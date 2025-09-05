Ai còn nhớ dàn hot girl, hot boy từng một bước thành "hiện tượng mạng" nhờ loạt khoảnh khắc xuất thần trong ngày khai giảng này?

Lễ khai giảng vốn là ngày đặc biệt đánh dấu một năm học mới bắt đầu. Bên cạnh những nghi lễ truyền thống ý nghĩa hay các tiết mục văn nghệ sôi động, "đặc sản" không thể thiếu được ở mỗi lễ khai giảng còn phải kể đến dàn nam thanh nữ tú nổi bật của mỗi trường.

Nhiều năm qua, có không ít gương mặt đã bất ngờ trở nên nổi tiếng chỉ nhờ một khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính trong ngày khai giảng. Để rồi mỗi mùa tựu trường sau này, dân tình lại nhớ về họ như những "hiện tượng khai giảng".

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

Năm 2017, một nữ sinh tên Dương Thu Giang (sinh năm 2000, Bắc Ninh) đã "đốn tim" cộng đồng mạng nhờ một khoảnh khắc xuất thần trong lễ khai giảng. Ở thời điểm ấy, Thu Giang đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Lý Thái Tổ.

Dù chỉ diện áo dài trắng đơn giản nhưng Thu Giang vẫn khiến người ta phải xuýt xoa vì quá xinh và nụ cười quá đẹp. Nhiều người còn ưu ái gọi cô nàng là "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

"Hot boy cầm cờ" đẹp trai chuẩn nam thần

Một trong những hiện tượng mạng nổi bật nhất mùa khai giảng năm 2017 không thể không kể đến "hot boy cầm cờ" Phạm Hồng Đăng. Năm đó, Hồng Đăng vừa vào lớp 10 và ngay khi tham dự lễ khai giảng đầu tiên của thời cấp 3, Đăng đã gây sốt với loạt ảnh cầm cờ đẹp trai tỏa nắng.

Trong khoảnh khắc gây sốt MXH, nam sinh diện quần tây đen, áo sơ mi trắng. Dáng người dong dỏng cao giúp cho cậu dù có mặc đồng phục học sinh như bao người thôi thì cũng đủ toát lên thần thái lôi cuốn khó rời mắt. Nam sinh này đứng ở vị trí đầu khối lớp, có nhiệm vụ cầm cờ để thực hiện nghi lễ mỗi khi đến những nghi thức quan trọng như: hát quốc ca, chào đón đoàn đại biểu...

Nữ sinh mặc áo dài xinh nhất mùa khai giảng 2018

Năm 2018, Hồ Thiên Trang (SN 2001) khi ấy đang là học sinh lớp 12, trường THPT Trần Phú, Hà Nội đã nhận được nhiều lời khen nhờ loạt ảnh diện áo dài "10 điểm không nhưng" được chụp trong lễ khai giảng. Trong ngày khai giảng cuối cùng thời học sinh, Thiên Trang cột tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút từng ánh nhìn.

Hot girl sở hữu góc nghiêng "thần thánh"

Năm 2019, MXH cũng từng tích cực lan truyền bức ảnh chụp góc nghiêng "thần thánh" của một nữ sinh trong ngày khai giảng. Loạt khoảnh khắc ghi lại cho thấy dù không cầu kỳ trang điểm nhưng cô bạn vẫn toát lên được vẻ đẹp trong sáng, dễ thương khi diện áo dài trắng.

Được biết, nữ sinh đó có tên là Phan Thị Minh Hằng. Hình ảnh viral được chụp trong lễ khai giảng đầu tiên ở bậc đại học của Minh Hằng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đáng chú ý, trước khi nổi tiếng với bức ảnh khai giảng này, Minh Hằng đã là hot girl có tiếng trên MXH. 6 năm sau khoảnh khắc gây bão ấy, Instagram của Minh Hằng hiện đang có gần 500k lượt follow.

Nữ sinh diện áo dài được truy lùng nhiều nhất ngày khai giảng

Đến năm 2023, một nữ sinh tiếp tục được cộng đồng mạng chú ý bởi nhan sắc trong veo khi diện áo dài trắng trong ngày khai giảng. Cô bạn có gương mặt ưa nhìn, được nhận xét giống nhiều sao nữ đình đám bên Trung như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư… Hình ảnh sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều bình luận khen ngợi và dĩ nhiên là các bạn không quên chuyện xin bằng được info của nữ sinh này.

Nhân vật chính trong bức ảnh có tên là Khánh Chi (SN 2005). Dù đến khai giảng năm học 2023-2024, bức ảnh của Khánh Chi mới viral nhưng theo lời "chính chủ", ảnh đã được chụp trước đó 1 năm, tức năm 2022, khi Chi còn đang học lớp 12 tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (hay còn được biết đến là Quốc học Vinh).

