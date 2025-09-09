Ngôi trường miền Tây từng làm nên kỳ tích khi có 2 nữ sinh vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia, học trò liên tục ẵm giải quốc gia

Nhắc đến những ngôi trường "đỉnh" nhất miền Tây, nhiều người thường nghĩ ngay đến cái tên THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Đây không chỉ là lá cờ đầu trong đào tạo học sinh giỏi mà còn là ngôi trường hiếm hoi của cả nước từng có tới hai Quán quân Đường lên đỉnh Olympia, thành tích mà ít trường chuyên nào có được.

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long)

Ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất miền Tây

Trường được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ.TCCB ngày 8/1/1992, ban đầu mang tên Trường Năng khiếu Vĩnh Long. Đến năm học 1992–1993, trường chính thức đổi tên thành THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khi mới thành lập, trường chỉ có 60 học sinh lớp 10 và 8 cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất còn đơn sơ. Sau hơn 30 năm, trường đã trở thành "cái nôi bồi dưỡng nhân tài" của tỉnh Vĩnh Long cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến năm học 2024-2025, quy mô của trường đã mở rộng với 30 lớp, hơn 1.000 học sinh cùng hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Khuôn viên trường rộng rãi, cảnh quan xanh mát, khối phòng học khang trang. Trường có đầy đủ phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện, phòng tin học, nhà đa năng phục vụ thể thao - văn nghệ.

Cơ sở vật chất của trường càng ngày càng hiện đại

Đội ngũ giáo viên của trường cũng được đánh giá cao: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 49 thạc sĩ, gần 50% giáo viên giỏi cấp tỉnh, với nhiều "viên phấn vàng", giáo viên giỏi không thời hạn và cả nhà giáo ưu tú.

"Vựa" học sinh giỏi đình đám của cả nước

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm từ lâu đã được mệnh danh là "chủ thầu" giải HSG Quốc gia của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực miền Tây nói chung.

Năm học 2023 - 2024, trường 3 học sinh đạt giải Nhì quốc gia ở các môn Địa lý, Tiếng Anh và Sinh học. Tới năm học 2024 - 2025, học sinh trường giành tới 11 giải HSG Quốc gia, 33 huy chương Olympic 30/4, 28 giải Olympic tiếng Anh trên Internet. Trường cũng nhiều lần có học sinh lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc tế.

Điểm tự hào lớn nhất của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm không thể không kể đến kỳ tích có tới hai Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia - điều mà ngay cả nhiều trường chuyên "tên tuổi" cũng chưa từng làm được. Điều đặc biệt là cả hai Quán quân này đều là nữ, bao gồm: Trần Ngọc Minh - Quán quân mùa 1, đồng thời là nữ Quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình và Lương Phương Thảo - Quán quân mùa 3, tiếp nối thành công của đàn chị, mang về chiếc vòng nguyệt quế thứ hai cho trường chỉ sau 2 năm.

Trần Ngọc Minh - Quán quân Olympia mùa đầu tiên

Lương Phương Thảo - Quán quân Olympia mùa thứ 3

Trong tổng số 4 nữ Quán quân Olympia tính đến nay, một nửa xuất thân từ ngôi trường chuyên ở miền Tây này. Đây là một kỷ lục đặc biệt trong suốt 25 năm phát sóng chương trình.

Hoạt động ngoại khóa ngập tràn

Không chỉ mạnh về học thuật, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) còn tạo điều kiện để học sinh phát triển kỹ năng mềm. Học sinh vào trường có thể tham gia vào rất nhiều các câu lạc bộ khác nhau như CLB Toán - Tin, Tiếng Anh, Văn học, Nghệ thuật, Truyền thông….

Đặc biệt, trường có cuộc thi Robocon truyền thống - sân chơi chế tạo robot đã tổ chức hơn 10 năm liền, trở thành nét đặc trưng riêng. Ngoài ra, trường còn có các hoạt động tình nguyện, hội thao, hội diễn văn nghệ, ngày hội STEM, giúp học sinh vừa rèn luyện kiến thức vừa nuôi dưỡng đam mê và tinh thần cộng đồng.

Trường luôn cân bằng các hoạt động vừa học vừa hoạt động ngoại khóa cho học sinh

