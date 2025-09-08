Nam sinh trong đội hình diễu binh được VTV phỏng vấn gây sốt: Đẹp trai chỉ là phụ, profile học vấn mới thực sự khủng khiếp!

Sau lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua, hàng loạt gương mặt đã bất ngờ trở nên nổi tiếng. Trong số đó không thể không kể đến một chàng trai góp mặt trong đoạn phỏng vấn ngắn được VTV đăng tải cách đây không lâu. Dù chỉ vài giây lên sóng, chàng chiến sĩ trẻ tham gia vào đội hình diễu binh thuộc khối Sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật CAND đã lập tức chiếm trọn spotlight.

Trong video, phóng viên VTV chọn phỏng vấn nhanh một số chiến sĩ trẻ. Giữa dàn quân phục chỉnh tề, hình ảnh nam sinh với gương mặt sáng, nụ cười tự tin và giọng nói rành rọt lập tức khiến khán giả "đổ gục". Không chỉ thế, anh chàng còn tiết lộ profile học vấn "khủng" khiến ai nấy đều phải xuýt xoa: vừa rèn luyện trong quân ngũ, vừa giữ thành tích học tập đáng nể.

Nam sinh gây ấn tượng với profile học vấn "đỉnh của đỉnh"

Nam sinh ấy là Cao Tiến Minh, sinh viên lớp B1D54 - Học viện An ninh nhân dân. Thành tích học tập của Minh khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải trầm trồ: 12 năm liền học sinh giỏi, 2 lần được vinh danh "Học sinh tiêu biểu Thủ đô", đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2023 - 2024, Giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Học viện. Không chỉ giỏi chuyên môn, Minh còn có đam mê ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Nam sinh từng 2 lần đảm nhận vai trò sĩ quan liên lạc kiêm phiên dịch tại các hội nghị lớn của Bộ Công an.

Trước đó, vào năm 2022, Tiến Minh đã đỗ cùng lúc 2 trường đại học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện An ninh nhân dân. Lý do chàng trai lựa chọn khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh xuất phát từ những ước mơ thuở nhỏ khi xem bộ phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ , cùng với truyền thống cách mạng của gia đình. Ông nội vốn là cựu chiến binh, thường kể chuyện lịch sử và nhắc nhở cháu về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, thôi thúc Tiến Minh nuôi dưỡng ước mơ học tập và cống hiến trong lực lượng công an nhân dân.

Tiến Minh góp mặt trong đội hình diễu binh ngày 2/9 vừa qua

Chàng trai trẻ vừa điển trai vừa sở hữu list thành tích siêu ấn tượng

Chỉ với vài câu trả lời ngắn gọn trên sóng truyền hình, Cao Tiến Minh đã để lại dấu ấn rõ nét: điển trai, kỷ luật, nhưng hơn cả là một học vấn "đỉnh của đỉnh" - hình mẫu chuẩn chỉnh của "con nhà người ta" trong mắt nhiều người.

Ngay sau khi clip phát sóng, dân mạng nhanh chóng chia sẻ rầm rộ cùng những bình luận không ngớt:

- Đẹp trai, học giỏi, còn mặc quân phục nữa thì ai chịu nổi!

- Thần thái quá chuẩn, học vấn thì miễn bàn - idol mới của mình đây rồi!

- Đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" rồi, crush quốc dân đây chứ đâu.

- Đẹp trai chỉ là điểm cộng, profile học tập mới là điều khiến mình trầm trồ.