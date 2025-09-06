Mẹ Hà Nội đón con muộn vài phút liền nhận được loạt tin nhắn, đọc xong bất lực: "Mình phải làm gì với con đây?"

Mới đây, trong một nhóm cộng đồng phụ huynh tại Hà Nội, một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng lại khiến nhiều người giật mình suy ngẫm. Hôm ấy, chị đến đón con muộn khoảng 5–10 phút. Khi vừa tan học, bước ra cổng trường mà chưa thấy mẹ, đứa trẻ lập tức rút điện thoại ra nhắn tin. Tin nhắn gửi đi ngắn ngủn, thậm chí có phần khó nghe: "Mẹ đâu", "chịu luôn", "đã cố tình xuống muộn rồi".

Người mẹ kể lại rằng, khi đọc được những dòng chữ ấy, chị vừa buồn vừa thấy bất lực. Chị tự hỏi vì sao chỉ cần một sự chậm trễ nhỏ đã khiến con bày tỏ thái độ gay gắt đến vậy. Trong thâm tâm, chị không khỏi lo lắng: phải chăng sự nuông chiều của gia đình đã khiến con trở nên thiếu lễ phép? Phải chăng trong cách giáo dục đã có điều gì đó chưa đúng?

Chia sẻ của người mẹ

Nỗi lo của chị cũng là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh khác. Thực tế, ngày nay không ít trẻ nhỏ được sống trong điều kiện đủ đầy, được cha mẹ quan tâm sát sao và luôn được đáp ứng nhu cầu kịp thời. Vì vậy, chỉ cần sự chậm trễ hay thay đổi nhỏ cũng dễ khiến các em bộc lộ sự khó chịu, đôi khi là qua những tin nhắn cộc lốc hay lời nói gắt gỏng.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm. Nhiều cha mẹ cho biết họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: con trách móc, giận dỗi chỉ vì có điều gì nhỏ không vừa ý. Nhưng bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng phản ứng của trẻ không hẳn là vô ơn, mà chỉ đơn giản là sự bộc phát cảm xúc trong lúc chờ đợi.

Góc nhìn phân tích và lời khuyên dành cho phụ huynh

Thực tế, ở độ tuổi còn nhỏ, trẻ chưa có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và cũng chưa biết cách diễn đạt mềm mỏng. Do đó, những tin nhắn ngắn ngủn thường không phản ánh sự vô lễ có chủ ý, mà chỉ là cách trực tiếp nhất để trẻ xả ra sự sốt ruột, lo lắng hoặc đơn giản là bực tức vì cảm giác bị "bỏ rơi".

Đằng sau những phản ứng này có thể là mong muốn được nhìn thấy mẹ thật nhanh, cho thấy cha mẹ vẫn là điểm tựa an toàn trong mắt trẻ. Nhưng cũng có khi đó chỉ là sự giận dỗi vì phải chờ đợi, một trạng thái cảm xúc tiêu cực mà trẻ chưa biết kiểm soát. Dù nguyên nhân nào, đây cũng là cơ hội để phụ huynh đồng hành, hướng dẫn con học cách quản lý cảm xúc và giao tiếp tử tế hơn.

Trước hết, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, không nên quá buồn bã hay trách mắng ngay lập tức. Sau đó, hãy trò chuyện nhẹ nhàng với con, giải thích rằng đôi khi có những lý do khách quan khiến bố mẹ không thể đến đúng giờ. Trẻ cần hiểu rằng sự chậm trễ không đồng nghĩa với việc bị lãng quên. Đồng thời, phụ huynh có thể đưa ra gợi ý để con tập cách diễn đạt tích cực hơn.

Ảnh minh hoạ

Thay vì nhắn "Mẹ đâu", con có thể nói "Mẹ ơi, mẹ sắp đến chưa?" hay "Con đang chờ mẹ ở cổng trường nhé". Những thay đổi nhỏ trong lời nói sẽ dần hình thành thói quen giao tiếp lịch sự và dễ thương hơn.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên khuyến khích con học cách kiên nhẫn trong lúc chờ đợi. Thay vì chỉ chăm chăm vào việc bố mẹ chưa đến, trẻ có thể đọc vài trang sách, trò chuyện với bạn bè hoặc tìm một hoạt động nhỏ để tự phân tán sự chú ý. Đây là kỹ năng quan trọng giúp trẻ biết cách điều chỉnh cảm xúc và giữ bình tĩnh trong nhiều tình huống khác của cuộc sống.

Một tin nhắn cụt lủn có thể khiến cha mẹ chạnh lòng, nhưng nó không hẳn là dấu hiệu của sự vô ơn hay thiếu tôn trọng. Đó chỉ là lời nhắc rằng con trẻ vẫn đang trên hành trình học cách giao tiếp và trưởng thành về cảm xúc.

Với sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự định hướng đúng đắn, cha mẹ hoàn toàn có thể biến những khoảnh khắc tưởng chừng khó chịu ấy thành bài học quý giá, giúp con trưởng thành hơn và biết trân trọng những nỗ lực của gia đình.