong tâm trí cô bé nhỏ tuổi. Người mẹ luôn nhắc Vy phải cố gắng học giỏi như họ.

Đến cấp 2, trải nghiệm ấy được nối dài theo một cách “khó nhằn” hơn. Mẹ thường yêu cầu Vy nghe và dịch lại những câu hỏi tiếng Anh trong chương trình. Nếu làm được, đồng nghĩa với công sức rèn luyện có kết quả; còn không, sẽ phải học lại từ đầu. Áp lực đó từng khiến Vy căng thẳng, bởi có tới 80% câu hỏi cô không nghe được, hoặc nghe ra nhưng không thể trả lời. Thế nhưng, chính sự “thử thách” từ gia đình ấy đã hun đúc trong Khánh Vy tình yêu học tập.

Khánh Vy yêu thích Olympia từ khi còn nhỏ.

Khi đã trưởng thành, Khánh Vy vẫn giữ nguyên tình cảm đặc biệt dành cho Olympia, và rồi từ tình yêu biến thành cơ hội để Gen Z trở thành MC của chương trình sau này. Khi đã ở vai trò “cầm trịch” chương trình, cô vẫn thường xuyên xem lại những số do MC Tùng Chi, Diệp Chi dẫn dắt để học hỏi kinh nghiệm. Nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của các đàn chị, Vy càng có động lực để cố gắng.

Giờ đây, khi đã là MC chính thức của chương trình, Khánh Vy thực sự sống trong “giấc mơ tuổi thơ” của chính mình. Từ những ước mơ thuở nhỏ, cô bước lên sân khấu lớn, trở thành gương mặt gắn bó trực tiếp với hành trình trí tuệ của hàng nghìn học sinh cả nước.

Khi được hỏi về những từ khóa miêu tả Olympia, Khánh Vy chọn “học tập suốt đời” và “hạnh phúc”. Với cô, giá trị cốt lõi nhất mà chương trình mang lại chính là khẳng định việc học không bao giờ dừng lại. Dù là thí sinh, khán giả hay thành viên ê-kíp, ai cũng nhận ra tinh thần ấy. Và hạnh phúc, với Vy, là được góp một phần nhỏ bé vào “di sản” truyền hình đã đồng hành cùng biết bao thế hệ học sinh suốt 25 năm.

Tham gia loạt sự kiện đình đám

Không chỉ gắn bó với các chương trình giáo dục, Khánh Vy còn khiến dân tình “trầm trồ” khi nhiều lần xuất hiện trên sân khấu quốc tế. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến lần cô tham gia Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025) với vai trò MC. Toàn bộ quá trình “cầm trịch” sự kiện được cô ghi lại trong vlog cá nhân mang tựa đề “Vinh dự được Thủ tướng gặp gỡ, tham gia Diễn đàn ASEAN - Làm Ngoại Giao có gì vui?”.

Đứng trên sân khấu một sự kiện tầm cỡ, có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao, Khánh Vy vẫn giữ phong thái vô cùng tự tin, bản lĩnh. Từ khả năng tiếng Anh chuẩn mực, phát âm lưu loát, phản xạ nhanh, cho đến cách dẫn dắt tự nhiên, duyên dáng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đã giúp cô ghi điểm trong mắt đông đảo đại biểu quốc tế. Với nhiều khán giả, đây chính là một trong những dấu mốc ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ MC Gen Z.

Chú thích ảnh

Mới đây, MC Khánh Vy còn trở thành thành viên khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Hình ảnh nữ MC Gen Z trong tà áo dài, sải bước tự tin trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về vô số lời khen ngợi. Nhiều khán giả bày tỏ sự tự hào khi thấy một gương mặt trẻ trung, tiêu biểu của thế hệ mới góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

MC Khánh Vy còn trở thành thành viên khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Lựa chọn học tập trong nước

Năm 2023, MC Khánh Vy khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tiết lộ nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần Thạc sĩ của Chính phủ Anh. Ít ai biết rằng, trước khi chạm tới thành công này, cô từng trải qua không ít thất bại. Ngay từ năm 2020, Khánh Vy đã thử sức nộp hồ sơ xin học bổng ở ba trường đại học tại Anh, nhưng kết quả đều là lời từ chối. Không nản chí, một năm sau, cô tiếp tục kiên trì ứng tuyển học bổng danh giá này và sau hơn một năm chờ đợi, cuối cùng, may mắn và nỗ lực đã mỉm cười với nữ MC trẻ.

Tưởng chừng Khánh Vy sẽ xách vali lên đường du học trời Âu, nhưng bất ngờ thay, cô lại đưa ra quyết định đi ngược lại dự đoán của nhiều người. Trong một video đăng tải trên YouTube cá nhân với tiêu đề “Đi học Thạc sĩ cùng mình”, Khánh Vy tiết lộ lựa chọn gắn bó với Học viện Ngoại giao – ngôi trường mà cô đã từng theo học suốt 4 năm đại học. Những hình ảnh trong vlog ghi lại cảnh Vy vừa học tập, vừa vui vẻ cùng bạn bè, thậm chí có hôm còn mang hẳn vali tới lớp để ngay sau giờ học là chạy thẳng ra sân bay cho kịp chuyến công tác.

Khánh Vy lựa chọn Thạc sĩ trong nước.

Chính quyết định này đã khiến không ít người hâm mộ tò mò tại sao Khánh Vy lại từ chối cơ hội du học ở Anh? Cô chưa đưa ra lời lý giải chi tiết, song với một người vốn nổi tiếng là bản lĩnh, chỉn chu và biết tính toán như Khánh Vy, có lẽ đây là sự lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Giữa việc học tập, công việc dẫn chương trình, cùng hàng loạt cơ hội phát triển bản thân, Khánh Vy chọn con đường phù hợp nhất để vừa tiếp tục trau dồi kiến thức, vừa giữ vững sự nghiệp đang thăng hoa.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ và tin rằng, với sự thông minh và cách nắm bắt cơ hội khéo léo, Khánh Vy sẽ tiếp tục tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu. Với cô, mỗi lựa chọn không đơn thuần là bước ngoặt, mà còn là hành trình để hoàn thiện bản thân theo cách riêng, bền bỉ và đầy bản lĩnh.

Ai sướng như Khánh Vy?

Việc ngồi trước TV hâm mộ một chương trình rồi sau này được trở thành một phần của nó là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có. Với Khánh Vy, đó không chỉ là sự may mắn mà còn là kết quả của nỗ lực bền bỉ.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang lại sự trẻ trung, trí tuệ. Nhiều khán giả theo dõi Olympia nhận xét rằng Khánh Vy như một làn gió mới, giúp chương trình vừa giữ được bản sắc truyền thống, vừa khoác lên chiếc áo hiện đại để gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Ở tuổi 26, Khánh Vy không chỉ có sự nghiệp MC rực rỡ mà còn sở hữu lượng fan hùng hậu, được khán giả và đồng nghiệp khen ngợi về thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị. Càng trưởng thành, cô càng hoàn thiện bản thân từ nhan sắc, tri thức đến kỹ năng nghề nghiệp.

Vậy nên, mỗi khi nhắc đến câu chuyện từ fan nhí Olympia năm nào đến MC chính hôm nay, người ta lại phải thốt lên: Ai sướng như Khánh Vy!

Tổng hợp