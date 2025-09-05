Ngôi trường có "em bé hát Quốc ca" trong ngày Quốc khánh tưng bừng khai giảng

Sáng 5-9, tại Trường Tiểu học Đền Lừ (TP Hà Nội), lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra từ hơn 7 giờ và kết thúc lúc 7 giờ 35, để học sinh và thầy cô kịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Đền Lừ sáng nay

Những ngày qua, trường được nhắc đến nhiều với bé Hà Thủy Tiên, 7 tuổi, giọng ca nhí được chọn song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (Đại lễ A80).

Tiết mục "Giai điệu tự hào" của bé Hà Thủy Tiên, cùng ca sĩ Mỹ Tâm ở Đại lễ A80 nhận nhiều lời khen.

Sau những giây phút tỏa sáng cùng 80 nghệ sĩ tại Đại lễ, sáng 5-9, Thủy Tiên đã trở lại ngôi trường thân thương. Giọng ca nhí Thủy Tiên nay là học sinh lớp 2.

Đón học sinh đặc biệt này, cô Lê Thị Mai Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ khoảnh khắc Thủy Tiên tự tin cất tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong Đại lễ A80 sẽ mãi là niềm tự hào và động lực cho toàn thể thầy trò Trường Tiểu học Đền Lừ.

Cô Lê Thị Mai Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, chúc mừng học trò Thủy Tiên trong ngày khai giảng



Học trò Thủy Tiên cùng các cô giáo trong ngày khai giảng

Cô Hiệu trưởng Lê Thị Mai Hoa tự hào giới thiệu học sinh Hà Thủy Tiên (7 tuổi) - giọng ca nhí được chọn song ca cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong sự kiện A80



Thầy trò Trường Tiểu học Đền Lừ chào cờ, hát Quốc ca cùng lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp