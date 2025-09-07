Phụ huynh Hà Nội nói: Vốn dĩ không thiếu trường, chẳng qua cha mẹ muốn con học kém vào trường top, "vàng thau lẫn lộn"

Trong một diễn đàn dành cho cha mẹ học sinh, một phụ huynh có con học THCS và THPT mới đây đã chia sẻ thẳng thắn về những tranh luận xoay quanh áp lực thi cử, chuyện đóng góp quỹ lớp cũng như nhu cầu xây thêm trường học. Chia sẻ của chị lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhận về hàng trăm bình luận.

Theo phụ huynh này, hệ thống giáo dục hiện nay không thiếu lựa chọn: từ trường công lập, trường tư thục cho đến các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trường nghề với mức học phí tương tự công lập. Vấn đề, theo chị, nằm ở tâm lý của nhiều cha mẹ: "Không muốn cho con học bổ túc hay trường nghề vì sợ "ngồi chung với học sinh yếu", trong khi vẫn kêu ca trường công quá tải và đòi xây thêm trường mới".

Chia sẻ của phụ huynh

Về chuyện áp lực học tập, phụ huynh này cho rằng không ít cha mẹ thường xuyên phàn nàn về thi cử nặng nề, đóng góp quỹ lớp cao, trong khi bản thân lại chưa thật sự đồng hành cùng con. "Muốn con có tuổi thơ, muốn học nhẹ nhàng, nhưng khi cần đóng góp thì kêu khó khăn, bảo dành thời gian chơi với con thì nói bận rộn… rồi đổ lỗi cho thầy cô", phụ huynh này nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, phụ huynh này cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa học sinh giỏi và học sinh yếu: học sinh ở các trường chuyên, lớp chọn thường năng động, tích cực tham gia câu lạc bộ, hoạt động xã hội, thậm chí tự tổ chức sự kiện, dự án cộng đồng. Trong khi đó, một bộ phận học sinh "thích tuổi thơ" lại dễ sa vào tụ tập, ăn chơi, nhuộm tóc, la cà hàng quán.

Ảnh minh họa

Với giáo viên, vị phụ huynh này bày tỏ sự thông cảm: một thầy cô phải quản lý, giảng dạy hàng trăm học sinh, mỗi tiết chỉ có 45 phút nên khó thể quan tâm từng em, trong khi cha mẹ chỉ có vài con mà lại thường xuyên né tránh trách nhiệm giáo dục.

"Tương lai không hẳn học kém thì thất bại, nhưng xác suất thành công ít hơn nhiều. Ngược lại, phần lớn học sinh giỏi đều có cơ hội rộng mở. Thay vì kêu ca, đổ lỗi, tốt hơn là mỗi người nên nỗ lực nhiều hơn", phụ huynh này kết luận.

Khi giáo dục cần hơn sự đồng hành chứ không chỉ lời than phiền

Ý kiến trên tuy gay gắt nhưng phản ánh một thực tế không thể phủ nhận: hệ thống giáo dục hiện nay có nhiều lựa chọn, song tâm lý xã hội vẫn quá đặt nặng vào trường chuyên, lớp chọn. Điều này khiến nhiều phụ huynh, dù biết năng lực của con chưa phù hợp, vẫn bằng mọi cách để con chen chân vào "trường top", dẫn tới áp lực học hành, luyện thi căng thẳng.

Ở khía cạnh khác, việc phê phán phụ huynh "muốn con có tuổi thơ nhưng lại ít đồng hành" cũng đáng suy ngẫm. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình bận rộn công việc, không có nhiều thời gian gần gũi con. Tuy nhiên, sự thiếu gắn kết ấy dễ dẫn tới tâm lý phó mặc cho nhà trường, đồng thời gây áp lực ngược trở lại cho giáo viên.

Dù vậy, quan điểm phân biệt rạch ròi "học sinh giỏi thì năng động, học sinh yếu thì ăn chơi" là chưa toàn diện. Thực tế, nhiều em không xuất sắc về học lực nhưng lại rất có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, hoặc kỹ năng xã hội. Việc đánh giá học sinh chỉ dựa trên kết quả học tập dễ tạo ra cái nhìn phiến diện, thậm chí vô tình làm gia tăng khoảng cách trong giáo dục.

Từ câu chuyện trên, có thể thấy rằng: thay vì chỉ kêu gọi "xây thêm trường" hay "giảm áp lực thi cử", cần nhìn nhận toàn diện hơn. Giáo dục không thể chỉ dựa vào nhà trường mà còn cần sự đồng hành chặt chẽ từ gia đình và xã hội. Quan trọng hơn cả, mỗi phụ huynh cần có thái độ thực tế, công bằng, biết chấp nhận năng lực của con, đồng thời khuyến khích các em phát triển theo thế mạnh riêng thay vì mơ mộng về một "sự cào bằng" vốn không tồn tại trong môi trường học tập.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về ý kiến của phụ huynh trên?