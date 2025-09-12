Khó ai qua được Gen Z này!

Xinh đẹp, học giỏi và nổi tiếng từ nhỏ, Triệu Kim Mạch hiện đang là cái tên đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi 23, cô không chỉ sở hữu gia tài vai diễn đáng nể mà còn có thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh năm 2002, Triệu Kim Mạch bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Cô từng là sao nhí đình đám, được khán giả yêu thích qua các bộ phim như Thiếu Niên Phái, Take My Brother Away … Gương mặt trong sáng, lối diễn tự nhiên và khả năng “cân” nhiều thể loại nhân vật giúp cô nhanh chóng ghi dấu trong lòng công chúng.

Xinh đẹp, học giỏi và nổi tiếng từ nhỏ, Triệu Kim Mạch hiện đang là cái tên đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ.

Cô từng là sao nhí đình đám

Không dừng lại ở hình ảnh một “sao nhí một thời”, Triệu Kim Mạch quyết định đầu tư nghiêm túc cho con đường nghệ thuật bằng cách theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương - ngôi trường được mệnh danh là “cái nôi” của hàng loạt minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Đây cũng là một trong ba trường nghệ thuật danh giá nhất xứ Trung, nơi mà chỉ riêng việc thi đỗ đã vô cùng khó khăn.

Ấy vậy mà năm 2020, Triệu Kim Mạch không chỉ đỗ vào Học viện Hý kịch Trung ương mà còn xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Biểu diễn . Thành tích này ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội, bởi không nhiều nghệ sĩ trẻ vừa giữ được sự nghiệp diễn xuất, vừa duy trì được phong độ học tập ấn tượng đến thế. Có thể nói, ngôi vị thủ khoa đã khẳng định cô không chỉ là gương mặt đẹp hay ngôi sao nhí dựa vào quá khứ, mà còn là một diễn viên có nền tảng vững chắc và khát khao học hỏi thực sự.

Trong suốt quá trình học tập, Triệu Kim Mạch vẫn song song phát triển sự nghiệp. Cô tham gia nhiều dự án phim mới, thử sức với các vai diễn đa dạng từ cổ trang đến hiện đại. Sự tiến bộ qua từng tác phẩm cho thấy cô không ngừng trau dồi kỹ năng, kết hợp giữa kiến thức được đào tạo bài bản trong trường lớp và kinh nghiệm thực tế trên phim trường.

Năm 2020, Triệu Kim Mạch không chỉ đỗ vào Học viện Hý kịch Trung ương mà còn xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Biểu diễn của trường.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều diễn viên trẻ thường dễ bị cuốn vào vòng xoáy scandal hay đời tư ồn ào, Triệu Kim Mạch lại chọn cho mình hướng đi khá “sạch”. Cô hiếm khi lên tiếng về tin đồn, gần như không để chuyện cá nhân lấn át hình ảnh nghề nghiệp. Nhờ vậy, khán giả vẫn luôn nhớ đến Triệu Kim Mạch với tư cách một diễn viên có thực lực, thay vì những câu chuyện ngoài lề.

Có lẽ chính sự tập trung và nghiêm túc này đã giúp cô duy trì được sức hút đặc biệt. Với một diễn viên trẻ, việc vừa giữ được học vấn xuất sắc vừa khẳng định khả năng qua nhiều vai diễn không hề dễ dàng. Nhưng Triệu Kim Mạch đã chứng minh điều đó hoàn toàn có thể.

Hiện tại, ở tuổi 23, Triệu Kim Mạch vẫn đang miệt mài với các dự án phim mới. Người hâm mộ tin rằng với nền tảng học vấn vững vàng, cộng thêm kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, cô sẽ sớm trở thành gương mặt sáng giá trong thế hệ nữ diễn viên trẻ kế cận của màn ảnh Hoa ngữ.

Triệu Kim Mạch chính là minh chứng rằng trong showbiz vốn nhiều biến động, tài năng và học vấn vẫn là chìa khóa giúp một nghệ sĩ tỏa sáng bền vững.

Tổng hợp