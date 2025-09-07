Cậu bé chưa đầy 1 tuổi khiến bố trẻ đỏ mặt giữa đêm

Trong thời đại smartphone chiếm trọn từng phút giây, cảnh tượng nhiều ông bố, bà mẹ trẻ vẫn cầm điện thoại ngay cả lúc nằm trên giường đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Đôi khi, chiếc điện thoại tưởng chừng chỉ để giết thời gian, lướt vài tin tức, vài đoạn video nhưng chính sự mải mê ấy lại vô tình tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã chia sẻ đoạn clip ngắn cắt từ camera giám sát trong phòng ngủ. Ngay lập tức, đoạn clip khiến dân mạng cười nghiêng ngả, vừa thương vừa nhột thay cho ông bố trẻ trong video, thậm chí có người còn hứa sẽ "cạch" điện thoại vào ban đêm.





Đoạn clip diễn ra vào lúc nửa đêm trong phòng ngủ của gia đình. Trên giường lúc đó là một cặp vợ chồng trẻ và cậu con trai chưa đầy 1 tuổi. Người mẹ nằm một bên, kiên nhẫn dỗ con ngủ, trong khi người bố thì nằm phía đối diện, mải mê vừa lướt điện thoại vừa cười. Bầu không khí thoạt nhìn vô cùng bình lặng, hạnh phúc nếu không có câu nói vui của người mẹ. Vừa vỗ về con, cô vừa nhẹ nhàng thì thầm: "Bạn nhỏ nào muộn thế này rồi còn chưa ngủ nhỉ?".

Bất ngờ thay, ngay khi lời nói của người mẹ vừa dứt, cậu con trai chưa đầy 1 tuổi bỗng xoay người, hướng ánh mắt về phía bố và bật ra một tiếng "Ahhh" to rõ. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến ông bố giật thót. Dù chỉ là âm thanh vô thức của trẻ nhỏ, khoảnh khắc ấy lại quá đúng lúc, khiến ai cũng bật cười. Người mẹ không giấu nổi tiếng cười khúc khích còn ông bố thì vội vàng buông điện thoại, quay sang đáp lại con với vẻ bối rối rõ ràng.

Ông bố trẻ đang mải mê lướt điện thoại

Và anh chỉ vội vàng buông điện thoại xuống và quay sang con sau khi cậu bé bất ngờ cất tiếng gọi

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng mạng đã để lại vô số bình luận vừa hài hước vừa dí dỏm:

- Đúng kiểu, mẹ hỏi: "Bạn nhỏ nào còn chưa ngủ nhỉ?", con (chỉ sang bố): "Ông đó, chính ổng!".

- Nhìn ông bố giật mình mà thương, chắc từ nay không dám ôm điện thoại trước mặt con nữa đâu.

- Chưa đầy 1 tuổi đã biết "bóc phốt" bố, tương lai còn hứa hẹn lắm đây.

- Khổ thân, nói còn chưa biết nói mà đã biết phụ mẹ "mắng" bố rồi, haha.

Ngoài những bình luận cười nghiêng ngả, không ít người cũng nhận ra một thông điệp ẩn sau tình huống "trùng hợp hoàn hảo" này. Thói quen dùng điện thoại khuya vốn chẳng lạ, nhưng với các bậc phụ huynh có con nhỏ, việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn dễ khiến trẻ bắt chước. Trẻ dưới 2 tuổi được khuyến cáo tuyệt đối hạn chế tiếp xúc với màn hình điện thoại, tivi bởi ánh sáng xanh có thể gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến thị lực và khả năng tập trung.

Mặt khác, cảnh tượng người mẹ một mình dỗ con trong khi người bố mải mê với điện thoại cũng khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Việc chăm con vốn dĩ là trách nhiệm của cả hai, nếu người bố biết chia sẻ, cùng vỗ về con ngủ thay vì để mẹ "gánh" một mình, có lẽ đêm hôm đó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau tất cả, cha mẹ cần cân bằng giữa việc chăm sóc con và thói quen cá nhân. Điện thoại có thể giúp giải trí, nhưng giây phút ở bên con mới là khoảnh khắc quý giá. Một ánh mắt, một tiếng gọi bất ngờ của trẻ đôi khi đủ để "đánh thức" người lớn, nhắc rằng sự chú ý và tình yêu thương của cha mẹ là điều mà con trẻ luôn khao khát.