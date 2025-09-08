Mỹ Linh hỏi con gái có từng giấu mẹ chuyện gì không nhưng chính cô lại lộ bí mật quá khứ khiến khán giả cười chảy nước mắt

Trong sitcom talkshow Thư Giãn Hay Than Dzữ, diva Mỹ Linh đảm nhận vai trò người dẫn dắt, mang đến những dịch vụ "chữa đẹp", chăm sóc sức khỏe, từ các đồ uống chào mừng cho đến những xu hướng mới nhất trên mạng xã hội cho các khách mời. Nữ ca sĩ nổi tiếng đã có nhiều cuộc trò chuyện viral với các khách mời, khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Trong những khoảnh khắc hài hước đó, không thể không nhắc đến những cuộc trò chuyện của giọng ca Tóc Ngắn với con gái út Mỹ Anh.

Trong một tập talkshow, Mỹ Linh hỏi con gái: "Mỹ Anh làm trò gì mà mẹ không biết?". Mỹ Anh cũng rất thaath thà kể lại: "Hồi đi học ấy, kiểu con xin ở lại sau giờ học để học thêm nhưng thực ra là bọn con đi chơi ở Ciputra ạ".

Mỹ Linh nghe con gái kể lại bí mật thời đi học

Câu trả lời của con gái lập tức khiến Mỹ Linh cau mày, "hưm" một tiếng. Mỹ Anh lập tức hỏi thêm: "Hồi trước mẹ có giấu không?", ý muốn hỏi mẹ có giống mình, từng giấu bố mẹ điều gì không? Câu trả lời "có chứ" đầy thản nhiên và thẳng thắn của nữ diva khiến 2 mẹ con sau đó cùng cười phá lên. Khán giả khi xem khoảnh khắc này cũng không thể nhịn cười.

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy dí dỏm, khán giả dễ dàng nhận ra Mỹ Linh không chỉ là một diva trên sân khấu mà còn là một bà mẹ rất tinh tế trong đời thường. Thay vì trách mắng, chị chọn cách vừa nghiêm vừa hài hước để trò chuyện cùng con, giúp Mỹ Anh thoải mái chia sẻ mà vẫn hiểu được thông điệp: có những "bí mật tuổi học trò" là điều ai cũng từng trải qua, quan trọng là sau tất cả, mẹ và con vẫn có thể cười cùng nhau.

Thực tế, nhiều năm qua, Mỹ Linh luôn được ngợi khen là một trong những bà mẹ khéo dạy con của showbiz Việt. Cả 3 người con của cô đều có thành tích học tập xuất sắc. Chị cả Anna Trương từng du học chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc tại học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng học tập. Hiện tại, Anna đang là kỹ sư âm thanh tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles.

Anh hai Anh Duy thi đỗ ngành Bác sĩ Y khoa, trường Đại học Melbourne, Australia. Được biết, Anh Duy đã vượt qua bài kiểm tra với điểm số nằm trong top 2% sinh viên có điểm tốt ở Úc. Trong khi đó, con út Mỹ Anh nhận được học bổng 75% của Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Với việc định hướng ngành học, công việc trong tương lai của các con, Mỹ Linh không ép buộc. Giọng ca "Tóc ngắn" có quan điểm: "Phải học để buông cho nó lớn, không áp cái ý chí của mình lên con". Với Mỹ Linh, sinh con, nuôi dạy chỉ là bước đầu, còn bài học khó nhất là học cách buông, không áp đặt ý chí lên con.

Cũng vì vậy mà các con của cô đều tự lập và gặt hái được thành công trong cuộc sống.