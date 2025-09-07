Những thói quen "vô tri" của người lớn nhưng lại làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ

Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình có khả năng tập trung tốt – bởi đó là nền tảng quan trọng để trẻ học tập hiệu quả, rèn luyện kỹ năng và phát triển trí tuệ lâu dài. Một đứa trẻ có khả năng tập trung sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, biết kiên trì với mục tiêu và tự tin hơn trong cuộc sống. Thế nhưng, ít ai nhận ra rằng chính những hành động rất nhỏ của người lớn trong sinh hoạt hằng ngày lại có thể vô tình làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung ấy.

Ví dụ, khi con đang chăm chú xếp hình hay vẽ tranh, bố mẹ thường ngắt lời để nhờ việc khác hoặc nhắc nhở con. Sự gián đoạn này khiến trẻ khó duy trì sự chú ý liền mạch, lâu dần hình thành thói quen dễ xao nhãng. Hay như thói quen bật TV, điện thoại, hoặc bật nhạc trong lúc con học và chơi – âm thanh, hình ảnh từ các thiết bị điện tử luôn hấp dẫn hơn nên dễ làm trẻ mất tập trung.

Một số bố mẹ còn hay xen vào, chỉ bảo quá nhiều, tưởng rằng giúp con nhưng thực chất lại khiến trẻ phụ thuộc vào lời nhắc, khó phát huy khả năng tự tập trung. Ngay cả việc khen ngợi hay chê trách khi con đang say mê làm việc gì đó cũng có thể khiến dòng chú ý của trẻ bị ngắt quãng.

Điều này cho thấy, để con rèn luyện được sự tập trung, không chỉ cần sự kiên nhẫn của trẻ mà còn cần sự tinh tế của bố mẹ. Chỉ cần giảm bớt những gián đoạn không cần thiết, tạo môi trường yên tĩnh, tôn trọng khoảnh khắc tập trung của con, bố mẹ đã giúp con có cơ hội hình thành thói quen quý giá này.

Dưới đây là một số thói quen tưởng chừng vô hại của bố mẹ nhưng lại làm trẻ mất tập trung:

1. Thường xuyên ngắt lời khi con đang làm việc gì đó

Ví dụ: bé đang xếp hình, bố mẹ gọi đi lấy đồ, trả lời câu hỏi hoặc nhắc việc khác. Hành động này khiến trẻ khó duy trì sự chú ý liên tục.

2. Bật TV hoặc điện thoại trong lúc con học/bày trò chơi

Âm thanh và hình ảnh từ thiết bị điện tử dễ dàng lôi kéo sự chú ý của trẻ, khiến trẻ không thể tập trung vào việc chính.

3. Hay xen vào, chỉ bảo quá chi tiết

Bố mẹ thường “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước. Điều này làm trẻ mất sự chủ động, dễ phân tán và phụ thuộc vào lời nhắc thay vì tự suy nghĩ.

4. Thay đổi kế hoạch hoặc giờ giấc liên tục

Khi lịch sinh hoạt không ổn định, trẻ khó duy trì nhịp tập trung, vì não bộ luôn phải điều chỉnh theo sự thay đổi.

5. Lạm dụng lời khen hoặc chê trách ngay lúc con đang tập trung

Ví dụ: con đang tô màu, bố mẹ xen vào “Ôi sao tô lem thế?”, hoặc “Giỏi quá!”. Dù tích cực hay tiêu cực, việc chen ngang cũng làm trẻ xao nhãng.

6. Làm việc riêng nhưng liên tục nói chuyện hoặc ra hiệu cho con

Khi bố mẹ vừa xem điện thoại, vừa dặn dò, trẻ học cách “chia đôi sự chú ý”, dẫn đến giảm khả năng tập trung lâu dài.

7. Tạo môi trường quá nhiều đồ chơi và kích thích

Phòng học hoặc góc chơi có quá nhiều màu sắc, âm thanh, đồ vật lộn xộn sẽ khiến trẻ khó giữ sự chú ý vào một việc.