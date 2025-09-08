Người EQ thấp hay để 5 thứ này trên giường

EQ hay còn được gọi là trí tuệ cảm xúc, không chỉ thể hiện qua cách một người giao tiếp hay ứng xử ngoài xã hội, mà còn có thể nhìn thấy ngay từ thói quen nhỏ trong đời sống hằng ngày. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, những người EQ thấp thường không biết cách sắp xếp, thiếu ý thức chăm sóc bản thân, và điều đó thể hiện rất rõ qua việc… họ để những món đồ không nên có trên giường ngủ. Nghe tưởng nhỏ, nhưng thực tế lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm trạng và thậm chí cả mối quan hệ với người khác. Dưới đây là 5 thứ thường nằm trên giường của người EQ thấp.

1. Điện thoại và các thiết bị điện tử

Không ít người có thói quen mang điện thoại, laptop hoặc iPad lên giường. Người EQ thấp thường thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và dễ bị cuốn vào các thông báo, mạng xã hội đến tận khuya. Hậu quả là giấc ngủ chập chờn, sáng dậy mệt mỏi, dẫn đến hiệu suất công việc kém. Thậm chí, việc này còn khiến họ dễ cáu gắt, suy nghĩ tiêu cực và mất cân bằng cảm xúc. Người EQ cao biết đặt ranh giới, họ thường để thiết bị điện tử ra xa giường và dành khoảng thời gian trước khi ngủ để thư giãn, đọc sách hay trò chuyện với gia đình.

2. Quần áo bừa bộn

Một chiếc giường biến thành “cái kho” chứa quần áo chính là dấu hiệu quen thuộc ở những người thiếu tổ chức. Người EQ thấp thường không nhận ra rằng sự bừa bộn này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, khiến họ luôn cảm thấy ngột ngạt và mất tập trung. Giường là nơi nghỉ ngơi, không phải nơi để chất đống quần áo chưa gấp hoặc chưa giặt. Người EQ cao thì khác, họ hiểu giá trị của một không gian gọn gàng, vì sự ngăn nắp giúp tâm trí thoải mái và sẵn sàng đón ngày mới đầy năng lượng.

3. Đồ ăn vặt

Một số người thích mang bánh kẹo, snack, thậm chí cả đồ uống ngọt lên giường. Đây không chỉ là thói quen xấu cho sức khỏe, mà còn là dấu hiệu của sự thiếu kiểm soát bản thân – một biểu hiện rõ ràng của EQ thấp. Ăn uống trên giường dễ gây mất vệ sinh, thu hút côn trùng và khiến không gian nghỉ ngơi bị ảnh hưởng. Người có EQ cao biết rằng giường là nơi để ngủ, không phải “quầy ăn nhanh”. Họ rèn luyện tính kỷ luật bằng cách tách biệt rõ ràng việc ăn uống và nghỉ ngơi.

4. Giấy tờ, sách vở chất đống

Đôi khi vì quá bận rộn, nhiều người biến giường thành bàn làm việc, để đủ thứ giấy tờ, sách vở. Người EQ thấp thường thiếu khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dẫn đến việc “kéo” áp lực công việc vào tận phòng ngủ. Điều này lâu dài sẽ tạo ra sự căng thẳng, khó ngủ, thậm chí làm giảm chất lượng các mối quan hệ trong gia đình. Người EQ cao hiểu rõ, muốn làm việc hiệu quả thì phải biết tách bạch: giường chỉ dành cho nghỉ ngơi, còn công việc cần một không gian riêng.

5. Những món đồ lưu giữ cảm xúc tiêu cực

Có người giữ thư cũ, quà cáp từ mối quan hệ không còn tốt đẹp hay những vật gợi nhớ chuyện buồn ngay trên giường. Đó là thói quen của người EQ thấp, bởi họ khó buông bỏ cảm xúc tiêu cực và vô tình để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Mỗi khi nhìn thấy những món đồ ấy, tâm trạng dễ bị kéo xuống, giấc ngủ không còn trọn vẹn. Trái lại, người EQ cao sẽ chọn giữ bên mình những thứ mang lại năng lượng tích cực, hoặc dũng cảm dọn bỏ để tự tạo cho mình một khởi đầu mới.

Có thể thấy, cách một người giữ gì trên giường không chỉ phản ánh mức độ gọn gàng, mà còn thể hiện khả năng quản lý cảm xúc và lối sống. Người EQ thấp hay để giường thành nơi bừa bộn, kéo theo nhiều tác động tiêu cực. Còn người EQ cao thì hiểu rằng: một chiếc giường gọn gàng, sạch sẽ chính là nền tảng cho sức khỏe tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống.