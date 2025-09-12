Những phòng trọ tổ ong chật chội tới ngộp thở ở Hà Nội: Rộng 2 mét, chỉ đủ duỗi thẳng chân và không bao giờ nhìn thấy mặt trời

Những căn Sleep box chỉ đủ duỗi chân

Gần đây, phòng trọ mô hình Sleep box (hộp ngủ, phòng trọ tổ ong) đang trở thành một xu hướng mới, thu hút sự quan tâm của nhiều khách thuê bởi mức giá rẻ. Phù hợp với các bạn trẻ bận rộn, cả ngày đi học, chỉ cần chỗ ngủ buổi tối.

Khác với phòng trọ truyền thống, Sleep box có diện tích từ 2-3m², chủ yếu được làm bằng ván ép khung sắt, mỗi hộp ngủ chỉ vừa đúng bằng kích thước một người trưởng thành... nằm duỗi thẳng chân.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn thuê Sleep box vì giá rẻ

Ngoài chỗ ngủ, mỗi hộp còn gắn thêm tủ nhỏ và bàn gấp, nhưng không gian kín mít khiến nhiều người có cảm giác như “đang sống trong vali”.

Khu vực nhà vệ sinh, không gian bếp núc, bàn ăn, phơi giặt đồ, giá giầy dép... sẽ được bố trí ở những khu vực riêng và dùng chung, tách biệt ra khỏi sleep box.

Chị Thiên Thanh, chủ hệ thống Sleep box ở đường Cao Đạt, TP.HCM chia sẻ trên Dân Trí: “Sinh viên chỉ trả 1,4-2,5 triệu đồng/tháng nhưng có giường riêng, tủ khóa, camera 24/24, vệ sinh định kỳ. Nếu tính tổng chi phí thì rẻ hơn so với trọ bên ngoài”.

Không gian bên trong những chiếc hộp ngủ vô cùng đơn giản và chật hẹp

Tại Hà Nội, trung bình mỗi Sleep box sẽ có mức giá dao động từ 1,5 triệu - 1,8 triệu đồng/tháng/giường. Giá này thường đã bao gồm chi phí điện nước, dịch vụ.

Phạm Quỳnh Anh (20 tuổi, sinh viên) hiện thuê một Sleep box tại phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, do vừa đi học và đi làm cả ngày nên chỉ thường ở phòng lúc đêm muộn nên cô không cảm thấy điều gì bất tiện. Hơn nữa, theo Quỳnh Anh, ở Sleep box cũng khá riêng tư bởi các phòng được chia ra riêng biệt.

Tương tự, anh Nguyễn Hùng Dũng (29 tuổi) - một người đang thuê Sleep box cũng cho rằng sẽ thuê mô hình này lâu dài vì phù hợp với tài chính hiện có.

“Chi phí của hộp ngủ như thế này rất phù hợp bởi tôi vẫn còn độc thân và chỉ cần một nơi để sinh hoạt cá nhân, nghỉ ngơi. Ở căn hộ này, chủ cho thuê cũng đặt ra những quy định rất nghiêm ngặt để mọi người cùng có ý thức chung” - anh Nguyễn Hùng Dũng nói.

Thông tin cho thuê hộp ngủ được đăng tải rất nhiều trên mạng

Anh Phạm Văn Nam - chủ một chuỗi hệ thống căn hộ cho thuê Sleep box chia sẻ trên báo Lao Động: “Mỗi cơ sở của chúng tôi đều có quản lý hệ thống túc trực để xử lý những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi đặt ra các quy định trong sinh hoạt để mọi người cùng tuân thủ. Nếu người thuê vi phạm quy định quá ba lần thì sẽ buộc dừng hợp đồng cho thuê”.

"Ngộp thở" trong những chiếc hộp

Dù chọn trọ nhỏ giá rẻ hay Sleep box hiện đại, sinh viên đều khó tránh khỏi những bất tiện. Ở các dãy trọ truyền thống, an ninh phức tạp khi không có camera giám sát, trong khi hộp ngủ ngột ngạt, kém riêng tư do phải chia sẻ không gian với nhiều người. Thậm chí, người sống ở đây còn không thể nhìn thấy mặt trời.

Nhiều phòng trọ không gian đi lại giữa các Sleep box quá chật hẹp, chỉ che bằng rèm nên không thực sự riêng tư. Đồng thời, do đặc thù có không gian nhà bếp, vệ sinh chung nên nhiều thời điểm phải trong tình trạng chờ đợi. Hay có trường hợp ý thức giữ gìn vệ sinh chưa tốt, tiếng ồn khi sinh hoạt chung, một người nói chuyện có thể ảnh hưởng tới những người còn lại.

Không những vậy, một số ý kiến còn lo ngại tình trạng an toàn phòng cháy chữa cháy khi cải tạo từ phòng trọ thành những hộp ngủ siêu nhỏ, tập trung nhiều người trong không gian hẹp.

Theo các kiến trúc sư, thực tế trên cho thấy, Sleep box xuất phát từ những nhu cầu thực sự của người dân. Tuy nhiên, cần có những quy định để quản lý chặt chẽ mô hình này trong thời gian tới để đảm bảo không gian sống an ninh, an toàn.

Nhìn chung, chi phí đối với các sinh viên hoặc người lao động thu nhập thấp là gánh nặng không nhỏ: tiền điện, nước thường cao hơn quy định, thậm chí nhiều nơi còn thu thêm phí giữ xe hay dịch vụ khác. Không gian sống chật hẹp khiến phòng trọ dễ bí bách, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn với sleepbox, việc ở chung đông người dễ phát sinh mâu thuẫn, khó tập trung cho việc học.

Dưới 2 triệu đồng, sinh viên TP.HCM hay Hà Nội vẫn có thể tìm được chỗ trọ nhưng đi kèm với đó là sự đánh đổi về diện tích, sự riêng tư hay những tiện ích tối thiểu. Những căn phòng chỉ vừa kê chiếc giường và bàn học, hay những dãy trọ chật chội, ẩm thấp, đã trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của không ít bạn trẻ xa quê.

