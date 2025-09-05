Bức ảnh khai giảng gây sốc

Ngày đầu tiên con đi học luôn là cột mốc đặc biệt với cả trẻ nhỏ lẫn cha mẹ. Nếu như các em học sinh háo hức xen lẫn hồi hộp vì bước vào một môi trường mới thì cha mẹ lại thấp thỏm lo lắng: con có hòa nhập được không, có khóc nhè không, có làm quen được bạn bè không...

Mới đây, tại một trường tiểu học ở Phúc Kiến (Trung Quốc), khung cảnh hàng dài phụ huynh đứng sát tường, cúi người "nhòm" vào bên trong để ngóng con trong ngày tựu trường đã gây chú ý lớn. Những bức ảnh chụp lại cảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và lọt top tìm kiếm, thu hút vô số bình luận.

Cảnh tượng "lạ" ngày khai giảng thu hút sự chú ý

Trong hình ảnh, từng hàng phụ huynh đứng sát bức tường ở cổng trường. Ai nấy đều có chung một động tác là khom lưng, cố gắng nhìn vào trường thông qua khe trống trên bức tường. Có người thậm chí còn trèo hẳn lên cao để nhìn cho dễ. Theo chia sẻ, đây là phụ huynh của các em học sinh lớp 1 vừa khai giảng tại trường. Vì quá lo lắng trong ngày đầu con tới lớp, các ông bố bà mẹ đã chọn nán lại bên ngoài thay vì về nhà.

Hành động này ngay lập tức tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh rất dễ thương, thậm chí còn mang tính "toàn cầu" vì cha mẹ ở đâu cũng vậy, cứ đến ngày đầu con đi học là sẽ nôn nao, không nỡ rời bước:

- Ai từng làm cha mẹ mới hiểu, hôm con vào lớp 1 mà mình đứng ngoài còn hồi hộp hơn con. Nhìn cảnh này thấy thương nhiều hơn là trách.

- Đó là bản năng làm cha mẹ thôi, lo lắng cũng chỉ vì yêu quá.

- Hồi nhỏ tôi cũng từng thấy mẹ đứng lấp ló ngoài cửa lớp, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy ấm lòng.

- Động tác của mọi người cứ như copy paste ấy nhỉ, đúng là tâm trạng của người có con vào lớp 1 ai cũng như ai.

Tuy nhiên, cũng có không ít netizen đánh giá cách thể hiện tình yêu này là… hơi quá đà và có thể phản tác dụng. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc cha mẹ cố dõi theo con từng li từng tí không giúp trẻ tự tin hơn, trái lại còn dễ khiến trẻ lo lắng và phụ thuộc:

- Con đang tập hòa nhập, nhưng quay đi quay lại lại thấy bố mẹ dán mắt theo dõi, chắc chắn sẽ càng khó dạn dĩ.

- Nếu lúc con khóc mà bố mẹ chạy đến ngay, giáo viên sẽ rất khó xử. Trẻ sẽ càng bám bố mẹ, không thể thích nghi.

- Đừng biến ngày đầu tiên đi học thành ác mộng của cả phụ huynh lẫn con trẻ. Cha mẹ càng lo lắng thái quá thì con càng mất tự tin.

Cha mẹ biết buông tay đúng lúc, con mới có thể trưởng thành một cách độc lập

Một số netizen còn nhìn từ góc độ rộng hơn, cho rằng hình ảnh này phản ánh phần nào áp lực xã hội đặt lên thế hệ trẻ. Khi cha mẹ quá lo sợ con bị bỏ lại phía sau, họ vô tình gieo vào con sự căng thẳng từ rất sớm. Bởi không chỉ là chuyện ngày đầu đi học, đây còn là tâm lý chung khi có một bộ phận cha mẹ lúc nào cũng đứng sau, kiểm soát từng bước con đi, thói quen này khiến trẻ rất khó trưởng thành độc lập.

Lời khuyên ở đây là cha mẹ hãy thử tin tưởng con nhiều hơn, để con tự bước những bước đầu tiên. Đôi khi nỗi lo của chúng ta mới là rào cản lớn nhất. Yêu thương con là bản năng, nhưng để con trưởng thành, đôi khi cần thêm cả sự can đảm để buông tay con đúng lúc.