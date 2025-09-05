Tiếp cận gần hơn với giấc mơ du học tại Hội thảo du học Nhật Bản năm 2025

Minh chứng trên cho thấy sự quan tâm và tin tưởng ngày càng gia tăng của học sinh, sinh viên Việt Nam đối với nền giáo dục tiên tiến và môi trường học tập năng động tại "xứ sở mặt trời mọc". Du học sinh Việt Nam tại Nhật không chỉ tăng về số lượng mà còn đa dạng về lĩnh vực học tập: Ngôn ngữ, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Y học, Kinh tế và Xã hội học...

Nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Nhật đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận nguồn thông tin chính thống, cập nhật về chính sách và cơ hội du học tại Nhật Bản, JASSO phối hợp với Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo du học Nhật Bản - Study in Japan Fair 2025 với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm

Thời gian:

- Thứ 7 (ngày 04/10/2025): từ 14h00 đến 18h00

- Chủ Nhật (ngày 05/10/2025): từ 09h00 đến 14h00

Địa điểm: Khách sạn Pullman (Văn Miếu Ballroom), số 40 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Học sinh, sinh viên, phụ huynh, các cá nhân quan tâm đến du học Nhật Bản và các trung tâm tư vấn du học.

Nội dung chính của Hội thảo

Khu vực triển lãm và tư vấn trực tiếp với đại diện của 27 cơ sở giáo dục hàng đầu Nhật Bản: Tư vấn chọn trường, chọn ngành, thủ tục đăng ký, điều kiện nhập học, thủ tục visa, nhà ở…

Cung cấp các thông tin chính thống: Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT), các chương trình học bổng từ các cơ sở giáo dục Nhật Bản, Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), các chương trình đào tạo đa dạng và điều kiện tuyển sinh…

Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm: Học sinh và phụ huynh sẽ được nghe chia sẻ thực tế từ các cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, giúp hình dung rõ hơn về môi trường học tập, văn hóa và cuộc sống du học.

Thành phần tham dự Hội thảo

Đơn vị tổ chức: Tổ chức hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO).

Đơn vị đồng tổ chức: Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) trực thuộc Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị bảo trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đơn vị hợp tác: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; Global Network Project to Promote Study in Japan (ASEAN Regional Office).

Cùng với các đại diện tuyển sinh từ 27 cơ sở giáo dục tại Nhật Bản.

Đặc biệt, sinh viên tham dự hội thảo còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ Ban Tổ chức và đại diện các cơ sở giáo dục Nhật Bản. Hội thảo "Study in Japan Fair 2025" là cầu nối giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận gần hơn với ước mơ du học Nhật Bản - hãy đến và cùng khám phá những cơ hội học tập trong tầm tay.

Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) - Trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở: 23-25 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội

Văn phòng Tư vấn du học: 12-14 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Điện thoại: 024.6689.3555 - 024.3886.6868

Email: info@cied.vn

Website: www.cied.vn

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn chi tiết, vui lòng quét mã QR dưới đây: