Con ngày đầu đi học mầm non mà thế này thì phụ huynh tha hồ yên tâm!

Cho con đi học mầm non, bố mẹ nào chẳng mong con nhanh chóng hòa nhập, có bạn bè, có thầy cô thương yêu. Thế nhưng đi kèm niềm vui nhẹ gánh là cả một núi lo âu, nào là sợ con chưa quen nề nếp, nào là sợ con khóc lóc đòi về, thậm chí lo con không được ăn ngủ đúng giờ. Ấy vậy mà mới đây, một bà mẹ trẻ ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã đăng tải đoạn clip cắt từ camera giám sát tại trường khiến dân mạng phải cười bò, rồi cùng thở phào: "Con đi học mà thế này thì bố mẹ khỏi lo gì nữa!".





Trong đoạn clip, khung cảnh được ghi lại tại một lớp mầm non vào giờ tan học. Đúng 16h30, các ông bố bà mẹ lũ lượt đến trường đón con. Không khí vốn dĩ phải nhộn nhịp, ồn ào, nào ngờ mọi ánh mắt lại đổ dồn về một góc phòng, nơi có một cậu bé vẫn... nằm ngủ say sưa. Trong khi bạn bè đã ríu rít theo bố mẹ về nhà, cậu bé ấy vẫn cuộn mình trong chăn vàng, đầu gối gọn trên chiếc gối nhỏ, chẳng hề hay biết thế giới bên ngoài đang rộn ràng thế nào.

Đáng yêu nhất là phản ứng của phụ huynh xung quanh. Nhiều người không nén được tiếng cười, có người còn bế hẳn con mình trên tay rồi đứng đó quan sát xem bao giờ "nhân vật chính" mới tỉnh giấc. Cả căn phòng như trở thành sân khấu mà cậu bé ngủ say chính là "vedette".

Bất chấp đám đông phụ huynh xung quanh cười đùa quan sát...

Cậu bé vẫn ngủ ngon lành

Cư dân mạng sau khi xem clip cũng tha hồ để lại bình luận rôm rả. Người thì hóm hỉnh: "Cho con đi học mà nó ngủ say thế này thì bố mẹ yên tâm quá rồi!", người lại thắc mắc: "Sao cô giáo không gọi dậy, đến giờ tan học rồi mà nhỉ?".

Một số phụ huynh có kinh nghiệm cho rằng ở lớp, luôn có những em bé "ngược dòng" như vậy, bạn bè ngủ thì mình thức, đến giờ các bạn dậy thì mới bắt đầu díp mắt. Gặp tình huống này, cô giáo nhiều khi cũng khó xử, gọi dậy thì sợ con quấy khóc, để ngủ tiếp thì lại lỡ giờ tan học. Và tất nhiên, ai nấy đều bày tỏ sự đồng cảm với các giáo viên mầm non, rõ ràng chăm sóc cả chục cá tính khác nhau trong cùng một lớp thực sự là công việc đầy kiên nhẫn.

Một chi tiết nữa khiến dân mạng càng thích thú đó là dù bối cảnh lúc đó là giờ tan học, rất nhiều người xung quanh, nhưng cậu bé vẫn chẳng mảy may lay động. Có thể ngủ như "bỏ ngoài tai" tất cả chứng tỏ mức độ an toàn, thoải mái mà trường học mang lại cho bé. Không ít người sau khi xem xong liền thốt lên: "Một trường mầm non trong mơ là đây chứ đâu!".

Theo thông tin mới nhất từ mẹ cậu bé, con trai cô năm nay 2,5 tuổi. Thực ra, bé không phải ngủ suốt cả buổi chiều như nhiều người tưởng. Ngược lại, trong giờ nghỉ trưa ở lớp, cậu không chịu ngủ, cứ nằm trằn trọc. Đến sát giờ tan học thì lại khóc lóc đòi ngủ, thành ra cô giáo phải dỗ dành và kết quả là bé chìm ngay vào giấc mơ khi các bạn chuẩn bị ra về hết. Thế mới có cảnh tượng "dở khóc dở cười" trong đoạn clip lan truyền.