Á quân Olympia với sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất lịch sử: Làm PGS ở nước ngoài, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ được biết đến như một cuộc thi tri thức lớn dành cho học sinh trung học trên cả nước mà còn là nơi khơi dậy đam mê, tạo động lực học tập cho nhiều thế hệ. Ra đời từ năm 1999, chương trình dần trở thành biểu tượng của tuổi học trò, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng nhiều gương mặt tài năng cho đất nước.

Trong hành trình hơn hai thập kỷ phát sóng, một trong những thí sinh để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả chính là Nguyễn Thành Vinh - Á quân của mùa Olympia mùa đầu tiên. Thời điểm tham gia, anh là học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Thành Vinh được nhiều người nhớ tới không chỉ bởi thành tích học tập mà còn bởi vai diễn “tay ngang” nổi tiếng trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Trong phim, anh hóa thân thành nhân vật Nam - một sinh viên chăm chỉ, ít nói, mang dáng dấp “mọt sách”. Bộ phim đình đám này vẫn thường xuyên được khán giả trẻ tìm xem lại cho tới ngày nay. Đây cũng là vai diễn duy nhất trong sự nghiệp của anh, khiến khán giả hay nhắc vui rằng anh có “sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất lịch sử Olympia”.

Sau trải nghiệm diễn xuất ngắn ngủi, Thành Vinh quay trở lại với con đường học thuật. Anh giành học bổng của chính phủ Australia và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Hóa học. Năm 2010, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ và sang Đức làm nghiên cứu sau tiến sĩ (Ph.D) tại Viện Hóa học Hữu cơ RWTH Aachen trong nhóm của Giáo sư Dieter Enders. 3 năm sau, anh sang Đại học Curtin (Perth, Úc) để xây dựng nhóm nghiên cứu riêng, rồi đến năm 2015 tiếp tục công tác tại Đại học New South Wales (UNSW) với vị trí giảng viên/ARC DECRA.

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp học thuật của Nguyễn Thành Vinh là năm 2021, khi anh được bổ nhiệm làm Phó Giáo sư tại Trường Hóa học, Đại học New South Wales. Thành tựu này của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ vậy, anh còn ghi dấu bằng nhiều giải thưởng danh giá trong ngành Hóa học: Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme năm 2014, học bổng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) của Hội đồng Nghiên cứu Úc, hay học bổng Athel Beckwith do Viện Hóa học Hoàng gia Úc (RACI) trao tặng năm 2016.

Hiện tại, anh có cuộc sống viên mãn bên gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Thành Vinh có cuộc sống viên mãn và bình lặng bên gia đình nhỏ. Anh hiếm khi chia sẻ đời tư trên mạng xã hội, song qua vài hình ảnh hiếm hoi có thể thấy gia đình anh thường dành thời gian cho những chuyến đi và trải nghiệm khắp nơi trên thế giới. Trưởng thành và điềm đạm, chàng Á quân Olympia năm nào nay đã trở thành Phó Giáo sư thành danh, đồng thời vẫn giữ được hình ảnh đáng mến trong lòng khán giả yêu mến chương trình.

