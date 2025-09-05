Gần 32 triệu học sinh, giáo viên khai giảng năm học mới

05/09/2025 06:28

Những người gieo chữ giữa trùng khơi

Những ngày này, khi đất liền rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đảo Trần (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng sẵn sàng đón tiếng trống khai giảng giữa trùng khơi

Cô giáo Lê Thị Mai Linh giúp các em thắt khăn quàng đỏ chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Giữ lửa tri thức nơi đảo xa

Năm học 2025 - 2026, Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh, gồm 7 em tiểu học và 1 trẻ mầm non. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, 3 cô giáo đã vượt sóng ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức của nghề gieo chữ.

Đặc biệt, hai cô giáo tình nguyện Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh đã đưa con trai mình (một em lớp 3, một em lớp 5) ra học cùng bạn bè trên đảo. "Tôi đưa con ra đảo để con được gần mẹ, đồng thời rèn luyện tính tự lập, biết sẻ chia khó khăn và thêm yêu mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc", cô Linh chia sẻ.

Ngay khi đặt chân lên đảo, các cô nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, trưởng thôn và lực lượng vũ trang. Từ việc vận chuyển đồ dùng, sắp xếp chỗ ăn ở đến cùng nhau dọn dẹp trường lớp, tất cả tạo nên tình quân dân ấm áp.

Các cô giáo xuống xuồng vượt sóng ra đảo Trần nhận nhiệm vụ.

"Chúng tôi thấy gần gũi, yên tâm hơn để gắn bó với lớp học nơi đầu sóng", cô Hòa xúc động nói.

Bên cạnh hai cô giáo Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh vừa ra đảo nhận nhiệm vụ, cô Mai Thị Loan, giáo viên Mầm non, người đã gắn bó với trường từ năm học trước tiếp tục tình nguyện ở lại đảo Trần thêm một năm học nữa.

Cô Loan chia sẻ: "Lớp học chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, sóng gió đi lại khó khăn nhưng nhìn các em học sinh chăm học, mong mỏi từng ngày được đến lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng".

Các cô nhận được sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo dọn dẹp trường lớp.

Sự gắn bó của cô Mai Thị Loan và các đồng nghiệp không chỉ mang đến tri thức, mà còn tiếp thêm niềm tin, ý chí vượt khó cho thầy trò nơi đảo tiền tiêu. Tiếng trống khai giảng sắp vang lên sẽ là minh chứng cho tình yêu nghề, tình yêu biển đảo của những người gieo chữ giữa trùng khơi.

Trường học trên đảo Trần không lớn, chỉ vỏn vẹn vài phòng học, số lượng học sinh ít ỏi nhưng mỗi học trò nơi đây đều mang theo kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin của đảo.

Người dân trên đảo gửi trọn niềm tin vào thầy cô. Chị Hoàng Thị Quang, phụ huynh có con gái bước vào lớp 1, bày tỏ: "Các cô mang con chữ ra đảo, mang cả tình thương và trách nhiệm. Chúng tôi chỉ mong các con học giỏi, lớn lên góp sức giữ gìn biển đảo quê hương."

Cô giáo Phạm Thị Hòa nắn nót từng chữ cho ngày khai giảng.

Rộn ràng ngày khai trường

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng 5/9. Những ngày qua, thầy trò cùng phụ huynh, bộ đội trên đảo đã tất bật lau dọn bàn ghế, treo băng rôn, trang trí từng lớp học.

"Dù xa xôi, công tác chuẩn bị vẫn được triển khai chu đáo, bảo đảm an toàn và ý nghĩa cho học sinh" cô Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân, phụ trách điểm trường đảo Trần cho biết.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho thời khắc khai giảng.

Những đứa trẻ theo cha mẹ đi biển đã trở về, tay ôm cặp sách mới, ánh mắt sáng rỡ chờ ngày hội khai trường. Giữa trùng khơi, ngôi trường nhỏ trên đảo Trần vẫn sáng đèn tri thức. Mỗi học sinh là một niềm tin, mỗi bài giảng là một hạt giống tương lai được gìn giữ bằng trái tim thầy cô và sự gửi gắm của người dân nơi đầu sóng.

Hoàng Dương

05/09/2025 06:22

Hơn 1.000 học sinh từ Bình Thuận, Đắk Nông đến Lâm Đồng nhập học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng thông tin sau khi hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) sáp nhập vào Lâm Đồng, năm học 2025–2026 có hơn 1.000 học sinh theo bố mẹ chuyển đến trung tâm tỉnh mới sinh sống, học tập. Toàn ngành giáo dục của tỉnh có 1.605 cơ sở giáo dục với hơn 845.000 học sinh, học viên.

Hơn 850 học sinh Trường THCS Nguyễn Du tựu trường.

Cụ thể, 281 trẻ mầm non được phân bổ về 10 trường, 504 học sinh tiểu học về 15 trường, 369 em THCS vào các trường trọng điểm như Nguyễn Du, Quang Trung, Lam Sơn, Phan Chu Trinh, Tây Sơn, Chi Lăng; 108 học sinh THPT nhập học tại THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú. Riêng 27 em xuất sắc được tuyển vào Trường THPT chuyên Thăng Long.

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, năm học 2025-2026 có hơn 1.000 học sinh từ hai tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) theo bố mẹ đến Lâm Đồng sinh sống và học tập. Công tác phân bổ trường lớp đã được triển khai, bảo đảm điều kiện học tập thuận lợi cho các em.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng đã rà soát, bố trí học sinh theo bố mẹ đến Lâm Đồng làm việc vào các trường lớp gần khu vực hành chính để phụ huynh tiện đưa đón con em.

Được biết, trong năm học 2025-2026, Trường THCS Nguyễn Du là trường có sĩ số lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với 3.400 học sinh, 68 lớp học.

Thái Lâm

05/09/2025 06:19

Cô trò xã đảo ở Gia Lai sẵn sàng cho năm học mới

Năm học mới, Trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu﻿ dự kiến đón 207 học sinh, trong đó cấp Tiểu học là 112, cấp THCS là 95 em. Còn trường Mầm non xã Nhơn Châu đón 64 trẻ. Ảnh: T.Đ

Cô Hồ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhơn Châu cho biết, trường có một điểm trường chính tại thôn Tây và một điểm trường phụ tại thôn Đông. Để đón năm học mới, cán bộ, giáo viên trong trường đã hoàn tất việc vệ sinh, trang trí lại lớp học. Ảnh: T.Đ

Theo cô Huệ, là trường ở xã đảo nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, tuy nhiên, những năm qua, được cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm﻿. Minh chứng là trường mầm non mới của xã đang được xây dựng, sắp đưa vào sử dụng. Ảnh: T.Đ

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, ngay từ sáng sớm (4/9), thầy và trò ở trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu đã tất bật dọn dẹp trường lớp, bổ sung trang thiết bị, tài liệu học tập,... Ở xã đảo còn nhiều khó khăn nên việc chuẩn bị cho năm học mới đều do các thầy, cô tự tay làm. Ảnh: T.Đ

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học này trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên; với 207 học sinh, sẽ chia thành 9 lớp học, mỗi lớp sĩ số dao động từ 20-32 học sinh. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Châu cho biết, trước thềm năm học mới, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần sách giáo khoa và vở viết cho các em học sinh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh xã đảo. Riêng Đảng ủy, UBND xã cũng sẽ hỗ trợ hơn 20 cháu đang học tại trường mầm non xã (lớp Lá) 400 nghìn đồng/cháu.

Nằm cách đất liền khoảng 20 km, Nhơn Châu﻿ là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, bố mẹ các em học sinh đa phần đi làm biển hoặc đi làm ăn xa gửi con ở nhà cho ông bà chăm. ﻿Ảnh: T.Đ

Hôm nay (5/9), cùng với các địa phương trong cả nước, hơn 1.200 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026. Ảnh: T.Đ

Trương Định

05/09/2025 06:17

Từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học của TP Hà Nội được hỗ trợ bữa ăn bán trú. Dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng được dành cho việc hỗ trợ này, đây là chủ trương đã được thông qua tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngay trước năm học mới. Số học sinh được hỗ trợ bữa ăn bán trú khoảng trên 750.000 học sinh tiểu học trong năm học này, gồm cả học sinh công lập và tư thục (trừ học sinh các trường có vốn đầu tư nước ngoài). Mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/bữa ăn bán trú.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026 có trên 700 trường tiểu học tổ chức bữa ăn bán trú, với mức chi phí cho bữa ăn từ 19.000-50.000 đồng/ngày/học sinh. Sau một năm học thực hiện chương trình này, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả và căn cứ vào tình hình thực tế, việc cân đối ngân sách để xem xét hỗ trợ cho học sinh ở cấp học khác.

Năm học học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh các cấp mầm non, phổ thông, tăng thêm khoảng 60.000 học sinh. Việc đảm bảo đủ chỗ học, giải quyết dứt điểm các điểm “nóng” do quá tải chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, giảm số học sinh trái tuyến, đảm bảo khoảng cách đến trường của học sinh hợp lí là một trong những nhiệm vụ được Hà Nội nỗ lực thực hiện.

05/09/2025 06:07

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức điểm cầu kết nối

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức điểm cầu kết nối lễ kỷ niệm và lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Huy Chú. Từ hôm qua, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đảm bảo cơ sở vật chất, đường truyền cho buổi lễ.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội chia sẻ, năm nay nhà trường không có hoạt động riêng. Đúng 8 giờ, thầy trò sẽ bắt đầu kết nối chương trình trực tuyến của Bộ GD&ĐT, chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Sau khi kết thúc buổi lễ, học sinh các lớp bắt đầu học theo thời khoá biểu đã được sắp xếp.

Hiệu trưởng một trường THCS tại Ba Vì (Hà Nội) cho biết, trước giờ tiếp sóng, nhà trường sẽ dành khoảng 45 phút để học sinh biểu diễn văn nghệ, chào đón hơn 200 học sinh đầu cấp.

"Đúng 8 giờ kém 5 phút, học sinh sẽ được toả về các lớp để dự lễ khai giảng trực tuyến kéo dài 90 phút vì lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc có mưa, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ngoài ra, khi dự chương trình ngoài trời qua màn hình led, bị ánh sáng phản chiếu rất khó nhìn", hiệu trưởng này nói.

05/09/2025 06:06

Thông điệp năm học mới

Bộ trưởng nói rằng, năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và nhiều cơ hội để đổi mới. Từ khóa của năm học này là "triển khai". Đó là tập trung triển khai thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục. Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất.

Ông Sơn kêu gọi toàn ngành, từ quản lý đến giáo viên, nhân viên, cùng tất các các em học sinh, sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế, tinh thần và điều kiện tốt nhất, cùng đoàn kết, chung sức, để năm học mới trở thành một năm học bận rộn nhưng đầy niềm vui và thành công.

Cô giáo Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) quạt cho học trò lớp 6. (ảnh: Hà Linh)

05/09/2025 06:02

Khai giảng trong bối cảnh đặc biệt

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Với ngành Giáo dục, năm học mới bắt đầu cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Đây không chỉ là cơ hội để cùng nhau nhìn lại hành trình 80 năm giáo dục phát triển đất nước, mà còn là dịp để ý thức rõ hơn về sứ mệnh, trọng trách của giáo dục trong việc kiến tạo con người, dựng xây, phát triển đất nước, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng khẳng định, năm học này, ngành Giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay. Trong đó, quan trọng nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT. Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Cùng với đó, một chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục và đào tạo đang được xây dựng; bốn đạo luật quan trọng về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi) đã và dự kiến được ban hành trong năm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Việc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM cũng đang mở ra cơ hội để giáo dục bước vào giai đoạn nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện.

Bên cạnh cơ hội, ngành giáo dục cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp xã, đặt ra yêu cầu cao về quản trị sự thay đổi trong tổ chức, nhân sự và bộ máy.

Vấn đề công bằng giáo dục; dạy thêm - học thêm; tuyển dụng, luân chuyển giáo viên; phổ cập thực chất cũng là những thách thức mà ngành phải giải quyết quyết liệt. Ngoài ra, việc hấp thụ các nguồn lực đầu tư rất lớn trong thời gian tới đây, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định cũng đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực rất lớn.

05/09/2025 06:01

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục

Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 52.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc.