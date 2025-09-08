Bé gái 9 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT, lập kỷ lục quốc gia

Kỳ thi tú tài Pháp là kỳ thi cuối cùng và quan trọng nhất đối với học sinh phổ thông tại Pháp. Nó tương đương với kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Việt Nam.

Theo thông tin từ hãng thông tấn Franceinfo, bé gái 9 tuổi trở thành người trẻ tuổi nhất nhận tấm bằng tốt nghiệp phổ thông này.

Cô bé đã thi với tư cách thí sinh tự do tại Paris (Pháp), với các môn chuyên ngành Toán học và Vật lý - Hóa học. Mặc dù không đạt điểm xuất sắc, cô bé đã vượt qua kỳ thi. Để bảo vệ quyền riêng tư, Bộ Giáo dục Pháp từ chối cung cấp thêm thông tin.

Theo thông cáo báo chí, cô bé được hỗ trợ bởi một tổ chức có tên là Isoset với phương pháp học có tên Aleph. Tổ chức này quảng cáo có thể giúp học sinh tiết kiệm nhiều năm so với chương trình học truyền thống.

Các thí sinh dự thi tú tài xem danh sách phòng thi, ngày 13/6/2025, tại Lyon - Ảnh: Franceinfo

Phương pháp này được giới thiệu là tổng hợp kiến thức bằng cách loại bỏ sự lặp lại, thừa thãi; điều chỉnh tốc độ học phù hợp với trẻ, không đốt cháy giai đoạn nhưng vẫn loại bỏ những yêu tố hình thức; tạo ra một môi trường tâm lý cân bằng, giúp trẻ tiến bộ mà không bị áp lực quá mức.

Aleph được phát triển với sự cộng tác của Hugo Sbai, người từng đỗ tú tài năm 12 tuổi.

Tuy nhiên, phương pháp này đã gây ra nhiều tranh cãi. Ông Sébastien Ponnou, giáo sư Khoa học giáo dục tại Đại học Paris 8, khẳng định mục đích của giáo dục không phải là đi nhanh hơn. Ngược lại, giáo dục là nuôi dưỡng mối quan hệ với tri thức, khơi dậy khát khao hiểu biết và khả năng thử nghiệm của trẻ...

"Và tất cả những điều đó đều cần thời gian", ông nói.

Cùng quan điểm, bà Sophie Vénétitay, giáo viên SES và phó tổng thư ký của SNES-FSU (Liên đoàn giáo dục) nhìn nhận phương pháp làm tổn hại tới lợi ích của học sinh.

Thành tích của bé gái vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, gây băn khoăn về sự phát triển tâm lý theo đúng độ tuổi

"Sứ mệnh của giáo dục là nuôi dưỡng mối quan hệ với tri thức, khơi dậy khát khao học hỏi và trải nghiệm của trẻ. Tất cả đều cần thời gian", giáo sư ngành Khoa học giáo dục Sébastien Ponnou, Đại học Paris 8, nói.

Phần lớn học sinh Pháp tốt nghiệp phổ thông ở độ tuổi 17 hoặc 18. Trước đó, kỷ lục trẻ tuổi nhất thuộc về Arthur Ramiandrisoa, người đã đỗ tú tài khi mới 11 tuổi 11 tháng, vào năm 1989. Điều đặc biệt là nam sinh này chưa bao giờ đến trường mà được cha mẹ dạy tại nhà.

Với thành tích mới của mình, cô bé 9 tuổi đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt hơn ba thập kỷ và trở thành một hiện tượng giáo dục tại Pháp.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, kỳ thi tú tài (bằng tốt nghiệp THPT, kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp) năm nay ghi nhận tỷ lệ đỗ 91,8% trong tổng số hơn 720.800 thí sinh, tăng nhẹ 0,4% so với năm ngoái.

Theo Franceinfo