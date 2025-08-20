Hà Nội: Cho học sinh nội thành nghỉ học 4 ngày hợp luyện diễu binh

Nội dung trên trong văn bản Sở GD&ĐT Hà Nội gửi các trường nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các trường thuộc địa bàn các quận trước đây gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông cho học sinh nghỉ học vào các ngày hợp luyện 21, 24/8; sơ duyệt 27/8 (dự phòng 28/8) và tổng duyệt 30/8 (dự phòng 31/8).

Các trường thuộc phường, xã khác căn cứ vào điều kiện thực tế xem xét, quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Trong khi đó, giáo viên vẫn phải đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026 vào ngày 5/9.

Hà Nội chốt cho học sinh nội thành nghỉ học 4 ngày hợp luyện diễu binh. (Ảnh minh hoạ)

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, các trường thuộc khu vực tuyến đường có đoàn diễu binh , diễu hành đi qua ở cửa phục vụ nhân dân, du khách chỗ dừng chân, chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân... đảm bảo trọng thị và mến khách.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái. Tổng số trường học là 2.954, trong đó 43 trường được xây mới.

Bắt đầu từ năm học mới, học sinh tiểu học tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000-30.000 đồng/ngày, áp dụng cho cả trường công lập và tư thục. Chính sách này nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và giảm gánh nặng cho phụ huynh.