Spotlight lễ khai giảng 2025 thuộc về khối học sinh tiểu học: Combo khóc - cười - ngáp đủ hết!

Sáng 5/9, hàng chục triệu học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học 2025 - 2026. Nếu mọi năm mỗi trường đều tổ chức khai giảng riêng thì năm nay đặc biệt hơn hẳn với lễ khai giảng chính diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được Bộ Giáo dục và Đào tạo kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục. Nói cách khác, học trò từ thành phố lớn cho tới vùng sâu vùng xa đều cùng hòa chung một khoảnh khắc khai giảng - một "ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường" đúng nghĩa.

Không khí trang trọng là vậy, nhưng khi zoom vào từng lớp học, từng sân trường thì 1001 biểu cảm đáng yêu của học sinh tiểu học mới thật sự khiến dân tình bật cười. Có em háo hức rạng rỡ, có em lại ngơ ngác chống cằm, thậm chí lén ngáp một cái thật to, biến lễ khai giảng ngập tràn năng lượng hồn nhiên.

Đơn cử như tại trường Marie Curie Hà Nội cơ sở Mỹ Đình, thay vì tập trung toàn trường, học sinh được phân về từng lớp để theo dõi trực tuyến. Dù quy mô gói gọn, nhưng các nghi lễ chào cờ, văn nghệ hay xem truyền hình trực tiếp vẫn diễn ra nghiêm túc. Điều thú vị là chính trong không gian nhỏ ấy lại xuất hiện vô số khoảnh khắc "bất ngờ": có em tiểu học vừa nghiêm trang vừa... ngáp ngủ, có gương mặt vẫn còn mếu máo, bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới.

Không khí Lễ khai giảng tại trường Marie Curie sáng nay

Hòa chung không khí của cả nước, sáng nay trường Marie Curie tổ chức lễ khai giảng.

Do đã đi học tập trung từ trước, nên trong ngày khai giảng, học sinh Marie Curie đã phần nào quen với không khí trường lớp.

Năm nay nhà trường không tổ chức lễ khai giảng tập trung như thường lệ mà phân học sinh về từng lớp để theo dõi trực tuyến.

Dù quy mô gói gọn trong phạm vi lớp học, nhưng các hoạt động như chào cờ, văn nghệ hay xem truyền hình trực tiếp đều diễn ra nghiêm túc.

Đa phần học sinh đều háo hức với hình thức khai giảng trực tuyến.

Có một vài em vẫn còn bỡ ngỡ, chưa quen với trường mới, lớp mới.

Xen lẫn vẫn có những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của các em tiểu học.

Quá đáng yêu phải không nào?

Không khí lễ khai giảng ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng.

Trong khi đó ở trường Song ngữ Quốc tế Horizon (TP.HCM), nhà trường vẫn tổ chức khai giảng tập trung. Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con đến trường, cùng thầy cô và bạn bè dự lễ. Trên sân trường rực rỡ sắc đỏ sao vàng, học sinh cùng nhau theo dõi buổi lễ trực tuyến, hát Quốc ca, xem văn nghệ và đón tiếng trống khai trường. Xen giữa sự trang nghiêm ấy là hàng loạt biểu cảm không thể thú vị hơn của các bạn nhỏ: bạn thì mắt long lanh háo hức, bạn thì thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng lộ vẻ ngái ngủ cực đáng yêu...

Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường Song ngữ Quốc tế Horizon (TP.HCM)

Từ sớm, các bạn học sinh đã được phụ huynh "tháp tùng" đến trường dự lễ khai giảng.

Năm nay Trường Song ngữ Quốc tế Horizon (TP.HCM) vẫn tổ chức lễ khai giảng tập trung.

Toàn thể giáo viên và học sinh cùng có mặt tại sân trường để theo dõi buổi lễ trực tuyến.

Các bạn học sinh có 1001 biểu cảm trong lễ khai giảng.

Đâu đó, người ta còn bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn học sinh.

Chính những khoảnh khắc hồn nhiên ấy khiến không khí khai giảng thêm phần gần gũi đậm chất tuổi học trò.

Chúc các bạn học sinh bước vào năm học mới với thật nhiều niềm vui, năng lượng tích cực và những trải nghiệm đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè.

Năm học này cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi trùng với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính vì vậy, khai giảng 2025 không chỉ là khởi đầu một năm học mới mà còn là cột mốc truyền thống đầy tự hào.

Trang nghiêm có, hài hước cũng có, tất cả đã tạo nên một lễ khai giảng "không giống bất kỳ năm nào trước đó". Và chắc chắn, những bức ảnh học trò vừa ngáp vừa cười tít mắt sẽ còn được chia sẻ mãi như "đặc sản" của mùa tựu trường đặc biệt năm nay, thậm chí nhiều năm về sau nữa cho coi.