Xem Sex Education, tôi ngộ ra: Hai món quà bố mẹ trao tặng quý hơn tiền bạc gấp vạn lần, tuyệt đối không được đánh mất!

Khi một bộ phim giáo dục giới tính gợi lại ký ức tuổi thơ

Sex Education là một bộ phim nổi tiếng của Anh, khai thác câu chuyện giáo dục giới tính, tình bạn và sự trưởng thành của giới trẻ.

Dù bối cảnh phim rất khác với tuổi thơ ở vùng quê Việt Nam, nhưng tôi lại tìm thấy trong đó nhiều điều gợi nhớ đến những bài học giản dị mà bố mẹ đã dạy. Đặc biệt, khi chứng kiến các nhân vật loay hoay tìm hướng đi trong cuộc sống, tôi chợt nhận ra hai điều quý giá mà mình từng được cha mẹ trao cho đó là niềm tin và cách làm người.

Ngày còn nhỏ, gia đình tôi không dư dả về vật chất. Bố mẹ làm nông, quanh năm vất vả với đồng áng, bữa cơm thường chỉ có rau, cá đồng của nhà trồng được.

Nhưng trong cái nghèo ấy, tôi chưa bao giờ thiếu đi sự khích lệ, lời động viên và niềm tin mạnh mẽ từ bố mẹ rằng: chỉ cần học hành chăm chỉ, sống ngay thẳng, rồi một ngày tôi sẽ tự mở ra con đường cho chính mình.

Khi xem phim, tôi nhận ra nhiều nhân vật trẻ phải chống chọi với sự thiếu quan tâm hoặc những mâu thuẫn gia đình. Nhìn họ chật vật tìm kiếm sự công nhận, tôi lại thấy mình may mắn.

Bởi từ bé, bố mẹ chưa bao giờ khiến tôi nghi ngờ về giá trị bản thân, cũng không so sánh tôi với con nhà ai khác, mà chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Con chỉ cần cố gắng, bố mẹ tin con làm được”.

Niềm tin ấy trở thành động lực giúp tôi dám bước ra khỏi vùng quê nhỏ bé, theo học đại học, rồi tìm được công việc ổn định nơi thành phố.

Mỗi khi đối diện khó khăn, ký ức về ánh mắt tin tưởng của bố mẹ lại hiện về, nâng đỡ tôi vượt qua sự hoang mang. Đó là điều mà không một khoản tiền bạc nào có thể mua được.

Bài học làm người là vốn liếng quan trọng nhất

Ngoài niềm tin, bố mẹ ở quê còn dạy tôi điều quan trọng hơn đó là cách làm người. Đó không phải những lời dạy cao siêu, mà đến từ những hành động đời thường.

Bố tôi sẵn sàng dừng việc đồng áng để giúp hàng xóm gặt lúa kịp trước khi mưa xuống. Mẹ tôi sẵn lòng chia sẻ gói muối, bó rau cho người khó khăn, dù nhà mình chẳng dư giả bao nhiêu.

Tôi lớn lên giữa những câu chuyện giản dị ấy, để rồi ngấm dần bài học: sống tử tế không cần giàu có, mà cần một tấm lòng chân thành.

Trong phim Sex Education, nhân vật chính là Otis có lúc rối bời khi chứng kiến bạn bè đối diện với kỳ thị, áp lực xã hội. Chính lòng nhân hậu và sự đồng cảm đã giúp cậu kết nối, chữa lành cho người khác. Tôi nhận ra, đó cũng là triết lý sống mà bố mẹ đã âm thầm gieo vào tôi từ thuở bé.

Ở môi trường làm việc nơi thành phố, nhiều người chạy theo cạnh tranh, hơn thua, thậm chí không ngần ngại dùng thủ đoạn để tiến thân.

Nếu không có nền tảng cách làm người từ bố mẹ, có lẽ tôi cũng dễ sa vào vòng xoáy đó. Tôi nhớ lời dặn: “Đi đâu cũng phải giữ chữ tín, đối xử với người khác chân thành thì mình sẽ luôn được trân trọng”. Chính nguyên tắc ấy giúp tôi được đồng nghiệp tin tưởng, đối tác tôn trọng.

Khi ngẫm lại, tôi mới hiểu rằng tiền bạc chỉ có giá trị nhất thời, còn niềm tin và cách làm người mới là “tài sản truyền đời”.

Có những người thành đạt về vật chất nhưng luôn cô độc, thiếu sự tin cậy và tình thân. Ngược lại, nhiều người dù không giàu có nhưng được quý mến, được đồng hành, bởi họ biết sống ngay thẳng, biết tin và được tin.

Nhìn từ bộ phim và soi vào hành trình đời mình, tôi càng thấm thía: bố mẹ ở quê không cho tôi nhiều của cải, nhưng trao tặng hai điều đáng giá hơn cả - niềm tin và cách làm người. Nhờ đó, tôi bước đi vững vàng, không sợ lạc lối trước những biến động của cuộc sống.

Và giờ đây, đó cũng là hai điều tôi muốn truyền lại cho con mình, để mai này con hiểu rằng có nền tảng ấy trong tim, tiền bạc chỉ còn là thứ đứng sau.