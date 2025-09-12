Chuyện lúc 5h30 sáng của "siêu anh hùng" mặc áo blouse trắng

Một người thầy thuốc chân chính không chỉ được biết đến bởi chuyên môn giỏi hay những ca phẫu thuật thành công, mà còn bởi cách ông sống và hành nghề với sự tận tâm, giản dị, chan chứa tình người.

Mới đây, Phó giáo sư, Tiến sĩ y khoa, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, gương mặt quen thuộc trong ngành y và được công chúng trân trọng bởi lối sống tận tâm, giản dị đã chia sẻ những trải lòng gần gũi về công việc thường ngày của mình. Trong bài chia sẻ của mình, thay vì nói về những ca mổ lớn, những thành tựu khoa học hay những chuyến công tác xa, ông lại kể về niềm vui giản đơn bắt đầu từ 5h30 sáng, với bệnh nhân, với đồng nghiệp và với cả những món quà quê chân chất.

Chân dung bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu.

Trong dòng chia sẻ có tiêu đề “Hạnh phúc giản đơn”, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lý giải thói quen đi làm sớm của mình, khi hầu như sáng nào ông cũng bắt đầu lịch hẹn bệnh nhân từ 5h30 đến 6h sáng. Thậm chí, nhiều hôm thức khuya liên hoan với anh em chiến hữu, sáng hôm sau khi các bạn còn đang nghỉ ngơi, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có mặt ở viện để bắt đầu ngày làm việc.

Để lý giải cho thói quen đặc biệt ấy, ông thẳng thắn cho rằng mình không hề là “siêu nhân” hay người có sức khỏe phi thường. Trái lại, ông cũng thích ngủ như bao người khác, thậm chí nếu không có báo thức, có lẽ còn dễ “ngủ nướng” hơn nhiều người ở tuổi U60. Nhưng có nhiều lý do khiến ông sẵn sàng rời khỏi chiếc giường êm ấm mỗi buổi sáng sớm.

Thứ nhất: Niềm vui gặp lại bệnh nhân.

Với bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, buổi sáng luôn mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời. Được chứng kiến bệnh nhân cũ hồi phục, nghe tin vui từ kết quả điều trị là động lực để ông thức dậy sớm mỗi ngày.

“Còn hạnh phúc nào hơn khi sáng nay nghe tiếng thổi trên lồng ngực cháu bé 3 tháng tuổi đã gần như biến mất hoàn toàn sau một thời gian điều trị”, bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thường xuyên đi làm sớm.

Thứ hai: Đối diện thử thách từ những ca khó

PGS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, nhiều bệnh nhân tìm đến ông vào sáng sớm thường mang theo những tập hồ sơ dày, đã trải qua nhiều nơi thăm khám nhưng vẫn chưa tìm ra hướng điều trị phù hợp. Với ông, đó vừa là thử thách, vừa là cơ hội để hỗ trợ họ bằng những phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

“Những ca bệnh khó tìm đến vào buổi sáng sớm luôn là những thách thức thú vị của tôi. Nhìn những chồng bệnh án trên tay người bệnh chắc chắn họ đã trải qua bao khó khăn mà vẫn chưa tìm ra hướng điều trị đúng nhất. Hạnh phúc khi có thể giúp họ bằng những phương pháp hết sức giản đơn như bỏ bớt thuốc không cần thiết, tăng cường tập thể dục hay đơn giản là một bức thư tay gửi bác sĩ đang điều trị tại địa phương mà chỉ vì sự không tin tưởng của cả 2 phía khiến họ phải lặn lội tìm đến tôi”, PGS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Thứ ba: Quỹ thời gian eo hẹp của một bác sĩ kiêm thầy giáo kiêm quản lý

Vừa là bác sĩ, vừa là thầy giáo, lại kiêm nhà quản lý, lịch trình của ông kín đặc từ sáng đến tối. Chính vì thế, chỉ có buổi sớm mai mới là khoảng thời gian ông có thể dành cho việc khám bệnh.”

“Chỉ có thể tranh thủ khám bệnh vào sáng sớm để sau đó còn giao ban, đi họp hay giảng dạy. Đó là chưa kể đến luôn có ca bệnh muốn tôi trực tiếp can thiệp nên lúc nào cũng chỉ ước mỗi ngày có hơn 24 tiếng”, PGS Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ.

Điều khiến nhiều người mỉm cười khi đọc chia sẻ của ông chính là câu chuyện về những món quà quê mộc mạc từ bệnh nhân.

Cuối cùng: Niềm vui từ những món quà quê

Điều khiến nhiều người mỉm cười khi đọc chia sẻ của ông chính là câu chuyện về những món quà quê mộc mạc từ bệnh nhân. Đó có thể là cân đậu đen, vài bắp ngô, túi lạc hay thậm chí cả con gà buộc trong giỏ… Những món quà tuy giản dị nhưng lại gói ghém trong đó niềm hy vọng và lòng biết ơn chân thành mà bệnh nhân cùng gia đình dành cho một vị bác sĩ đáng kính

“Những món quà chân tình từ tấm lòng của người bệnh luôn làm nhân viên y tế chúng tôi vô cùng trân trọng. Tất nhiên, chẳng thể nào tiêu thụ hết được số lương thực nhiều như vậy, chúng tôi lại phân chia cho tất cả mọi người. Phần tôi, giữ lại mấy bắp ngô non để sau một ngày làm việc căng thẳng giờ được thưởng thức mùi thơm và vị ngọt đặc trưng nước luộc ngô mà chắc không một sơn hào hải vị nào so sánh được”, bác sĩ chia sẻ.

Câu chuyện giản dị mà giàu cảm xúc của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu khiến người ta hiểu rằng, đằng sau hình ảnh những “siêu anh hùng” khoác áo blouse trắng không phải lúc nào cũng là những ca mổ lớn hay thành tích vang dội. Đó có thể chỉ là buổi sáng 5h30 bắt đầu ngày mới, là niềm vui khi thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày, hay là nụ cười ấm áp khi nhận gói quà quê từ người bệnh. Và chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại làm nên một thứ hạnh phúc bền bỉ để ông cùng đồng nghiệp tiếp tục gắn bó với nghề, giữ trọn y đức và nuôi dưỡng niềm tin cho hàng ngàn bệnh nhân.