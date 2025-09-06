Một "kỷ vật" khiến thế hệ học sinh 7X, 8X thổn thức

Tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, nơi những kỷ niệm giản dị nhưng lại in sâu vào tâm trí mỗi người. Tiếng trống trường, những buổi chiều rợp nắng trên sân bóng, mùi sách vở cũ... tất cả đều khiến ai từng trải qua thời học sinh không khỏi bồi hồi.

Mới đây, một người dùng mạng đã khiến netizen thổn thức khi chia sẻ lại tấm sổ học bạ cùng “kỷ vật” vô cùng quý giá. Đó chính là hai chú bướm được ép bằng hoa phượng thời đi học năm nào. Được biết, anh bắt đầu làm hai chú bướm này vào mùa hè năm 1997 và đến nay, sau 28 năm, “kỷ vật” vẫn giữ được nguyên vẹn.

Xem lại khoảnh khắc này, bạn có nhớ về tuổi học trò của mình không?

Sau khi đoạn clip được lan tỏa, netizen bồi hồi nhớ về tuổi học trò với những kỷ niệm giản dị nhưng khó quên của mình. Netizen còn trầm trồ vì hai chú bướm hoa phượng được giữ gần như nguyên vẹn sau nhiều năm. Ngoài ra, không ít người cũng hào hứng khoe những kỷ vật riêng gợi nhắc về quãng thời gian học sinh của mình.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn hai chú bướm mà như được quay về tuổi học trò, nhớ những buổi chiều nắng trên sân trường quá.

- Giữ được nguyên vẹn sau 28 năm thật sự quá ấn tượng, kỷ vật nhỏ mà ý nghĩa lớn.

- Xem xong muốn lục lại cả đống sổ học bạ và kỷ vật cũ của mình luôn.

- Mình là thế hệ học sinh 9x, tuổi học trò của mình vẫn còn trò ép hoa vào sách vào vở, nhớ quá!

- Tuổi học trò đúng là khoảng thời gian đẹp nhất, những thứ giản dị mà sao khó quên quá.

- Mình cũng còn giữ mấy tấm thiệp bạn bè tặng hồi cấp 2, xem lại là thấy xúc động.

Trò ép hoa vào sách, vào vở, vào những tờ giấy học trò từng là thú vui của rất nhiều học sinh thế hệ 8x, 9x đời đầu. Những bông hoa phượng đỏ rực được ép cẩn thận giữa các trang vở, rồi viết thêm vài dòng lưu bút hay đơn giản là một vài nét trang trí. Không chỉ để làm đẹp, kỷ vật ấy còn là nơi lưu giữ cảm xúc của thời học sinh.

Và với thế hệ học sinh năm nào, khi nhìn lại những khoảnh khắc này, chắc hẳn ai cũng thấy mình như được quay về những tháng năm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.