Học sinh lớp 3 viết văn tả gà, cô cho 4 điểm kèm lời phê: Lý do đằng sau khiến khán giả sửng sốt

Nếu người lớn viết văn thường gò mình theo cấu trúc thì trẻ con lại có khả năng biến mọi đề bài thành “chuyện riêng” cực kỳ bất ngờ. Bởi vậy nên, không lạ khi thỉnh thoảng mạng xã hội lại rộ lên những bài tập làm văn tiểu học vừa thật thà vừa hài hước. Đơn cử như cách đây một thời gian, một cậu nhóc lớp 3 với đề bài "Tả con gà" đã khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa tranh cãi kịch liệt chỉ vì… quá thật thà với trải nghiệm của mình.

Đề bài yêu cầu tả con gà và thay vì tập trung vào hình dáng hay hoạt động của con vật, cậu học trò lại kể:

"Nhà em thì rất nhiều gà nhưng chẳng bao giờ thịt. Em rất thèm thịt gà nhưng mẹ toàn đem bán để đóng học phí nuôi cô giáo. Cô giáo làm em không được ăn thịt gà".

Bài văn bị chấm 4 điểm của học sinh.

Kết quả, cô giáo đã chấm 4 điểm cho bài viết này kèm lời phê khá nghiêm khắc: "Đóng học phí cho nhà trường chứ không phải nuôi cô nhé".

Ngay khi xuất hiện trên mạng, bài văn này lập tức gây chú ý và được quan tâm với tốc tộ chóng mặt. Một bộ phận cư dân mạng đồng tình với cách chấm điểm, cho rằng học sinh đã làm lạc đề nên việc nhận 4 điểm cùng lời phê "sửa sai" như vậy là hợp lý.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự thông cảm cho cậu nhóc. Theo họ, trẻ con vốn suy nghĩ đơn giản, nhìn nhận sự việc qua trải nghiệm cá nhân. Việc em liên hệ chuyện bán gà với học phí là hoàn toàn dễ hiểu. Thay vì để lại lời phê quá gay gắt, giáo viên có thể giải thích nhẹ nhàng để em hiểu ra vấn đề và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Một số bình luận đáng chú ý của cộng đồng mạng:

- Viết như thế này thì bị 4 điểm cũng phải thôi, thậm chí cho 1 điểm cũng được nữa.

- Đúng là sức sáng tạo của trẻ em vô hạn. Bảo tả con gà mà bé lôi luôn chuyện đóng học phí vào, thế thì chịu rồi. Điểm 4 là chuẩn.

- Ban đầu tôi nghĩ cô giáo chấm hơi khắt khe. Nhưng sau khi đọc bài thì đúng là em bé đã lạc đề thật.”

- Dù có lạc đề, cô giáo vẫn nên cho cháu trên trung bình để động viên. Cháu vẫn tả được phần nào về con gà mà.

- Nếu là tôi, tôi sẽ cho 5 điểm vì sự sáng tạo. Dẫu sao trẻ nhỏ vẫn cần được khuyến khích.

Còn bạn thì sao, bạn nghĩ cậu bé lớp 3 này xứng đáng nhận mấy điểm?