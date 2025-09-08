Chàng trai mù trở thành kỹ sư hàng không Airbus Mỹ: 3 lần bị ông nội bỏ rơi và ném xuống hồ suýt chết, may mắn gặp được nữ giáo viên làm thay đổi cuộc đời

Mới đây, trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, Wei Min Patrick (hiện sống ở Alabama, Mỹ) đã kể lại tuổi thơ bất hạnh tại một ngôi làng nghèo ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Anh sinh ra với căn bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh. Sau khi cha qua đời lúc anh lên 5 tuổi, mẹ anh cũng bỏ đi, để lại anh cho ông bà nội và chị gái chăm sóc.

"Ông nội nghiện rượu, còn bà nội thì bỏ bê, khiến tôi thường xuyên phải chịu đói", Patrick kể chỉ có người chị gái là nguồn động viên duy nhất.

Patrick bị ông nội vứt bỏ 3 lần, trước khi được nữ giáo viên tiếng Anh nhận nuôi

Ký ức đau buồn nhất của Patrick là khi ông nội tìm cách bỏ rơi anh đến ba lần. Lần cuối cùng, anh đã bị ông đẩy xuống hồ. Nhưng may mắn, anh được một người cứu sống và đưa vào trại trẻ mồ côi.

Khi lên 7 tuổi, đôi mắt anh hoàn toàn mất thị lực. Tưởng chừng bế tắc nhưng cuộc đời Patrick đã thay đổi khi anh gặp một giáo viên người Anh. Vốn luôn mơ ước có 4 người con, cô giáo đã nhận nuôi Patrick, đưa anh về Mỹ và nuôi dạy anh cùng 3 người con ruột của mình.

Patrick cho biết mẹ nuôi chưa bao giờ xem anh là người khiếm khuyết. Bà đối xử với anh như một người bình thường, dạy anh tính tự lập, cùng làm việc nhà và tự dạy các con học ở nhà.

Patrick sống hạnh phúc cùng bố mẹ nuôi và các anh chị của mình

"Tôi biết ơn mẹ suốt đời. Không có bà, tôi sẽ không thể trở thành người như hôm nay", Patrick xúc động nói. "Tất cả những gì tôi có đều đến từ tình yêu, sự ủng hộ và niềm tin vững chắc của bà, ngay cả khi tôi chưa tin vào bản thân mình".

Nhờ sự hỗ trợ của mẹ nuôi, Patrick hoàn thành chương trình trung học. Sau đó, anh lấy bằng cử nhân Âm nhạc (biểu diễn piano) và Kỹ sư hàng không. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Mỹ WKRG-TV, anh chia sẻ việc học piano đối với một người mù là không dễ dàng, đòi hỏi phải ghi nhớ từng nốt nhạc, từng phím đàn.

Trong khi đó, giáo sư kỹ thuật mô tả Patrick là một "sinh viên xuất chúng" vì anh không bao giờ lấy khiếm thị làm lý do. Anh nỗ lực gấp nhiều lần bạn bè, tự rèn luyện khả năng hình dung cấu trúc máy bay để học tập.

Hiện tại, Patrick đang làm kỹ sư tại Airbus, một trong những nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới. Ước mơ của anh là một ngày nào đó được làm việc cho Nasa.

Hiện, Patrick đang làm kỹ sư tại Airbus

Ngoài ra, anh cũng đam mê nhảy dù và thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình để truyền cảm hứng, chứng minh rằng khiếm thị không đồng nghĩa với việc không có tương lai.

Hiện tại, anh đang học tiếng Trung và mong muốn trở về Trung Quốc mỗi năm để tìm kiếm chị gái.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của Patrick nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục anh, đồng thời ghi nhận công lao của người mẹ nuôi.

"Tôi từng từ bỏ khi đối mặt với khó khăn. Sau khi đọc câu chuyện của bạn, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì ước mơ của mình. Bạn là hình mẫu của tôi", một người chia sẻ.

Theo SCMP