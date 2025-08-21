Chuyện Gen Z chọn nghề: Sai ngành chưa đáng sợ nhất, thiếu nền tảng mới là đáng lo

Gen Z - thế hệ được sinh ra và lớn lên giữa dòng chảy số hóa, đang bước vào thị trường lao động với nhiều cơ hội mở ra nhưng cũng không ít thách thức giăng đầy. Giữa thời đại biến động không ngừng, khi những ngành nghề hôm nay có thể biến mất vào ngày mai bởi AI, chuyện chọn sai ngành đã không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, có một điều đáng lo ngại hơn rất nhiều so với "sai ngành", đó là việc thiếu nền tảng kiến thức và kỹ năng thiết yếu - thứ giúp mỗi người có thể tự tin xoay trục, bứt phá và vững bước dù con đường có ngoặt đến đâu.

Khi chọn nghề trở thành nỗi lo chung của Gen Z

Ngày nay, việc lựa chọn ngành học không còn đơn thuần dựa trên sở thích hay năng lực cá nhân. Nhiều Gen Z chia sẻ rằng họ cảm thấy áp lực từ kỳ vọng gia đình, định kiến xã hội hoặc các “xu hướng nghề hot” trên mạng. Hệ quả là không ít sinh viên sau một vài năm đại học mới nhận ra mình không thực sự phù hợp với ngành đang theo học. Thậm chí, một bộ phận lớn cử nhân sau khi tốt nghiệp lại làm việc trái ngành, hoặc chuyển hướng hoàn toàn sang lĩnh vực khác.

Theo nghiên cứu được nhóm nghiên cứu của trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố năm 2022, tính trung bình, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp trái ngành cho tất cả các ngành đào tạo là 21,43%.

Song trong một thế giới đang thay đổi liên tục, “sai ngành” không đồng nghĩa với thất bại. Ngược lại, những trải nghiệm bước đầu có thể là cơ hội giúp Gen Z rèn luyện kỹ năng mềm, tăng khả năng thích nghi. Thế nên, điều cần được nhìn nhận đúng không nằm ở việc chọn ngành đúng hay sai, mà ở cách Gen Z chuẩn bị hành trang cho mình để thích ứng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhưng nhìn nhận một cách toàn diện, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và không ngừng biến động, điều đáng lo ngại nhất là nhiều bạn trẻ ra trường mà thiếu vững vàng cả về chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc. Chính vì lý do đó khiến không ít sinh viên dù học đúng ngành vẫn bị “đào thải” khỏi guồng quay nghề nghiệp.

Nền tảng vững chắc không chỉ là hiểu sâu chuyên môn, mà còn là khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả, sử dụng công nghệ, ngoại ngữ, tư duy linh hoạt và năng lực tự học suốt đời. Đó là những “viên gạch” cơ bản để Gen Z có thể xây dựng một sự nghiệp bền vững kể cả khi có thay đổi hướng đi.

Nhận diện rõ những thách thức đó, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) đã và đang trở thành điểm tựa tin cậy cho sinh viên Gen Z. Với định hướng đào tạo toàn diện, HUFLIT không chỉ chú trọng đến chất lượng kiến thức chuyên môn, mà còn đặt ưu tiên lớn vào việc phát triển kỹ năng mềm và tư duy thực tế cho sinh viên.

Môi trường học tập tại HUFLIT được thiết kế năng động, khuyến khích sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng. Các hoạt động ngoại khóa, CLB, chương trình giao lưu quốc tế, thực tập thực tế… giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, làm quen với áp lực và nhịp độ của môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đặc biệt, HUFLIT luôn nỗ lực trong việc tích hợp công nghệ AI và ngoại ngữ vào chương trình đào tạo. Nhờ vậy, sinh viên không chỉ vững kiến thức, mà còn có lợi thế vượt trội về ngôn ngữ và kỹ năng công nghệ. Hơn thế, nhà trường còn nổi bật với các chính sách nhân văn, đặt quyền lợi và sự phát triển của sinh viên lên hàng đầu. Trong suốt quá trình học, chính sách không tăng học phí trong toàn khóa học giúp sinh viên yên tâm theo đuổi ước mơ mà không lo gánh nặng tài chính. Chính sách học bổng đa dạng trị giá 46 tỷ đồng cùng quỹ hỗ trợ sinh viên trị giá 13 tỷ đồng/năm giúp sinh viên mượn tiền đóng học phí mà không phải trả lãi suất cũng là điểm sáng cho thấy sự đồng hành dài lâu của HUFLIT trên hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên.

Từ chất lượng đào tạo, môi trường học tập hiện đại năng động, đến sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, HUFLIT không chỉ đào tạo ra những cử nhân có kiến thức mà là những con người có năng lực thực sự, đủ bản lĩnh, tự tin và linh hoạt để phát triển dù thị trường có biến động ra sao.

Trong hành trình nghề nghiệp, chọn sai ngành không phải là điều đáng sợ nhất. Điều quan trọng hơn là bạn có đủ nền tảng kiến thức và kỹ năng để thích nghi và phát triển trong môi trường không ngừng thay đổi. Với định hướng đào tạo toàn diện, HUFLIT không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng phát triển kỹ năng mềm, năng lực công nghệ và ngoại ngữ. Tương lai thuộc về những người không ngừng học hỏi, biết thích nghi và chủ động nắm lấy cơ hội và một môi trường giáo dục như HUFLIT sẽ là điểm tựa quan trọng trên hành trình đó.