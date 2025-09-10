Vương Nguyên và Dương Mịch ai có EQ cao hơn?

Trong thế giới giải trí, khả năng ứng xử tinh tế (tức chỉ số EQ), góp phần không nhỏ tạo nên hình ảnh đẹp và bền vững cho nghệ sĩ trước công chúng. Vương Nguyên - nam ca sĩ trẻ thuộc nhóm TFBoys, và Dương Mịch - nữ diễn viên đầu ngành Hoa ngữ, là hai ví dụ điển hình khi hội tụ cả tài năng lẫn sự khôn khéo trong mọi tình huống.

Thế nhưng nếu đặt câu hỏi ai có EQ cao hơn, thật ra chẳng ai vượt trội hẳn ai. Mỗi người, trong bối cảnh riêng, đều tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Vương Nguyên

Vương Nguyên dù tuổi đời còn trẻ đã được đánh giá là nghệ sĩ sở hữu EQ nổi bật. Trong một lần ghi hình tại chương trình Happy Camp, khi được hỏi về sự khác biệt giữa lúc nhỏ và khi lớn, nam nghệ sĩ trẻ trả lời đầy cảm động rằng bố mẹ là siêu nhân, nhưng siêu nhân cũng sẽ già. Câu nói này vừa thể hiện lòng biết ơn vừa chạm đến cảm xúc của người nghe.

Cũng trong chương trình ấy, khi nói về MC kỳ cựu Hà Cảnh, Vương Nguyên khéo léo nhận xét rằng ngày nhỏ cảm thấy thầy Hà rất trẻ, lớn lên rồi mới biết điều đó chưa từng thay đổi. Lời đùa nhẹ nhàng ấy khiến bầu không khí trở nên ấm áp và dễ chịu.

Trong một phỏng vấn khác, khi nhận được câu hỏi có phần nhạy cảm rằng có nên cảm ơn dịch bệnh vì đã giúp chúng ta sống chậm lại, Vương Nguyên thẳng thắn mà vẫn tinh tế đáp rằng không thể nói cảm ơn, bởi điều ước lớn nhất là dịch bệnh chưa từng xảy ra. Cách trả lời vừa bày tỏ sự thật thà, vừa không làm mất lòng người hỏi, lại cho thấy một sự tỉnh táo và sâu sắc hiếm có ở tuổi đời còn trẻ. Những khoảnh khắc như vậy minh chứng cho một Vương Nguyên biết đặt mình vào vị trí người khác để xử lý lời nói, quản lý cảm xúc một cách khéo léo.

Dương Mịch

Dương Mịch từ lâu đã được khán giả và truyền thông ưu ái gọi là nữ hoàng EQ của Cbiz. Ngoài nhan sắc và diễn xuất, cô luôn gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong giao tiếp. Trong một lần tham gia chương trình Hoa Tỷ Đệ, khi một khán giả gọi nhầm cô là Lưu Mẫn Đào, Dương Mịch đã đáp lại bằng sự hài hước rằng mình chính là Lưu Mẫn Đào, còn người đang nấu cơm mới là Dương Mịch. Câu nói dí dỏm giúp xua tan sự ngượng ngùng, khiến khán giả bật cười và bầu không khí trở nên thoải mái.

Trong những tình huống nhạy cảm, Dương Mịch cũng luôn biết cách ứng xử thông minh. Khi bị hỏi có lo lắng không trước sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba, cô nhẹ nhàng đáp rằng đồng nghiệp nổi tiếng thì công ty cũng tốt lên. Lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sự rộng lượng, giúp giữ vững được mối quan hệ hòa hợp. Thậm chí, khi bị đặt trước câu hỏi khó xử về việc phải chọn ai biến mất giữa hai ngôi sao đình đám Phạm Băng Băng và Angelababy, cô chỉ cười và nói rằng người biến mất sẽ là chính mình. Câu trả lời thông minh, hài hước, vừa giữ an toàn cho bản thân, vừa tránh gây ra bất kỳ sự so sánh hay tranh cãi nào.

Đạo diễn Lộ Dương cũng từng khen ngợi cô bởi sự chuyên nghiệp trong công việc. Trong những cảnh quay hành động dễ gây đau đớn, Dương Mịch không chỉ hoàn thành vai diễn một cách bản lĩnh mà còn ân cần chăm sóc bạn diễn. Trong scandal từ thiện năm 2018, cô cũng chọn cách nhanh chóng nhận trách nhiệm, không né tránh, khiến nhiều người cảm phục. Tất cả những điều đó tạo nên hình ảnh một Dương Mịch chín chắn, tinh tế và bản lĩnh trong xử lý tình huống.

Vậy rốt cuộc trong 2 người, ai EQ cao hơn?

Thực ra việc so sánh là khập khiễng. Vương Nguyên phát huy sự ứng xử hồn nhiên, chân thành và gần gũi, phù hợp với hình tượng trẻ trung khiến khán giả cảm thấy tin tưởng và ấm lòng. Trong khi đó, Dương Mịch lại sử dụng sự chín chắn và bản lĩnh để xử lý truyền thông, dư luận, cũng như những tình huống nhạy cảm thường gặp trong giới giải trí.

Mỗi người đều là một minh chứng điển hình cho EQ cao, nhưng theo những cách khác nhau, phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh và cá tính riêng. Điểm chung giữa họ là đều không dùng EQ như một công cụ để đánh bóng bản thân, mà để ứng xử khôn ngoan, giữ gìn hình ảnh và mang lại sự dễ chịu cho khán giả. Vì thế, thay vì so sánh ai cao hơn, điều quan trọng là trân trọng cách riêng biệt mà mỗi người đã và đang thể hiện.