Hành động tràn đầy yêu thương của "bà mẹ quốc dân" Kate nhân dịp 3 con trở lại trường học

Trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, Vương phi Kate Middleton đã gây chú ý không chỉ bởi mái tóc vàng rực rỡ mà còn bởi chi tiết tinh tế trên trang phục. Cô chọn đeo chiếc dây chuyền vàng với mặt khắc chữ cái đầu tên của ba con: George, Charlotte và Louis.

Đây là món trang sức mà Vương phi đã nhiều lần sử dụng từ năm 2021, thuộc thương hiệu Daniella Draper - một nhãn hiệu Anh nổi tiếng với thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân. Tháng 4 vừa qua, khi cùng Thân vương William tới quần đảo Mull và Iona (Scotland), Kate cũng từng diện sợi dây chuyền này. Trước đó, cô còn sở hữu một thiết kế riêng - chiếc dây chuyền Gold Midnight Moon khắc ba chữ cái G, C, L cùng những ngôi sao nhỏ, thể hiện tình yêu trọn vẹn của người mẹ dành cho các con.

Sự xuất hiện lần này càng thêm ý nghĩa bởi ngày 3/9 vừa qua, Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đã chính thức trở lại trường Lambrook. Đây cũng là năm học cuối cùng cả ba anh em cùng nhau học tại ngôi trường danh tiếng này, trước khi George bước sang tuổi 13 và chuyển sang cấp học mới.

Gia đình Thân vương và Vương phi xứ Wales gần đây cũng liên tục có những khoảnh khắc gây chú ý. Từ sự kiện Trooping the Colour vào tháng 6 - nơi họ xuất hiện đủ 5 thành viên trên ban công Cung điện Buckingham, đến lần George và Charlotte bất ngờ cùng cha mẹ dự khán Wimbledon hồi tháng 7. Mỗi lần xuất hiện, gia đình nhỏ của Thân vương William đều trở thành tâm điểm của truyền thông và công chúng.

Hình ảnh Vương phi Kate với sợi dây chuyền khắc chữ cái ba con càng củng cố thêm hình tượng một người mẹ Hoàng gia giản dị, tinh tế nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương.