Trường cũ của nữ sinh 2k3 vừa lập kỷ lục 70 năm mới có 1 lần ở NEU: Là "đỉnh lưu" giới học thuật, nghe tên đã ngưỡng mộ

Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Thiều Ngọc Mai là tân thủ khoa tốt nghiệp 2025 với điểm trung bình 9,63, cao nhất trong gần 70 năm lịch sử trường. Thành tích này không chỉ khẳng định nghị lực và khát vọng vươn lên của cô bạn, mà còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn sinh viên khác.

Được biết, Ngọc Mai từng là học sinh lớp chuyên Hóa của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Năm 2021, cô trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu kinh tế và kinh doanh của NEU, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh nhờ có IELTS 7.0 từ lớp 12. Trong 4 năm đại học, Mai thực hiện 6 nghiên cứu khoa học, 3 bài được đăng hội thảo quốc tế, đồng thời tham gia chương trình tuyển chọn sinh viên tài năng của Viettel và nghiên cứu AI ứng dụng công nghệ.

Thiều Ngọc Mai là tân thủ khoa tốt nghiệp 2025 của NEU.

Ngôi trường với "rổ" thành tích vô cùng ấn tượng

Từ lâu, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã được mệnh danh là một trong những trường cấp 3 chuyên hot nhất mỗi mùa tuyển sinh. Trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia 2024 - 2025, Chuyên Sư phạm khẳng định vị thế top đầu khi là một trong những trường có nhiều thủ khoa nhất cả nước với 3 thí sinh xuất sắc nhất ở các môn Toán, Sinh và Tiếng Anh, sánh vai cùng THPT chuyên Bắc Ninh.

Ở đấu trường quốc tế, học sinh của trường ghi dấu ấn với loạt thành tích ấn tượng. Mới nhất có thể kể đến Nguyễn Hoàng Khôi giành Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế 2025. Trước đó, Hoàng Khôi còn liên tiếp đoạt giải Nhất HSG quốc gia môn Hóa học trong các năm 2024 và 2025. Cũng trong năm 2025, 2 học sinh khác của Chuyên Sư phạm là Nguyễn Khắc Trung Kiên và Bùi Đàm Quân đã mang về Huy chương Đồng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025.

Bạn Nguyễn Hoàng Khôi - Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2025

Với chất lượng đào tạo tốt như vậy, không có gì khó hiểu khi đây là ngôi trường cấp 3 mơ ước của rất nhiều học sinh. Hằng năm, tỷ lệ chọi để vào trường luôn ở ngưỡng cao ngất ngưởng.

Khác với hầu hết các trường THPT chuyên khác của Hà Nội, THPT chuyên Sư phạm có chương trình tuyển sinh cả nước. Số lượng thí sinh ngoài Hà Nội đăng ký thi tuyển vào trường ngày càng tăng. Đây chính là một trong những yếu tố khiến tỷ lệ cạnh tranh đầu vào của trường cũng từ đó mà tăng cao.

Năm 2025, THPT chuyên Sư phạm Hà Nội nhận tổng cộng 5.678 hồ sơ đăng ký vào lớp 10, tăng gần 300 so với năm trước. Sức hút lớn nhất thuộc về lớp chuyên tiếng Anh, với tỷ lệ chọi 1/22,9, tức trung bình 23 học sinh mới có một em trúng tuyển. Lớp chuyên Tin học đứng thứ hai về độ cạnh tranh với tỷ lệ 1/19,1. Chỉ tiêu của lớp này là 35 học sinh, nhưng có đến 670 thí sinh đăng ký, trong đó gần 560 em thi đầu vào bằng môn Toán, số còn lại thi bằng môn Tin học.

Các lớp chuyên Ngữ văn, Vật lý và Sinh học đều có tỷ lệ chọi trên 12, lớp chuyên Toán và Hóa học xấp xỉ 10, trong khi lớp chuyên Địa lý có tỷ lệ chọi thấp nhất, 1/6,8.

Tỷ lệ cạnh tranh vào trường luôn ở ngưỡng cao ngất ngưởng.

Lý do có sự cạnh tranh này phần lớn là do chất lượng giáo dục của trường trong những năm qua không ngừng được nâng cao và nhận được sự tin tưởng sâu sắc từ phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, THPT chuyên Sư phạm có đội ngũ giáo viên không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn rất tâm huyết, luôn tìm tòi và áp dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại. Chương trình đào tạo được thiết kế khoa học, chú trọng đến việc phát triển cả kiến thức và kỹ năng tạo điều kiện để học sinh được quan tâm và phát triển tốt nhất.

Học sinh năng động số 2 không ai dám nhận là... Chủ nhật

Học sinh THPT chuyên Sư phạm không chỉ giỏi học mà còn giỏi “chơi”. Các hoạt động ngoại khóa của trường được tổ chức bài bản, hoành tráng, không thua kém bất kỳ ngôi trường nào.

Một trong những sự kiện nổi bật, trở thành “thương hiệu” của trường, là cuộc thi nhảy flashmob trong khuôn khổ Fiesta A Cielo - chương trình ngoại khóa thường niên dành cho toàn bộ học sinh. Các lớp được chia thành 9 đội, tham gia hàng loạt tiền sự kiện sôi động như Khua chiêng vàng, Ngày flashmob hay cuộc thi Đại sứ.

Học sinh của trường cực kỳ năng động.

Những hoạt động này không chỉ để vui chơi mà còn là sân chơi để học sinh thể hiện tài năng, đam mê và sự sáng tạo. Chúng thổi bùng năng lượng, sự nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ, đồng thời khẳng định hình ảnh một ngôi trường trẻ trung, năng động và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Thanh xuân của ai đã từng "sống" ở chuyên Sư phạm nào?

Nếu bạn đang tìm một ngôi trường vừa “chất” về học thuật, vừa “cool” trong đời sống học đường, THPT chuyên Đại học Sư phạm chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngoái nhìn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với các lớp chuyên siêu “căng não” từ Toán, Lý, Hóa đến Văn, Anh, mà còn là sân chơi để học sinh thỏa sức sáng tạo, năng động và kết nối bạn bè khắp mọi miền. Học ở đây, mỗi ngày đều là một hành trình vừa học vừa trải nghiệm, nơi tri thức gặp gỡ niềm vui tuổi học trò!

