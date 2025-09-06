Bức ảnh bé gái đeo khăn quàng đỏ gây sốt: Giờ là Hoa hậu học giỏi, sở hữu đôi chân đẹp nhất showbiz Việt

Mới đây, một bức ảnh bé gái mặc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ được "đào" lại nhân dịp khai giảng năm học mới thu hút sự chú ý. Dù chất lượng ảnh không cao nhưng nhiều người vẫn nhận ra, đây chính là Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trước đó, nàng hậu từng chia sẻ về bức ảnh: “Hồi bé xíu không được chụp cái ảnh nào nên chỉ có thể tìm mấy ảnh hồi tham gia thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ để phục chế lại”. Có thể thấy, Đỗ Thị Hà đã xinh xắn đáng yêu từ nhỏ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nụ cười hiền đã hé lộ phần nào vẻ đẹp thanh tú sau này.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận thích thú: “Đúng là từ bé đã có chất Hoa hậu rồi”, “Nhìn rõ mặt là nhận ra ngay”, hay “Dễ thương từ tấm bé, không lẫn đi đâu được”.

Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Thị Hà từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp nổi bật khi sở hữunhan sắc mặn mà và khả năng ứng xử xuất sắc nàng hậu luôn được công chúng quý mến. Đặc biệt, dù không sở hữu đôi chân siêu dài nhưng Đỗ Thị Hà lại có lợi thế là chân thẳng tắp và siêu mịn màng không có bất cứ khuyết điểm nào. Cô cũng dành lấy nhiều vị trí quan trọng trong show diễn lớn tại Việt Nam.

Học vấn xịn sò

Đỗ Thị Hà tốt nghiệp lớp chọn A1 của trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa), từng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh và hiện đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân - BIG 4 đào tạo Kinh tế của miền Bắc.

Ở thời điểm đăng quang, cô là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - một trong những đại học top đầu cả nước về đào tạo lĩnh vực kinh tế. Đỗ Thị Hà được nhận xét có kiến thức tốt, thông thạo ngoại ngữ và năng nổ tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài việc học trên lớp, Đỗ Thị Hà còn là thành viên tích cực và ưu tú của Đội lễ tân Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đỗ Thị Hà từng chia sẻ áp lực liên quan việc học hành trong nhiệm kỳ hoa hậu, thậm chí có khi cô vừa trang điểm chạy show, vừa phải gọi điện hỏi bạn bè... tài liệu ôn thi. Tuy nhiên, cô vẫn đảm bảo kế hoạch ra trường khi giữa năm 2023, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bảo vệ thành công chuyên đề tốt nghiệp.

"Tôi nghĩ trường hợp tôi bỏ học hoặc bỏ thi để đi sự kiện, tham gia các hoạt động giải trí nhiều quá thì vấn đề sẽ càng trầm trọng hơn. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh một Hoa hậu Việt Nam học hành không đến nơi đến chốn, profile sẽ rất mất giá trị. Vậy nên, tôi luôn đặt việc học lên hàng đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm với tư cách là đương kim Hoa hậu Việt Nam", Đỗ Thị Hà nói.