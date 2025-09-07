Cậu bé bên phải bức ảnh: Nam ca sĩ có học vấn khủng nhất showbiz Việt, Thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM, là Thạc sĩ Hoá tại Nga!

Một mùa khai giảng nữa lại đến, học sinh cả nước ngập tràn trong bầu không khí hân hoan của năm học mới. Trong ngày vui này, không chỉ các thầy cô, học sinh, sinh viên mà nhiều sao Việt đã qua tuổi học trò cũng bồi hồi chia sẻ lại những tấm ảnh thời khai giảng của mình.

Mùa khai giảng trước, một sao Việt từng chia sẻ bức ảnh khai giảng năm lớp 1, khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Hãy thử nhìn ảnh và đoán xem, bạn có nhận ra cậu bé đứng ngoài cùng bên phải là nam ca sĩ nào không nhé!

Cậu bé đứng ngoài cùng bên phải bức ảnh là ai?

Đáp án là nam ca sĩ Đoan Trường! Anh từng đăng tải bức ảnh này trên trang Facebook cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Ngày đầu tiên khai giảng 5/9 vào lớp 1 mà đã bị nắm tay rồi thiệt là ngại quá!".

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Anh được xem là nam ca sĩ có học vấn khủng nhất showbiz Việt.

Ca sĩ Đoan Trường hiện tại

Được biết, Đoan Trường từng tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bách khoa TP.HCM. Đây là trường đại học đầu ngành về lĩnh vực kỹ thuật ở miền Nam, thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Trường được xem là một trong những trường đại học danh giá và lớn nhất Việt Nam về kỹ thuật và được xếp vào nhóm các đại học trọng điểm quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp, Đoan Trường được cấp học bổng du học sang Moscow (Nga) và nhận bằng Thạc sĩ Hoá học loại ưu. Sau khi về nước, anh làm Trưởng giám sát bộ phận chất lượng cho một tập đoàn giày và trang phục thể thao suốt 9 năm. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận chức vụ quan trọng ở một số tập đoàn nước ngoài.

Đoan Trường từng chia sẻ, anh có khả năng giao tiếp tới 4 ngoại ngữ là Nga - Anh - Hoa - Hàn.

Ca hát từng là công việc "tay trái" của anh nhưng không ngờ lại mang đến nguồn thu nhập khủng, cao hơn cả công việc "tay phải". Nam ca sĩ từng chia sẻ với báo chí: "Có những buổi tối tôi chạy vài show, mỗi show hát 3 bài mà đã có hơn nửa tháng lương công ty".

Những năm 1990, Đoan Trường được coi là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường, nhận cát-sê hơn 2 cây vàng cho một show diễn, được nhiều người săn đón.

Không chỉ vậy, anh còn là một trong những người đầu tiên đưa nhạc Hoa, nhạc Hàn phổ lại thành lời Việt nhưng không được công chúng biết đến, vì thời điểm đó không đủ tiền làm ra một sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Đến khi các ca sĩ khác dùng bài hát đó viết thành lời khác và phát hành chỉn chu thì lại được khán giả đón nhận.

Ca sĩ Đoan Trường thời ở Nga

Một số bài hát nổi tiếng của Đoan Trường có thể kể đến như: Đơn Côi, Tình Phiêu Lãng, Dấu Yêu, Em Xé Tan Lời Yêu Thương… Anh từng đoạt nhiều giải thưởng như giải nhất Liên hoan Tiếng hát học sinh TPHCM năm 1985, giải nhất Liên hoan Tiếng hát sinh viên Moscow, giải nhì Giọng ca vàng sinh viên toàn liên bang Nga (1993) với hơn 20 nước tham dự, giải Album được yêu thích 2006.

Sau 10 năm ca hát, vào năm 2009, anh quyết định rút lui khỏi giới giải trí để toàn tâm toàn ý làm việc cho các tập đoàn nước ngoài.

Tổng hợp