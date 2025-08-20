Lý Liên Kiệt tặng quà gì cho con gái mà bị dân tình chỉ trích dữ dội?

Ngày 8/8/2025, Lý Liên Kiệt hiếm hoi nhắc đến con gái lớn với vợ cũ Hoàng Thu Yến trên Weibo. Nam diễn viên viết:

"Quà cưới cho con gái lớn tôi đã chuẩn bị xong rồi, đã đặt mua một chiếc ô tô của Huawei. Con nói rất thích mẫu xe này, ngoại hình đẹp, nhìn thuận mắt, ghế ngồi cũng thoải mái, dùng lại yên tâm. Với một người cha như tôi, nghe con nói thế cảm thấy rất vững lòng. Quà cưới mà con thật sự thích mới là quan trọng nhất. Giờ chỉ mong sớm được nhận xe, để hai vợ chồng son có thể đưa ông bố này đi dạo một vòng".

Tuy nhiên, đoạn chia sẻ này ngay lập tức làm bùng lên tranh cãi dữ dội.

Bị nghi ngờ "lồng quảng cáo"

Nhiều cư dân mạng cho rằng cách viết của Lý Liên Kiệt giống như đang xem video ngắn thì bất ngờ bị chen quảng cáo. Khác ở chỗ, quảng cáo trên video thường xen thẳng vào nội dung, còn Lý Liên Kiệt thì dường như mượn cớ nhắc đến con gái để lồng sản phẩm. Vấn đề là phần quảng cáo chiếm quá nhiều chữ, miêu tả chi tiết về xe, trong khi phần nói về con gái lại quá ít, khiến người ta có cảm giác ông đang cố che giấu ý đồ nhưng càng giấu càng lộ.

Bài viết còn kèm ảnh chụp thông tin chi tiết của chiếc xe thay vì hình ảnh hay lời chúc cho con gái trong ngày trọng đại. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ: nếu không phải quảng cáo thì sao phải làm kỹ lưỡng đến mức kèm cả địa chỉ bán xe?

Lý Liên Kiệt

Không lâu sau, nghi ngờ này gần như được "xác nhận" khi Dư Thành Đông - Ủy viên thường vụ, Giám đốc khối kinh doanh thiết bị tiêu dùng Huawei - đã để lại bình luận dưới bài viết: "Cảm ơn sự ủng hộ." Tài khoản chính thức của thương hiệu ô tô thuộc Huawei cũng nhân cơ hội vào "ké sóng" bằng một dòng bình luận.

Một số người phân tích rằng, với vị trí của Dư Thành Đông, bình luận đơn giản "cảm ơn ủng hộ" rõ ràng thiếu sự tinh tế. Đáng ra, trong trường hợp này, trước tiên phải gửi lời chúc mừng hôn lễ, sau đó mới cảm ơn vì đã chọn sản phẩm. Sự qua loa này khiến công chúng càng tin rằng, giữa Lý Liên Kiệt và Huawei có mối quan hệ hợp tác, và toàn bộ màn "khoe quà cưới" thực chất chỉ là chiêu quảng bá sản phẩm.

Giá trị quà tặng cũng gây tranh cãi

Ngoài chuyện quảng cáo, dư luận còn bàn tán xôn xao về bản thân món quà. Một chiếc xe điện Huawei trị giá khoảng 250 - 300 nghìn nhân dân tệ (khoảng 900 triệu - 1,1 tỷ VNĐ) được nhiều người cho là quá "khiêm tốn" so với khối tài sản hàng trăm triệu đô của Lý Liên Kiệt. Có người mỉa mai: "Bố giàu nứt vách, con gái lấy chồng mà chỉ tặng chiếc xe hai mươi mấy vạn, chẳng khác nào bố thí".

Một số cư dân mạng còn nói đùa: "Con gái này chắc là con nuôi nhặt ngoài đường". Ý chỉ sự chênh lệch quá rõ ràng giữa cách Lý Liên Kiệt đối xử với con của vợ cũ và con của Lợi Trí - người vợ hiện tại.

Sự khác biệt trong cách đối xử giữa hai gia đình

Câu chuyện càng trở nên nhạy cảm khi công chúng nhớ lại quá khứ. Năm 1987, Lý Liên Kiệt kết hôn với Hoàng Thu Yến, một năm sau sinh con gái lớn Lý Tư, năm 1989 sinh tiếp con gái thứ hai Lý Thái Mật. Nhưng chỉ vài năm sau, khi sự nghiệp phát triển tại Hồng Kông và gặp gỡ Lợi Trí qua bộ phim Long tại thiên nhai, Lý Liên Kiệt đã ly hôn Hoàng Thu Yến năm 1991, chấm dứt cuộc hôn nhân vỏn vẹn bốn năm.

Trong khi hai con gái với Hoàng Thu Yến được gửi về Bắc Kinh nhờ bà nội chăm sóc, thậm chí có thời gian phải nhặt phế liệu để đóng học phí trường tư, thì hai con gái với Lợi Trí lại được hưởng điều kiện hoàn toàn khác. Con gái thứ ba mới chín tháng đã có gia sư riêng, 16 tuổi được dự vũ hội tiểu thư Paris, khi đỗ Harvard thì cha thuê hẳn một tầng nhà hàng để mở tiệc mừng. Con gái thứ tư bị trầm cảm, Lý Liên Kiệt sẵn sàng bỏ hai tỷ nhân dân tệ tiền thù lao để đưa đi Tây Tạng tĩnh dưỡng.

Ngược lại, Hoàng Thu Yến sau ly hôn rơi vào cảnh túng quẫn, không kham nổi khoản vay mua nhà mà Lý Liên Kiệt để lại. Cuối cùng, bà bị ngân hàng tịch thu nhà, phải sống 10 năm trong tầng hầm ở Mỹ, gửi con về quê nhờ ông bà nuôi.

Vết thương kéo dài ba thập kỷ

Con gái lớn Lý Tư từng chia sẻ trong một buổi TED Talk năm 2023 rằng, cô phải mất 30 năm mới chấp nhận sự thật cha mình chưa bao giờ yêu mẹ. Chính vì nỗi ám ảnh này, cô không dám bước vào hôn nhân, lo sợ lịch sử lặp lại. Năm nay, ở tuổi 37, Lý Tư mới quyết định lập gia đình.

Có lẽ vì vậy, Lý Liên Kiệt mới muốn tặng con gái một món quà cưới để bù đắp phần nào. Nhưng một chiếc xe điện Huawei trị giá vài trăm nghìn tệ rõ ràng khó có thể so sánh với những gì ông đã dành cho hai con gái với Lợi Trí: từ biệt thự trăm triệu ở Thượng Hải đến những khoản đầu tư khổng lồ cho việc học hành và chăm sóc sức khỏe.

Công chúng không chỉ tranh cãi về việc Lý Liên Kiệt có "lồng quảng cáo" trong lời chúc mừng con gái, mà còn chỉ ra sự khác biệt quá lớn trong cách ông đối xử với hai bên con cái. Khi đặt cạnh sự xa hoa dành cho con với Lợi Trí, món quà cưới "một chiếc xe điện" dành cho con với Hoàng Thu Yến càng trở thành đề tài mỉa mai và phẫn nộ.