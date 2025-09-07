Video 16 giây gây bất ngờ về cách tiêu tiền của học sinh

Trao đổi với phóng viên sáng 7-9, em Lê Hoàng Kim, học sinh lớp 11A10, Trường THPT Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ), bất ngờ vì 4 ngày qua nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Đoạn video chỉ có 16 giây nhưng đã thu hút gần 10 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Kim cho biết ban đầu nhóm chỉ muốn quay lại những khoảnh khắc đẹp cùng nhau, không nghĩ nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen từ mọi người. Thậm chí, có giáo viên liên hệ xin sử dụng video để hỗ trợ cho hoạt động dạy học.

Nhóm có 5 thành viên bao gồm Lê Hoàng Kim, Huỳnh Minh Điều (lớp 11A10), Nguyễn Quốc Vĩnh Hưng, Nguyễn Trung Trực (lớp 12A1) và Lê Thị Thu Trúc (lớp 12A5), đều là học sinh Trường THPT Lưu Hữu Phước.

Kim kể, ngày 31-8, sau khi nhận được thông tin mỗi công dân đều nhận được 100.000 đồng nhân ngày Tết Độc lập, Vĩnh Hưng đã rủ cả nhóm góp tiền cùng làm món quà nho nhỏ cho các cô chú lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn ở gần nhà.

"Tối 2-9, sau khi nhận tiền từ gia đình, nhóm "chốt" phương án sẽ tự nấu mì chay và phát kèm 1 chai nước suối. Ngoài ra, các thành viên góp thêm 1 ít tiền để phần ăn đầy "topping" hơn" - Kim cười tươi kể.

Nhóm đã chuẩn bị được 50 phần ăn và gần 60 chai nước. Mỗi phần gồm "topping" như: trứng, cải thìa, cà rốt, đậu hũ chiên...

Nhóm tự tay nấu ăn, tự tay trao những phần thức ăn yêu thương đến cô chú có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Nhận lại nhiều điều ý nghĩa

Trên đoạn đường đi phát quà cho mọi người, nhóm gặp một bé trai bán vé số, Vĩnh Hưng đến hỏi: "Bé ơi em ăn gì chưa, ăn mì xào không?".

Cứ tưởng bé trai sẽ nhận ngay phần thức ăn nhưng rồi cậu bé chần chừ, chỉ đến khi nhóm nói đây là phần ăn miễn phí thì cậu bé mới nở nụ cười tươi, lễ phép xin thêm 1 phần mang về cho mẹ.

"Khoảnh khắc ấy thực sự khiến em rất xúc động. Bởi lẽ, dù khó khăn đến mấy, người cậu bé nghĩ đến đầu tiên vẫn là mẹ" - Vĩnh Hưng chia sẻ.

Cả nhóm nhận ra rằng: của cho không bằng cách cho, chính những người cho đi là người được nhận nhiều điều ý nghĩa nhất. Ảnh: NVCC

Nhóm cảm thấy rất vui và biết ơn khi mọi người đã dành nhiều tình cảm cho video. Thế nhưng, niềm hạnh phúc lớn nhất không nằm ở lượt xem hay lời khen, mà là việc thông điệp thiện nguyện đã chạm đến trái tim nhiều người.

"Em thấy đó là động lực để mình và các bạn trẻ tiếp tục lan tỏa những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Và cũng thông qua dịp này, nhóm mong muốn khơi gợi trong mỗi người ý thức sống tử tế, biết sẻ chia và cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhân ái hơn" - Kim cười tươi nói.