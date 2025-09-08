Tân sinh viên nhập học tốt nhất nên có phụ huynh đi cùng: Chia sẻ của một đàn chị rất đáng suy ngẫm

Khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 hằng năm luôn là quãng thời gian đặc biệt với tân sinh viên. Sau kỳ thi căng thẳng, các bạn trẻ háo hức bước vào một chặng đường mới, đồng thời cũng không ít lo lắng vì phải xa nhà, làm quen với môi trường hoàn toàn khác.

Ngày nhập học vì thế không chỉ là thủ tục mà còn là một cột mốc quan trọng, nơi nhiều cảm xúc đan xen. Trong ngày ấy, câu hỏi thường được đặt ra: Có cần bố mẹ đi cùng con đến trường hay không?

Có người cho rằng phụ huynh đi cùng là cần thiết. Một mặt, họ có thể giúp con xử lý một số việc lặt vặt trong sinh hoạt, mặt khác bản thân họ cũng yên tâm hơn khi tận mắt nhìn thấy con vào trường ổn định. Ngược lại, có ý kiến cho rằng tân sinh viên đa số đã là người trưởng thành, không nhất thiết phải có bố mẹ kề bên.

Vậy thực sự thì tân sinh viên nhập học có cần cha mẹ đi cùng hay không? Dưới góc nhìn của một "đàn chị từng trải", câu trả lời là tốt nhất vẫn nên có phụ huynh đi cùng.

Vì sao nên có bố mẹ đi cùng?

1. Hành lý nặng, thủ tục phức tạp

Ngày đầu nhập học, tân sinh viên phải mang theo rất nhiều đồ đạc. Nếu chỉ có một mình, việc vừa lo thủ tục, vừa xoay xở với đống hành lý cồng kềnh sẽ khiến các bạn trẻ dễ mệt mỏi, thậm chí bỏ quên hoặc làm thất lạc đồ dùng. Khi có phụ huynh đi cùng, mọi việc trở nên gọn gàng và nhẹ nhàng hơn.

Việc có phụ huynh cùng đi nhập học sẽ giúp tân sinh viên bớt phần bỡ ngỡ (Ảnh minh họa)

2. Khoảnh khắc mang giá trị kỷ niệm

Nhận giấy báo trúng tuyển đã là một niềm vui lớn, nhưng giây phút bước qua cổng trường đại học còn đặc biệt hơn. Đây là thành quả của 12 năm học tập miệt mài và là dấu mốc khó quên trong đời mỗi sinh viên. Với nhiều phụ huynh, đây có khi còn là lần đầu tiên họ được đặt chân vào cổng trường đại học - một niềm vui nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Nếu thiếu đi sự có mặt của gia đình, niềm hạnh phúc ấy khó trọn vẹn.

3. Cha mẹ nhắc nhở, giúp con tránh rủi ro

Dù đã trưởng thành, tân sinh viên vẫn thiếu kinh nghiệm xã hội. Sự bỡ ngỡ trong môi trường mới khiến các bạn dễ mất cảnh giác, đôi khi trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Thực tế đã có nhiều trường hợp sinh viên bị lừa ngay trong ngày nhập học. Sự hiện diện của phụ huynh - những người từng trải không chỉ giúp các bạn an tâm mà còn góp phần ngăn ngừa những rủi ro ngoài ý muốn.

Tóm lại, việc cha mẹ đi cùng con trong ngày đầu nhập học là rất cần thiết. Sinh viên dĩ nhiên phải học cách tự lập, nhưng nếu ngay từ những bước đầu đã gặp sự cố, điều đó có thể trở thành bóng đen khó phai trong suốt quãng đời sau này.

Sự có mặt của phụ huynh trong thời điểm đặc biệt này có thể khiến hạnh phúc thêm trọn vẹn (Ảnh minh họa)

Một số lưu ý khác cho tân sinh viên

Ngoài việc có hay không có phụ huynh đi cùng, các bạn tân sinh viên cũng cần chú ý một số điều khi bước vào môi trường mới:

- Tìm hiểu trước về trường và khu vực xung quanh để thuận tiện hơn khi nhập học.

- Giữ thái độ cầu thị với thầy cô và anh chị khóa trên, để dễ dàng nhận được sự hỗ trợ.

- Xây dựng quan hệ tốt với bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, tránh để sự khác biệt cá tính trở thành rào cản.

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết, hạn chế tối đa việc quên đồ, gây tốn kém và mất thời gian.

Tự lập không phải là bước nhảy đột ngột, mà là một quá trình dần dần. Đại học là môi trường mới, đòi hỏi sinh viên phải học cách hòa nhập, làm chủ thời gian và cố gắng hoàn thiện bản thân.

Bốn năm học không quá dài, mỗi bước đi đều quan trọng. Hãy trân trọng quãng thời gian này, đừng để lãng phí, để khi tốt nghiệp có thể khép lại một chặng đường đẹp đẽ và trọn vẹn.