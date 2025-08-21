Xem phim Sex Education, tôi rút ra được 1 bài học khi dạy con trai: Quan trọng nhưng nhiều cha mẹ xem nhẹ

Sex Education là một bộ phim đình đám của Netflix. Mặc dù được công chiếu cách đây hơn 6 năm nhưng những bài học mà bộ phim này mang lại vẫn còn nguyên giá trị. Chính bản thân tôi đã rút ra được một bài học quý giá khi dạy con trai trong lúc xem phim Sex Education. Bài học đó là: Dạy con làm người tử tế quan trọng hơn rất nhiều so với dạy con có được những điểm số tốt.

Các nhân vật trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix).

Xem phim Sex Education, giật mình nhìn lại cách dạy con

Trong phim Sex Education, tôi bị ấn tượng mạnh bởi Aimee Gibbs và Eric Effiong. Cả hai đều không phải là kiểu học sinh khiến người ta trầm trồ vì thành tích. Thế nhưng, điểm nổi bật của họ chính là sự tử tế.

Aimee không sắc sảo như Maeve, cũng chẳng có vẻ ngoài cuốn hút như Ruby. Aimee thuộc về thế giới của những cô gái hay cười và có phần mơ mộng. Nhưng càng theo dõi cô, tôi càng thấy rõ Aimee là kiểu người khiến người khác cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Cô không giỏi lập luận nhưng luôn biết cách lắng nghe. Khi bạn bè gặp chuyện, cô là người đầu tiên ngồi lại, chìa tay ra và sẵn sàng giúp đỡ. Cô không nói những lời quá hoa mỹ nhưng luôn có mặt đúng lúc, kể cả khi chính bản thân cô đang bị tổn thương. Trong một thế giới mà ai cũng cố gắng trở nên đặc biệt, Aimee lại gây ấn tượng bằng sự tử tế giản dị.

Nhân vật Aimee Gibbs trong phim Sex Education (Ảnh: Netflix).

Còn Eric, cậu không thuộc nhóm học sinh nổi bật về học lực nhưng luôn là người thắp sáng bầu không khí xung quanh mình. Cậu sống thật với bản thân, không cố giấu đi sự khác biệt và luôn lan tỏa sự vui vẻ như một phản xạ tự nhiên. Dù từng bị chính bạn thân làm tổn thương, Eric không giận dữ hay trách móc. Ngay cả với Adam, người từng bắt nạt mình, Eric vẫn đủ bao dung để mở lòng khi nhận ra sự thay đổi của Adam.

Chính hai nhân vật này đã khiến tôi phải nhìn lại cách dạy con của mình.

Dạy con làm người tử tế quan trọng hơn điểm số

Con trai tôi đang bước vào thời kỳ “chạy nước rút” trong cuộc thi chuyển cấp, từ cấp một lên cấp hai. Ngay từ khi con nhập học lớp một, vợ chồng tôi đã lựa chọn sẵn trường cấp hai cho con. Đó là một ngôi trường chất lượng cao ở gần nhà. Tuy nhiên, để được chọn, con sẽ phải có thành tích học tập xuất sắc trong suốt những năm học cấp một. Chính vì thế, vợ chồng tôi một mặt ra sức đầu tư cho con các khóa học thêm, một mặt kèm con học hàng ngày.

May mắn, con trai tôi có lực học khá ổn. Con tham gia các khóa học một cách vui vẻ và có thành tích học tập như kỳ vọng của vợ chồng tôi. Tôi cứ tưởng như thế là ổn, cho tới một hôm, tôi sững người sau khi nghe con kể chuyện trên lớp.

Con kể về một người bạn quên bút trong buổi thi. Bạn có hỏi mượn bút của con. Dù có hai chiếc bút, con vẫn từ chối vì muốn giữ lại một cái để dự phòng.

“Đi thi mà còn quên bút”, con nói với vẻ thản nhiên. Tôi lặng người. Lúc đó, tôi không còn thấy tự hào vì con biết lo xa mà chỉ thấy nhói lòng vì con không hề có sự rung cảm trước khó khăn của người khác.

Tôi chợt nhớ tới một khái niệm trong tâm lý học: trí tuệ cảm xúc (EQ - emotional intelligence). Khái niệm này chỉ khả năng nhận diện, thấu hiểu và điều chỉnh cảm xúc của bản thân cũng như đồng cảm với cảm xúc của người khác. Đại học Harvard nhận định, khả năng thành công trong cuộc đời của một người có 20% phụ thuộc vào chỉ số IQ và 80% còn lại phụ thuộc vào EQ. Lúc đó, tôi giật mình tự hỏi: Liệu tôi đã quá tập trung vào điểm số mà quên dạy con về những điều làm nên một con người tử tế?

Tôi nhận ra, nếu chỉ chăm chăm dạy con giỏi, con sẽ lớn lên thành người có kiến thức nhưng chưa chắc đã biết yêu thương. Nhưng nếu dạy con biết tử tế, con sẽ tự biết cách học điều đúng và sống đúng. Và khi ấy, điểm số chỉ là một phần nhỏ trong hành trình trưởng thành của con.