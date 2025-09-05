Khoảnh khắc hồn nhiên của học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng

Biểu cảm đáng yêu của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Ngay từ sáng sớm, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Nam Định, Ninh Bình) đã rực rỡ cờ hoa. Các em học sinh trong đồng phục tinh tươm, háo hức chờ đợi giây phút khai giảng năm học mới. Nhiều phụ huynh cũng nán lại, cùng con lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày tựu trường.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành diễn ra trang trọng, tươi vui.

Học sinh lớp 1 tay cầm cờ, nối bước vào sân trường trong sự chào đón của anh chị lớp lớn.

Chị Trần Thùy Dương (trú tại phường Nam Định) chia sẻ: “Con tôi năm nay vào lớp 1. Sáng nay, con tự giác dậy từ rất sớm, háo hức đếm từng giờ để được đến buổi khai giảng đầu tiên ở mái trường tiểu học. Thấy con tự tin, chững chạc trong bộ đồng phục mới, là một người mẹ, tôi thật sự xúc động”.

Ánh mắt trong veo, gương mặt rạng rỡ của những “tân binh” lớp 1.

Các em nhỏ tíu tít chuyện trò.

Dậy từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhiều học sinh lớp 1 không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ.

Một số học sinh mang theo quạt cầm tay chạy pin để làm mát.

Đông đảo phụ huynh tập trung phía cuối sân trường dự lễ khai giảng và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của con em mình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành cho biết, năm học 2025 – 2026, trường có 753 học sinh, trong đó có 137 em học sinh lớp 1. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đã được thực hiện chu đáo từ nhiều ngày trước, với mong muốn mang đến một không khí trang trọng, tươi vui, để ngày khai giảng thực sự trở thành dấu mốc đẹp trong ký ức của học sinh, đặc biệt là các em lớp 1 lần đầu tiên bước vào mái trường tiểu học.