Theo kế hoạch, từ ngày 17/8 đến 20/8, Bộ GD&ĐT triển khai quy trình lọc ảo toàn quốc xét tuyển đại học với 6 vòng lọc ảo liên tiếp. Đây là quy trình quan trọng nhằm xác định mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng.

Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Đồng thời giúp các trường đại học xác định điểm chuẩn, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo để thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện, chính xác.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Hôm nay 20/8, các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2025

Theo kế hoạch dự kiến, một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 ngay cuối giờ chiều nay 20/8, như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Công nghệ TP.HCM; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Điện lực, Đại học CMC; Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.